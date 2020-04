Films de grands réalisateurs qui n’ont jamais été tournés

Même le succès de la réalisation n’est pas une garantie lors de la conception d’un film.

C’est un fait que grands réalisateursCeux qui ont brillé dans la critique et au box-office ont le moment le plus facile pour réaliser leurs projets. Cependant, il y a des occasions où cette prémisse n’est pas remplie, soit en raison de la complexité des histoires, des coûts de production élevés ou de toutes sortes de facteurs qui rendent impossible le tournage d’un film. Comme le prouvent ces cinéastes, des chiffres consolidés au sein de l’industrie dont les bandes de rêve n’ont jamais été faites.

Remarque: La liste suivante est par ordre chronologique.

Ouvrir comme carrousel



Une tragédie américaine (Dir. Sergei Eisenstein)



(Via)

Des titres tels que Le cuirassé Potemkine (1925) et Octobre (1927) ont permis à Sergei Eisenstein de s’inscrire dans l’histoire comme l’un des plus grands réalisateurs de tous les temps et l’une des plus grandes références du cinéma soviétique. Ce dernier label a amené de nombreux publics contemporains à oublier que l’artiste créateur a passé un court et infructueux séjour à Hollywood où il n’a pas pu mener à bien divers projets, l’adaptation de An American Tragedy de Theodore Dreiser étant la plus discutée de toutes, sur le meurtre d’une femme perpétrée par son amant quand elle a découvert qu’elle attendait un de ses fils. Le cinéaste a soumis un scénario en 1930 qui a été rejeté par Paramount. À l’époque, le producteur David O. Selznick a communiqué dans un mémo que l’adaptation «était une expérience mémorable; le script le plus émouvant que j’ai jamais lu […]. Pour le divertissement, je ne pense pas avoir une chance. ” Les rumeurs parlent également des pressions politiques subies par l’étude, le produit d’une campagne anti-communiste qui a rejeté le travail créatif d’un soviétique sur le territoire nord-américain, qui a entraîné l’annulation du contrat entre les deux parties et le retour d’Eisenstein dans sa patrie. Origine.

Girafes à cheval salade (Salvador Dalí)



(Via)

Salvador Dalí est connu comme l’un des meilleurs artistes plasticiens de tous les temps, mais il est parfois facile d’oublier qu’il a également fait un bref mais important voyage cinématographique en tant que scénariste de An Andalusian Dog (1929) et The Golden Age (1930) de Luis Buñuel, ainsi que le court métrage Destino (2003) esquissé pour Walt Disney. Il y a ceux qui pensent que l’espagnol aurait transcendé davantage le celluloïd si des girafes à cheval avaient été produites, écrites en 1937 pour les frères Marx, non seulement de bons amis, mais de “vrais surréalistes” aux yeux des catalans et dont la relation avec MGM ce serait la clé du financement du projet. Le créateur a également pensé que le rôle principal devrait être pour Groucho, qui apparaîtrait pourchassant les nains, répondant à plusieurs téléphones en même temps avec plusieurs bras qui émergeraient de son corps et en contact avec des girafes qui porteraient des masques à gaz. Le texte a été rejeté par Groucho considérant qu’il n’avait pas beaucoup de charme, alors que MGM le considérait excessivement surréaliste et peu attrayant pour son public. Le rejet a entraîné un coup dur pour Dalí, qui a vu sa grande tentative de s’aventurer dans le cinéma hollywoodien diminuée.

Cœur des ténèbres (Dir. Orson Welles)



(Via)

Orson Welles a fait une adaptation radio du travail de Joseph Conrad en 1938 et seulement un an plus tard a essayé de le porter au cinéma pour RKO Pictures, dans ce qui aurait été juste son deuxième film après Too Much Johnson (1938). Ses efforts comprenaient un scénario écrit en collaboration avec John Houseman et une vidéo qui capturait partiellement sa vision du projet, qui serait caractérisée par la narration des yeux de Marlow, qui raconte les origines de son obsession pour le trafiquant de drogue Kurtz. Le film n’a pas pu être finalisé car il était trop ambitieux et trop cher pour un cinéaste peu expérimenté, ainsi que le départ d’éventuels investisseurs européens après le début de la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, l’impossibilité de réaliser ces plans a permis au cinéaste de commencer à travailler sur le film qui garantirait sa place dans l’histoire: Citizen Kane (1941). L’élan obtenu avec ce film le motive à se battre pour son adaptation tant attendue, mais il doit se contenter de la production d’une nouvelle adaptation radio qui utilise son scénario comme base. Près de 40 ans plus tard, le travail de Conrad sera réinventé par Francis Ford Coppola pour l’un des grands classiques du cinéma de tous les temps: Apocalypse Now (1979). Ce n’était pas la seule bande exceptionnelle de Welles, qui a également échoué dans l’adaptation de Don Quichotte.

Jésus de Nazareth (Dir. Carl Theodor Dreyer)



(Via)

Le danois Carl Theodor Dreyer a toujours montré de l’intérêt pour la relation entre l’humain et le divin, et il l’a donc ressenti dans des cassettes telles que Pages du livre de Satan (1920) et La passion de Jeanne d’Arc (1928). C’est ce dernier film qui l’a motivé à adapter la vie de Jésus, avec la ferme intention de, comme écrit dans l’introduction de son propre scénario, “sortir l’image de Jésus de la tristesse des églises et la porter à la nature, dans lequel Jésus lui-même aimait voyager, et montrer que Jésus ne flottait pas dans les nuages ​​mais marchait sur la terre comme un homme, dans lequel la capacité créative qui habite chaque âme humaine a été affichée d’une manière jamais vue auparavant. dans l’histoire, “ainsi que” l’éradication du mythe selon lequel les Juifs sont coupables de la mort de Jésus “. Il a travaillé sur le projet pendant des années, mais n’a pu achever le scénario qu’en 1950, dans un monde embourbé dans le chaos de l’après-guerre. et les craintes de la guerre froide, ce qui a compliqué sa recherche d’investisseurs. Il semblait que le problème serait résolu après que Dreyer a signé un contrat de soutien avec l’homme d’affaires Blevins Davis, qui ne s’est jamais concrétisé, transformant l’adaptation en ón de Jesús de Nazareth dans l’une des grandes œuvres en suspens de l’histoire. Le texte célèbre a été publié en 1968, peu de temps après sa mort.

Kaléidoscope (Dir. Alfred Hitchcock)



(Via)

Psychosis (1960) est le film le plus brutal de l’œuvre d’Alfred Hitchcock, mais cette prémisse pourrait changer quelques années plus tard, si l’achèvement de Kaléidoscope était achevé. Après les échecs de Marnie (1964) et de Torn Curtain (1966), le Master of Suspense a cherché à revenir au sommet avec une formule très similaire à celle utilisée dans la tragédie de Norman Bates: un projet à petit budget, beaucoup de secret, et un exploration psychologique intense, dans ce cas, pour raconter l’histoire d’un bodybuilder homosexuel qui devient violent en présence d’eau. On dit que le projet n’a jamais pu se concrétiser pour deux raisons: la première était l’incapacité de différents scénaristes à construire un troisième acte sans clichés qui convaincrait le cinéaste; Le deuxième et le plus célèbre de tous était pour ses niveaux élevés de sexualité et de violence avec les viols, les étranglements, la nécrophilie et la dissolution des corps dans l’acide, ce qui était particulièrement désagréable pour le réalisateur, critique et bon ami des Britanniques, François Truffaut. Ces mésaventures n’ont pas affecté Hitchcock, qui a filmé des tests silencieux dans lesquels son intention de tourner avec une esthétique similaire à celle utilisée par Michelangelo Antonioni dans Red Desert (1964) peut être vue. En fin de compte, tous les efforts ont été vains, car les dirigeants d’Universal l’ont convaincu d’abandonner ce complot en raison de son faible potentiel et de sa concentration sur Topaz (1969).

Napoléon (Dir. Stankey Kubrick)



(Via)

C’est un fait indéniable que Stanley Kubrick occupe une place d’honneur parmi les grands réalisateurs de tous les temps, mais même son énorme talent n’a pas pu l’aider à réaliser son biopic tant attendu de Napoléon, qui est entré dans l’histoire comme son éternel film maudit. À l’époque, le cinéaste expliquait à l’écrivain Joseph Gelmis que «je suis fasciné par le personnage. Sa vie a été décrite comme un poème d’action épique et sa vie sexuelle était digne d’Arthur Schnitzler [autor de Relato soñado que inspiró Ojos bien cerrados (1999)]” Les efforts pour donner vie à Bonaparte au cinéma ont commencé en 1968, lorsque le succès inattendu de 2001: Space Odyssey (1968) a motivé MGM à financer le projet, en commençant par l’embauche d’assistants pour la documentation. Le cinéaste a soumis le scénario en 1969, mais le studio l’a rejeté pour différentes raisons: le changement de présidence du studio, avec Robert O’Brien remplacé par Louis Polk Jr., qui ne connaissait pas grand-chose au cinéma issu de l’industrie céréalière. ; la peur croissante des bandes vintage en raison de leurs coûts de production élevés; ainsi que l’échec de Waterloo (1970). Bien que le film ne se soit jamais matérialisé, l’existence du scénario montre que Kubrick a utilisé bon nombre de ses éléments dans d’autres films, comme A Clockwork Orange (1971) et Barry Lyndon (1975). Insatisfait de cela, Steven Spielberg a exprimé son désir de sauver le projet avec une mini-série dans laquelle il servirait de producteur. Si cela se produit, ce serait sa deuxième approche directe du travail du Britannique après l’intelligence artificielle (2001).

Agón (Dir. Luis Buñuel)



(Via)

Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière ont été l’un des couples créatifs les plus importants du cinéma, dans une collaboration qui a duré près de vingt ans et a impliqué neuf scénarios, dont six ont été amenés au cinéma, dont Bella de día (1967). ) et Le Fantôme de la liberté (1974). Cette alliance comprend également un projet inachevé qui combine des éléments tels qu’un jeune prisonnier d’un évêque fantôme et un plan pour faire exploser le Louvre. Le script a été travaillé sous le nom provisoire d’Agón, et dont le titre final comprenait des options telles que La chanson du cygne, Faire la guerre et non l’amour, Une cérémonie secrète, La guerre, oui: l’amour, ni l’un ni l’autre Une somptueuse cérémonie, cette dernière étant le plus célèbre de tous pour son hommage à André Breton, qui a utilisé ces mots pour définir l’érotisme. Le couple créatif a commencé à travailler sur l’intrigue après la première de That Dark Object of Desire (1977), mais la mauvaise santé du réalisateur a empêché la réalisation. En 2019, il a été découvert que le script était en vente dans une librairie parisienne pour un peu plus de 13000 USD.

Idiót (Andrei Tarkovsky)



(Via)

Andrei Tarkovsky est entré dans l’histoire pour son énorme talent, mais aussi pour ses efforts continus pour élever l’art cinématographique à des niveaux que beaucoup considèrent comme exclusifs à d’autres disciplines, telles que la littérature ou la sculpture. Cette recherche le fit fixer son attention sur l’Idiot de Fiodor Dostoïevski à propos d’un prince dont la gentillesse et le passé tortueux le conduisirent à devenir la victime d’un monde impitoyable. La sœur du réalisateur a expliqué à Voice of Russia que Tarkovsky avait inclus de nombreuses références au roman dans ses différents films, mais que son véritable désir était de le présenter au grand écran, un rêve qui était continuellement entravé par les autorités soviétiques. «Ils lui ont dit:‘ tu es jeune et inexpérimenté. Laissez un peu plus de temps passer. » En fin de compte, ils ne lui ont fait que des promesses et le rêve de sa vie ne s’est jamais réalisé […] Ils l’ont vu comme un étranger, une personne libre à l’intérieur et ils ne lui ont jamais pardonné. ” Plus tragique encore, c’est qu’en 1983, il a signé un contrat pour réaliser le film, mais le plan ne s’est pas concrétisé car le créateur a refusé de retourner dans son pays d’origine et est finalement décédé en 1986. Au-delà de la controverse, Tarkovsky lui-même a reconnu que “meilleur est l’écrivain, plus il est difficile de s’adapter”, après avoir reconnu qu’un effort de ce calibre était “équivalent à l’argile qui passe à travers la chaleur d’un four où elle peut prendre forme, à la fois ignifuge et ignifuge”. l’eau, ou fondre en quelque chose informe et pétrifié. “

La conquête du Mexique (Dir. Werner Herzog)



(Via)

Werner Herzog s’est aventuré dans l’épopée conquérante avec Aguirre, la colère de Dieu (1972), à propos d’une expédition espagnole confiée à l’emplacement d’El Dorado. Ce projet a rendu ses intérêts encore plus ambitieux, avec un projet qui aborderait la conquête menée par Hernán Cortés du point de vue des Aztèques. Toujours fidèle à son style, le cinéaste a tenté d’emprunter la voie indépendante pour éviter les collisions avec n’importe quel studio, mais les coûts élevés l’ont forcé à rechercher des alliances à Hollywood. Sa meilleure opportunité s’est présentée vers la fin des années 80 lorsque Francis Ford Coppola s’est intéressé à la production du projet, jusqu’à ce que l’échec de Blow to the Heart (1981) rende le soutien irréalisable. Bien que le film n’ait jamais pu se matérialiser, Herzog a continué à aborder la guerre et le colonialisme culturel dans des titres tels que Fitzcarraldo (1982) et Queen of the Desert (2015).

Ciel nocturne (Dir. Steven Spielberg)



(Via)

Close Encounters of the Third Kind (1977) a été difficile à réaliser, mais son succès commercial a amené Columbia à montrer un grand intérêt pour une suite. L’idée n’était pas vraiment attrayante pour Steven Spielberg, mais la crainte que le studio n’élargisse l’histoire sans sa perspicacité de la même manière qu’Universal avec Shark (1975) l’a amené à esquisser une histoire d’horreur sur une jeune femme et son frère autiste. qu’ils doivent contenir une invasion extraterrestre commencée dans leur propre ferme. Le réalisateur a confié l’écriture du scénario à John Sayles et la conception des créatures à Rick Baker alors qu’il terminait son travail dans Hunters of the Lost Ark (1981), c’est alors que «j’étais assis au milieu de la Tunisie, me frottant la tête et pensant ‘j’ai besoin revenir à la tranquillité, ou du moins à la spiritualité de Close Encounters ”, ce qui l’a motivé à explorer l’histoire d’une «créature extraterrestre bienveillante, tendre, émotionnelle et douce… et l’idée d’une créature établissant une relation émotionnelle avec un enfant. venir d’une maison brisée déménageait pour moi. » C’est ainsi que Night Skies a jeté les bases de ET, tandis que le script original finirait par se perdre face au refus de Tobe Hooper de le filmer. Malgré cela, bon nombre de ses éléments ont été utilisés par des titres aussi variés que Poltergeist (1982), Gremlins (1984), Signs (2002) et The War of the Worlds (2005).

Dune (Dir. Alejandro Jodorowsky)



(Via)

Il est bien connu que le travail d’Alejandro Jodorosky ne s’est jamais concentré sur un large public, mais cela n’a pas empêché le producteur Michel Seydoux, fasciné par The Mole (1970) et The Holy Mountain (1973), d’approcher le cinéaste pour lui promettre son accompagnement dans tout projet que vous souhaitez réaliser. Le choix était Dune, une adaptation du roman mythique de Frank Herbert, qu’il n’avait pas lu, mais qui avait attiré son attention sur la description donnée par un ami. Cela a marqué le début d’un travail extrêmement ambitieux qui a réuni certains des grands génies créatifs de tous les temps, tels que Jean-Girard Moebius pour les storyboards, H.R. Giger pour le méchant design, Dan O’Bannon pour les visuels et Pink Floyd pour la bande originale, ainsi qu’un casting dirigé par David Carradine, Gloria Swanson, Alain Delon, Mick Jagger, Orson Welles et Salvador Dali lui-même. Cela semblait trop beau pour être vrai et cela l’était, car l’alliance Jodorowsky / Jacobs n’a pas pu obtenir le soutien nécessaire, car les études considéraient que le film était trop excentrique, trop long avec plus de dix heures de durée envisagée et excessivement cher pour un petit directeur commercial. Cela a fait craquer le duo et Jacobs s’est associé à David Lynch pour finalement conclure un accord avec Universal tant que le film a duré environ deux heures. Ce n’était pas un succès, mais il a atteint un statut de culte qui reste à ce jour. Pour sa part, la version initialement envisagée a servi de base au documentaire Jodorowsky’s Dune (2013), qui retrace le processus de travail pour offrir un petit aperçu de ce qu’il aurait pu être.

Nostromo (Dir. David Lean)



(Via)

Le pont sur la rivière Kwai (1957), Lawrence d’Arabie (1962) et le docteur Zhivago (1965) ont établi David Lean parmi les plus grands réalisateurs de tous les temps et l’un des meilleurs adaptateurs de romans épiques, mais ces étiquettes n’étaient pas une grande aide lors du tournage de Nostromo par Joseph Conrad. Le Britannique a commencé à travailler sur le projet immédiatement après Passage to India (1984), convaincu de la nécessité de revenir aux vieilles histoires à une époque dominée par l’action, les effets visuels et la franchise. Le talent du cinéaste et la transcendance du texte qui capturait la manière dont les intérêts politiques et personnels attaquent les pays moins développés ont été essentiels pour rassembler des acteurs très talentueux tels que Peter O’Toole, Marlon Brando, Alec Guinness et Isabella Rossellini, et d’impliquer Steven Spielberg dans la production. Mais le film est resté coincé dans le script, et les assureurs exigeaient de grandes quantités pour soutenir le film d’un cinéaste octogénaire. Quand tout était prêt à commencer en 1991, Lean a été diagnostiqué avec un cancer et est décédé en 1991 sans préciser ses efforts.

Leningrad: Les 900 jours (Dir. Sergio Leone)



(Via)

Après avoir traduit sa passion pour l’épopée historique du 20e siècle en Il était une fois en Amérique (1984), Sergio Leone a décidé de relever encore la barre avec Leningrad: The 900 Days, où il explorerait l’un des sites les plus anciens et les plus brutaux de II Guerre mondiale. Loin de tout film guerrier, le cinéaste s’appuierait sur le travail de non-fiction écrit par Harrison Salisbury pour raconter les expériences du point de vue d’un photographe pris dans le conflit et qui aurait été joué par Robert De Niro. Début 1989, et après plusieurs années de difficultés à obtenir un financement de 100 millions de dollars, l’italien a révélé lors d’une conférence de presse à Moscou que “l’un de mes rêves les plus chers se réalisera; je vais enfin pouvoir réaliser un film sur le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. ” Le désir n’a jamais pu être comblé, car le réalisateur est décédé peu de temps après, le 30 avril de la même année, deux jours avant de signer le contrat qui rendrait le tournage officiel en 1990.

Croisade (Dir. Paul Verhoeven)



(Via)

Paul Verhoeven a vécu l’un des moments les plus élevés de sa carrière vers la fin des années 80 et le début des années 90, avec des titres comme RoboCop (1987), The Avenger of the Future (1990) et Low Instincts (1992). Cette campagne, couplée à leurs bonnes relations avec Arnold Schwarzenegger, les a réunis pour un projet complètement différent, Crusades, sur un voleur devenu esclave qui rejoint les chrétiens dans la bataille pour la libération de Jérusalem en 1095, seulement pour découvrir la des raisons vraies et controversées après la guerre sainte. Un film qui promettait de grandes émotions et des séquences spectaculaires, ainsi que des critiques politiques et religieuses sévères. Carolco Pictures n’a pas hésité à soutenir le projet avec 10 millions de dollars pour la pré-production, mais les choses se sont compliquées avec le budget final, car le studio voulait également investir dans La pirata (1995), dont les coûts étaient très proches de 100 millions de dollars. Schwarzenegger a avoué à Empire que «tout était écrit et prêt, mais Paul a alors commencé à devenir fou. Nous avons eu la dernière réunion avec le studio et nous étions tous assis à cette table de conférence. Ils ont dit: «Le budget est donc de 100 millions de dollars. C’est beaucoup d’argent. Quel genre de garanties avez-vous que nous l’obtiendrons pour 100 et qu’il n’atteindra pas 130? »Il dit:« Que voulez-vous dire par garanties? Il n’y a aucune garantie! » […]. Ce fut la fin de ce film. ” Le réalisateur a suspendu le projet pour travailler sur Showgirls (1995), qui a lamentablement échoué comme The Pirate, Carolco a fait faillite et Crusade serait définitivement annulée.

Superman vit (Dir. Tim Burton)



(Via)

Quelques années seulement après son implication dans Batman (1989) et Batman Returns (1992), Tim Burton a été contacté par Warner pour Superman Lives, qui adapterait la populaire série imprimée de The Death of Superman. Contrairement à de nombreux autres films qui ne se sont jamais matérialisés, celui-ci se caractérise par avoir complètement commencé sa pré-production, au point qu’il existe des photos de Nicolas Cage, une option controversée pour incarner l’Homme d’acier, essayant différents costumes kryptoniens. Le projet ne s’est pas concrétisé pour différentes raisons, comme l’échec de plusieurs enregistrements studio à l’époque, dont Batman et Robin (1997) de Joel Schumacher; les fortes chances que le budget de 100 millions de dollars finisse par doubler; la complexité de l’histoire face à l’incursion de Brainiac; et l’insistance du producteur Jon Peters à modifier radicalement l’essence du personnage. Le projet a été annulé après un an de travail, ce que Cage a lui-même applaudi lors d’une interview avec Yahoo! Considérant que «j’avais une grande confiance dans ce film et dans la vision de Tim Burton. J’aurais aimé le voir, mais d’une certaine manière, je pense que nous avons tous gagné par le fait qu’il n’existe pas, grâce au pouvoir de Imagination. Maintenant, les gens peuvent imaginer à quoi cela aurait ressemblé, et peut-être que cette image est plus forte que celle du film fini. “

Aux montagnes de la folie (Dir. Guillermo del Toro)



(Via)

La fascination de Guillermo del Toro l’a tourné vers le mythe de Cthulhu créé par HP Lovecraft pour adapter ce que beaucoup considèrent comme son chef-d’œuvre: At the Mountains of Madness. Le Guadalajara, soutenu par le scénariste Matthew Robbins, a commencé à travailler sur le projet en 2006, mais ses efforts n’ont pas été soutenus par Warner Bros. le considérant comme un film trop risqué pour son histoire excentrique et ses coûts de production élevés. Le financement est venu en 2010 avec James Cameron en tant que producteur et Tom Cruise en tant que protagoniste, mais cette fois c’est Universal qui l’a nié sur l’insistance du réalisateur pour avoir une note R. Les efforts ont semblé s’effondrer en 2012, lorsque le cinéaste lui-même a annoncé le report de ses plans avant les similitudes évidentes de l’histoire avec Prométhée (2012), expliquant à Deadline que «j’ai appris que Dieu rit quand nous faisons des plans […]. Nous avons de bonnes jambes pour voyager, si le temps et l’opportunité se présentent, mais nous allons nous battre pour y arriver ». Ce n’est pas son seul film sans précision, puisque la liste comprend des titres tels que Justice League Dark, The Hulk, Fantastic Voyage, The Haunted Mansion et Wind in the Willows, entre autres.

Justice League: Mortal (Dir. George Miller)



(Via)

Les percées du cinéma de super-héros dans la première décennie du 21e siècle ont fait des croisements une nécessité et la Justice League une véritable obligation pour DC Comics. Le film n’aurait pas Brandon Routh comme Superman ou Christian Bale comme Batman, mais marquerait un redémarrage de toute la franchise, une grande responsabilité qui en 2007 a été confiée à George Miller et qui aurait un budget de plus de 200 millions de dollars. On estime que plus de 40 acteurs ont auditionné, avec D.J. ¬¬Cotrona (Superman), Armie Hammer (Batman), Megan Gale (Wonder Woman), Common (Green Lantern) et Adam Brody (Flash) les choisis, mais les plans se sont effondrés avec la grève des écrivains et une série de problèmes avec le devis. Brody a déclaré à THR que “le brouillon que j’ai lu était très bon. Il n’a pas changé la vie, mais il était solide et très satisfaisant, surtout au début. Il avait le ton parfait. Il capturait exactement ce que vous vouliez du film, et ils avaient choisi le acteur parfait pour chaque rôle. ” La Justice League devra attendre dix ans de plus pour se lancer dans le cinéma dans un projet réussi qui continue de susciter le débat parmi les fans.

Paradis perdu (Dir. Alex Proyas)



(Via)

Alex Proyas a récemment expliqué à Cine PREMIERE que «j’ai une fascination pour la vie après la mort, je pense que nous l’avons tous. Une fascination pour ce qui existe autour de nous ou en parallèle avec nous ». Cet intérêt fait que le réalisateur responsable de titres tels que The Raven (1994), City in Darkness (1998) et Omen (2009) s’intéresse à une adaptation de Paradise Lost, le poème épique de John Milton où la chute de l’homme après la les tours du diable, les tentations d’Adam et Eve qui leur ont fait manger le fruit défendu et leur expulsion d’Eden. L’adaptation était prévue pour 2013, avec Bradley Cooper à la tête de Lucifer et accompagné d’un casting ambitieux composé de Benjamin Walker, Casey Affleck, Djimon Hounsou, Camilla Belle et Diego Boneta. Le film était destiné à imiter ce qui a été fait par des épopées de films contemporains tels que Le Seigneur des Anneaux (2001) et 300 (2006), mais avec la particularité qu’il aurait recours à la capture de mouvement pour la conception des anges et des démons, jusqu’à un retard dans 2011 a conduit à son annulation définitive. Le cinéaste a rappelé à Collider qu’il avait travaillé sur le film pendant plus d’un an «et chaque fois que je venais à mon bureau aux studios Fox en Australie, je me disais« eh bien, je ne peux pas croire qu’ils me laissent faire ce film », car conceptuellement, cela allait plus loin à grande échelle. Et bien sûr, malheureusement, cela s’est réalisé et ils ne m’ont pas laissé le faire. Ils sont arrivés à un point, nous sommes arrivés à un point de production où je sentais que le budget dépassait largement le concept. »

20 000 lieues sous les mers (Dir. Bryan Singer)



(Via)

Bryan Singer est devenu célèbre avec Common Suspects (1995), avant de pénétrer pleinement dans le monde du blockbuster avec des titres tels que Superman Returns (2006), Jack The Giant Slayer (2013) et quatre épisodes de X-Men. Le cinéaste a annoncé que sa participation à cette dernière franchise serait interrompue après la fin de la deuxième trilogie avec Apocalypse (2016) pour se concentrer sur une nouvelle adaptation des 20 000 lieues sous les mers de Julio Verne et qu’elle se ferait avec le soutien du 20e siècle. Fox “Depuis que je suis enfant et que j’ai découvert le roman de Jules Verne en 1870, j’ai toujours rêvé de raconter ce classique”, a-t-il confié à Deadline. “Sans révéler grand-chose, il contiendra non seulement les personnages originaux du capitaine Nemo, de Ned Land et du professeur Aronnax, mais aussi de nouveaux personnages et des rebondissements de science-fiction qui aboutiront à une aventure intemporelle pour tous les âges.” La pré-production compliquée a fait du réalisateur une priorité à Bohemian Rhapsody (2018), ignorant que ce film marquerait sa rupture avec le studio: la version officielle dit que le réalisateur a été séparé du projet car il était indûment absent pour traiter des problèmes personnels liés à la santé de son les parents; les rumeurs parlaient de mauvais comportement sur le plateau de tournage. Le plan original a été abandonné maintenant que Fox est passé entre les mains de Disney, et bien que ce dernier studio ait manifesté son intérêt pour sa propre adaptation, l’embauche de Singer semble peu probable.

James Bond (Dir. Danny Boyle)



(Via)

La première approche de Danny Boyle vers 007 a été lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, avec Daniel Craig affecté à la salle Reine Elizabeth II lors de son déménagement au stade. Son travail lui a fait une option naturelle pour prendre la direction de la franchise après le départ de Sam Mendes, et bien que les premières négociations aient été menées à bien, l’alliance s’est effondrée en 2018, lorsque le cinéaste a abandonné le projet en raison de différences créatives avec les producteurs Michael. G. Wilson et Barbara Broccoli. Quelque temps plus tard, le cinéaste a expliqué à Empire que “nous travaillions très, très bien, mais ils ne voulaient pas suivre cette voie” et même si certains pensaient que la réconciliation serait possible pour les prochains versements, le cinéaste a pratiquement exclu la possibilité après avoir déclaré à Metro qu’avec l’expérience amère “J’ai appris la leçon que je ne suis pas fait [para franquicias] parce que vous finissez par creuser dans le même trou ».