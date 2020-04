Films à refaire: ils vivent, Nightbreed, Howard The Duck, plus

Avant de sauter dans les choses, j’avais besoin que chacun prenne une profonde inspiration et se détende. Je sais que quand quelqu’un mentionne des «remakes», votre pouls monte, votre poing se crispe et vous avez la bile remplir la bouche, mais je ne suis pas ici pour suggérer des films classiques comme Godfather, Star Wars ou Raiders of the Lost Ark.

Je suis ici pour parler de ces films qui sont venus avec une prémisse intéressante mais le produit fini manquait. Ou peut-être que la technologie n’était pas là où elle devait être pour que le film fonctionne. Bien sûr, nous avons quelques exceptions, car certains films classiques ont une formule qui peut être mise à jour pour le public d’aujourd’hui.

Par exemple, Cannonball Run et C’est un monde fou, fou, fou, fou. Les deux classiques et les deux sont des films que je pourrais voir être refaits avec des résultats hilarants. Cannonball Run peut garder la même histoire que l’original de 1979 d’une course sur route hors-la-loi commençant au Connecticut et se terminant en Californie et lui donne une mise à jour en lançant des groupes de comédie bien connus comme Team Adam Sandler vs Team Will Ferrell vs Team Judd Apatow vs … Vous remplissez le blanc. Quelques camées aléatoires avec une écriture pointue, un style presque «croquis» pour montrer l’humour de chacun qui est lié à la course et vous pourriez vous amuser. C’est un monde fou, fou, fou, fou peut suivre le même chemin. Prenez un casting all-star pour refaire la quête folle de l’argent de Stoeln … mais nous devrions augmenter un peu le montant en espèces … mais avoir des personnages colorés et rester proches de ce qui a fait le travail original.

J’ai fait des allers-retours sur celui-ci, mais étant donné le climat politique et social d’aujourd’hui, Ils vivent pourrait vraiment pousser certains boutons avec un budget plus important et insérer des titres actuels dans le mix.

L’un des premiers films auxquels je pense quand quelqu’un parle de remakes est The Last Starfigher. J’ai adoré ça quand j’étais enfant mais quand je l’ai revu récemment … WOOF. Le CGI n’était tout simplement pas là et c’est un pas en avant flagrant. Avec les effets d’aujourd’hui, cela pourrait être un joueur de franchise.

Les films de bandes dessinées sont un domaine facile à choisir. Je pourrais jeter Acier et Howard le canard comme deux évidents, mais qu’en est-il La Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Quel concept étonnant qui a échoué à bien des égards. Même chose avec les Maîtres de l’Univers. je dois voir Cowboys vs Aliens encore une fois, mais je me souviens que c’est celui qui a commencé à promettre et qui est ensuite descendu rapidement.

Ma copine super ex est une comédie romantique avec une touche de super-héros qui, selon moi, avait du charme et pouvait fonctionner, en particulier avec la popularité des films de bandes dessinées. Fait correctement, il pourrait servir de pont à un large film démographique parfait.

Bien qu’il soit cliché de dire que le livre était meilleur, pour la plupart, c’est correct. Je pourrais remplir une colonne entière de films basés sur des livres qui n’ont pas réussi à recréer pourquoi le matériel source était si aimé en premier lieu. Je ne suis pas un zombie mais j’ai vraiment World War Z et quand j’ai entendu qu’un film était en cours de réalisation, j’étais excité de voir comment ils allaient le faire sur grand écran. J’ai été impressionné et j’ai senti que cela gaspillait tellement de potentiel pour raconter une histoire assez en chiffres. La version cinématographique de Battlefield Earth mérite toutes les mauvaises critiques qu’il a reçues. Et puis certains. Et Atlas des nuages a une de mes bandes-annonces de films préférées de tous les temps, mais le film réel est un gâchis alambiqué et le livre mérite mieux.

Ensuite, nous avons des films qui sur le papier semblent géniaux mais qui ont complètement raté la cible. Prenez M. Night Shyamalan L’événement, à propos d’une menace apocalyptique pour l’humanité arrive de nulle part avec une série de morts violentes et inexplicables qui se répandent à travers le pays. C’est à quelques ajustements d’être un grand film. Idem pour 2011 À l’heure. La première mi-temps a été solide mais est tombée en territoire cliché et n’a jamais récupéré. Avec un casting différent et une forte réécriture de la seconde moitié, l’histoire de la façon dont une société où les gens cessent de vieillir à 25 ans pourrait être une période cool au théâtre. Tout le concept de Au lieu d’utiliser du papier-monnaie, un nouveau système économique utilise le temps comme monnaie, et chaque personne a une horloge sur son bras qui décompte combien de temps elle doit vivre peut cliquer avec le public, si c’est fait correctement.

Je crois que Clive Barker Nightbreed était en avance sur son temps et devait être refait. Une démarche où Aaron Boone, un malade mental a faussement conduit à croire par son médecin qu’il était un tueur en série. Il est en fuite devant la police, son médecin et sa petite amie, et trouve refuge dans un cimetière abandonné appelé Midian parmi une «tribu» de monstres et de parias connus sous le nom de «Nightbreed» où ils se cachent de l’humanité. CGI mis à jour et le bon marketing pourraient donner cette nouvelle vie.

Le film Imitateur à partir de 1995 était décent mais n’a pas trouvé son public et n’a pas beaucoup retenu l’attention des cinéphiles. Vous pensez qu’un concept qui traite des tueurs en série serait plus populaire, mais pour une raison quelconque, il n’a pas réussi, même s’il a reçu de bonnes critiques. Peut-être qu’une mise à jour pour les temps modernes serait suffisante.

je mets Sans limites, Jumper, et Équilibre dans la même catégorie générale. Chacun est des concepts sympas (Limitless: un écrivain en difficulté prend un médicament appelé qui lui donne la capacité d’utiliser pleinement son cerveau et d’améliorer considérablement son mode de vie. Jumper: un jeune homme capable de se téléporter alors qu’il est poursuivi par une société secrète qui a l’intention de le tuer Équilibre: dans un avenir oppressant où toutes les formes de sentiments sont illégales, un homme chargé de faire respecter la loi se lève pour renverser le système et l’État.) Qui pourraient être des démarreurs de franchise, si on leur donnait une légère refonte par écrit, un nouveau casting et une commercialisation appropriée. Chacun vient de manquer de clouer ce qui sépare un grand film d’un film oubliable.

Je vais finir avec Monde de l’eau. Je sais que je vais attraper le flack mais ce n’est pas un film horrible. Ayant lieu dans le futur où les calottes glaciaires polaires ont fondu et la Terre est presque entièrement submergée, un marin muté combat la famine et interdit les «fumeurs» et aide à contrecœur une femme et une jeune fille à essayer de trouver un terrain sec. Il a été coulé avant même sa sortie, mais je pense que cela vaut la peine de prendre une autre photo. Donnez la tête à Tom Hardy et voyez s’il peut nager avec.

D’accord, ne prenons pas cela trop au sérieux et amusons-nous avec dans les commentaires. Je t’ai laissé plein de fruits bas.