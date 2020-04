Film de Stanley Nelson sur Madame C.J. Walker pour lancer la nouvelle initiative YouTube de WORLD Channel – Blackfilm

Chaîne WORLD, le diffuseur de télévision publique primé et producteur de contenu derrière des séries dont America ReFramed et Stories from the Stage, a une nouvelle initiative pour étendre la distribution de certains contenus originaux à sa chaîne YouTube à partir de ce mois. Le programme sera lancé mardi – dans le sillage de la sortie Netflix de Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker – avec le réalisateur Stanley Nelson’s premier film Deux dollars et un rêve, un documentaire sur l’histoire vraie de la femme d’affaires afro-américaine pionnière. La diffusion en continu du film complète la programmation du Mois de l’histoire des femmes de la chaîne mondiale.

Un des principaux documentaristes américains, Stanley Nelson saisit l’ascension de Madame C.J. Walker de ses humbles débuts pour devenir la première millionnaire autodidacte américaine. Nelson, le petit-fils de Freeman B. Ransom, l’avocat et directeur général de la société de soins capillaires Walker, interviewe les représentants des ventes, les assistantes de bureau, les cadres et plus encore qui ont travaillé avec Walker et connaissaient le mieux son parcours.

En cours de route, Two Dollars and a Dream (1989) examine comment l’engagement de Walker envers l’excellence et l’autonomisation de la communauté noire l’a également aidée à devenir la première philanthrope noire du pays tandis que sa fille, A’Lelia Walker, qui a grandi dans une vie de luxe, a utilisé ses talents et sa richesse pour façonner la Renaissance de Harlem. Les œuvres ultérieures de Nelson incluent les Freedom Riders primés aux Emmy Awards, The Black Panthers: Vanguard of the Revolution et Miles Davis: Birth of the Cool.

“Grâce à cette initiative, notre chaîne YouTube offrira désormais un contenu plus exclusif à nos publics là où ils se trouvent et en harmonie avec notre rôle de diffuser des histoires plus diverses dans les médias publics”, a déclaré Chris Hastings, producteur exécutif et directeur éditorial de WORLD Channel au WGBH Boston. “À une époque où de plus en plus d’Américains recherchent de nouvelles options de streaming, nous espérons que le nouveau contenu de la chaîne fournira aux téléspectateurs une plate-forme en ligne où ils pourront en apprendre davantage sur différentes personnes et événements de l’histoire et d’aujourd’hui tout en s’engageant dans des actions civiles et perspicaces. conversations. “

D’autres films et séries numériques devraient être diffusés sur la chaîne YouTube de WORLD, notamment la série coproduite par ITVS Pulling the Thread: Unraveling Conspiracy Thinking (première le 1er avril), qui s’attaque à la prolifération des théories du complot dans la culture américaine, découvrant les raisons pour lesquelles des gens autrement rationnels tombent victime pour eux; The History of White People in America (première le 17 avril), une série de courts métrages d’animation musicaux racontant comment la peau est devenue race et la race est devenue puissance; et la série numérique States of America soutenue par le KQED (première le jour de l’indépendance, le 4 juillet), présentant des documentaires sur une personne de chaque État de l’union.