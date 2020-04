Films impossibles – du temps de qualité avec Tom Cruise! – HITC

Alors que le verrouillage se poursuit, il est important de se divertir. Voici dans quel ordre regarder les films Mission: Impossible.

Quelle est votre série de films préférée?

Il y a tellement d’excellents choix à choisir, que vous soyez plus à l’écoute du fantasme du Seigneur des Anneaux ou du spectacle de super-héros du MCU.

Il y a quelque chose de très satisfaisant à raconter des personnages sur de nombreux épisodes, mais c’est encore plus gratifiant lorsque vous consacrez votre journée, ou deux, à regarder le tout dans son intégralité.

Nous avons vu un certain nombre de personnes saisir l’opportunité actuelle de marathon certains de leurs favoris. Nous ne sommes donc guère surpris que certains aient décidé d’aller avec Mission: Impossible.

Tom Cruise est électrisant en tête, donnant le maximum de ses six efforts étonnants.

Cependant, nous comprenons que tout le monde n’a pas vu toutes les entrées…

Voici dans quel ordre regarder les films Mission: Impossible en

Si vous prévoyez de vous détendre avec la franchise Mission: Impossible, voici les films dans l’ordre chronologique:

Mission: Impossible (1996) dir. Brian De Palma

Mission: Impossible II (2000) dir. John Woo

Mission: Impossible III (2006) dir. J.J. Abrams

Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) dir. Brad Bird

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) dir. Christopher McQuarrie

Mission: Impossible – Fallout (2018) dir. Christopher McQuarrie

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Radio Times souligne également que deux suites – 7 et 8 – devraient être tournées dos à dos, avec Christopher McQuarrie confirmé pour revenir à la barre.

Étant donné que la série a continué de répondre à des attentes de plus en plus élevées, nous avons hâte de voir quels cascades Cruise parviendra à réaliser ensuite.

Pour l’instant, nous pouvons simplement retravailler la série et admirer les décors extraordinaires disséminés partout.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quel film Mission: Impossible est le meilleur?

Bien sûr, quel film de la série que vous pensez être le meilleur sera subjectif.

Cependant, il y a certainement une opinion extrêmement populaire…

Il est intéressant de noter qu’il y a encore tellement de gens qui soutiennent que l’original de toute série est toujours le meilleur, affirmant que les suites ne peuvent jamais être aussi bonnes; des séries de films telles que Jaws, Jurassic Park et Rocky ont tendance à être citées en exemple.

Cependant, des arguments contradictoires ont tendance à évoquer Aliens, Terminator 2: Judgment Day et, en fait, un certain nombre de suivis de Mission: Impossible.

En termes d’appréciation générale, le dernier épisode – Mission: Impossible – Fallout – est en fait le plus célèbre de la collection, avec le score d’audience IMDb le plus élevé avec un impressionnant 7,7. De même, il a un énorme 86 sur Metacritic, bouleversant les attentes à la sortie et tenant parfaitement en place à nouveau.

Nous dirions que c’est le meilleur film du groupe et la plus grande réussite aussi, avec les finalistes étant Mission: Impossible III – qui avait peut-être le plus grand méchant – Ghost Protocol et Rogue Nation.

Opinion: Tom Cruise est sous-estimé

Bien sûr, on ne peut nier que Cruise est souvent respecté en tant qu’interprète physique et cascadeur, mais nous pensons qu’il est en fait un meilleur acteur dramatique que même certains fans peuvent lui donner du crédit.

Il est certainement dans son élément dans le rôle d’Ethan Hunt dans la série Mission: Impossible, mais en réfléchissant à sa carrière, il a livré un travail absolument étonnant en dehors du domaine du cinéma d’action.

En 1999, il commande l’écran de deux des plus grands films de l’année: Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (Bill Harford) et Magnolia de Paul Thomas Anderson (Frank T.J. Mackey). Dans ces rôles, il a présenté des portraits si puissants de tourments et d’insécurité, contrastant avec l’image du «dur à cuire» précédemment adoptée dans son œuvre la plus aimée (Top Gun, etc.).

En plus de cela, il est formidable dans les collatéraux de Michael Mann, Rain Man, Interview avec le vampire, Tropic Thunder… nous pourrions continuer!

Fait intéressant, il était en fait considéré pour le rôle de Cliff Booth dans Il était une fois à Hollywood.

Selon Slash Film, Quentin Tarantino l’aurait offert à Cruise si Brad Pitt n’était pas disponible, et en a même parlé avec lui: «C’est un gars formidable et nous avons vraiment réussi. [A collaboration] pourrait se produire sur autre chose. “

Donc, nous pourrions très bien le voir jouer dans le prochain long métrage de Tarantino – ne serait-ce pas quelque chose.

Dans d’autres nouvelles, l’extraction avec Chris Hemsworth se dirige vers Netflix.