Fiancée des 90 jours: Natalie rappelle son engagement à Mike

Natalie de Fiancé 90 jours a annulé ses fiançailles avec Mike après une visite maladroite. Mike a dit à Natalie qu’elle avait agi comme une enfant pendant tout le voyage en montant dans son avion pour rentrer en Amérique.

Mike et Natalie sont l’un des nouveaux couples de la franchise 90 Day Fiancé et ont déjà donné aux téléspectateurs des moments inconfortables grâce à leurs différences de religion, de culture, de valeurs familiales et bien sûr d’une barrière linguistique. Les deux se sont rencontrés à l’origine par l’intermédiaire de l’ami de Mike, Matt. L’ami proche de Mike est marié à une femme ukrainienne et a demandé à Mike d’être le parrain de leur nouveau-né. La native de l’état de Washington a ensuite rencontré la marraine, qui s’est avérée être Natalie et a été influencée – grâce à son ami pour lui avoir montré des photos de la native de Kiev – pour lui demander un rendez-vous. Après de nombreux arguments lors de son récent voyage en Ukraine, le dernier jour s’est terminé.

Lors de la confession d’un couple, les producteurs ont interrogé Natalie sur ses véritables sentiments envers son fiancé Mike. Natalie, prenant une très longue pause, répondit finalement qu’elle n’était pas sûre d’être amoureuse de lui. Le couple n’a pas eu beaucoup de temps pour régler leur dernier argument, car Mike a dû monter à bord d’un avion et retourner aux États-Unis. Lors de leur dernière rencontre, Natalie a en fait enlevé la bague de fiançailles de son doigt et l’a jetée dans sa valise, mettant ainsi fin à leurs fiançailles.

Pendant que Mike était assis dans le taxi, Natalie a fait une dernière tentative pour être maladroite et a sauté avec lui pour le trajet. L’excursion à l’aéroport a été inconfortable car elle a essayé d’être affectueuse envers son ex-fiancé et lui a dit que tout irait bien. Avant de s’éloigner de la blonde, Mike lui a dit qu’elle était enfantine et qu’ils ne vivent pas “dans un monde parfait” où il s’excusera automatiquement quand elle le pensera. L’Ukrainienne est restée abasourdie alors qu’elle regardait Mike marcher vers sa porte d’embarquement après avoir refusé de lui faire un câlin d’au revoir.

Les fans n’ont pas été complètement choqués par la décision de Mike de prendre du recul en raison du comportement étrange de Natalie. Elle avait réagi de manière excessive plus d’une fois, y compris ses enfants inexistants, sa religion, puis le drame confessionnel. Quant à Mike, les producteurs ont demandé où ils en étaient avec Mike en répondant que leur statut était inconnu. La star de téléréalité a laissé les téléspectateurs avec un cintre de falaise disant qu’il tendrait la main à Natalie dans quelques jours quand il se sentirait prêt. Les fans devront attendre l’épisode de la semaine prochaine pour savoir ce qui est finalement arrivé au couple.

Fiancé de 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.