Films qui n’ont pas réussi à démarrer des franchises

franchises

Certaines de ces franchises défaillantes ont perdu toute possibilité de se concrétiser. D’autres continuent d’essayer jusqu’à ce jour.

Le cinéma a donné grand et très réussi franchises au fil du temps, dont les histoires ont été une source d’inspiration et d’adoration pour les générations. Mais il y a aussi l’autre revers de la médaille, avec des projets qui visaient le plus haut, mais qui n’ont pas pu atteindre l’objectif.

Nous vous présentons un compte de films qui ont échoué dans leurs efforts pour démarrer des franchises de films.

Ouvrir comme carrousel



Dick Tracy (Dir. Warren Beatty, 1990)



(Via)

Considéré comme l’un des personnages les plus importants de la bande dessinée dans les années 1930, Dick Tracy a sauté dans le cinéma grâce à la persévérance de Warren Beatty, qui a regardé l’adaptation de 1975 jusqu’à ce qu’il soit enfin en mesure de produire, réaliser et jouer. Sa nature pulpeuse lui a valu des opinions mitigées de la critique, mais il n’a pas évité le bon accueil du public ou les applaudissements généraux pour les bonnes performances et caractérisations de l’ensemble composé d’Al Pacino, Madonna, Dustin Hoffman et Beatty lui-même. La suite semblait imminente, mais a échoué à la suite d’un différend sur les droits légaux avec le Tribune Media Service et le soutien nul de Disney avec son cinéaste / acteur. Cela n’a pas empêché Beatty de rêver d’une nouvelle mission qui reviendrait provisoirement à être réalisée par lui-même.

Godzilla (Dir. Roland Emmerich, 1998)



(Via)

Godzilla est l’une des franchises les plus anciennes du cinéma asiatique, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’Hollywood n’essaie de le déplacer sur son territoire. La première grande tentative est venue en 1998 de Roland Emmerich, un véritable maître du blockbuster après Stargate (1994) et Independence Day (1996), qui a été soutenu par une forte campagne promotionnelle et un énorme secret autour de la créature titulaire, Elle semblait destinée à démarrer une trilogie réussie qui, selon les plans initiaux, conduirait à une île étrange habitée par de nombreux monstres. Cela semblait être une valeur sûre, jusqu’à ce que la première arrive et une collection bien en deçà des prévisions initiales, suivie d’un manque évident de connexion avec le public occidental attribué à la pauvreté des personnages et au manque de personnalité du lézard. Les plans futurs ont été immédiatement annulés et plus de 15 ont dû passer pour une nouvelle invasion d’Hollywood par le soi-disant roi des monstres.

Wild Wild West (Dir. Barry Sonnenfeld, 1999)



(Via)

Le duo composé de Will Smith et Barry Sonnenfeld a connu un grand succès avec le premier volet de Men in Black (1997), qui l’a motivé à se réunir quelques années plus tard avec l’espoir de démarrer une nouvelle franchise inspirée de l’émission de télévision. des années 60 qui ont fusionné des éléments du western et de la science-fiction. Les attentes élevées et le charisme de son protagoniste n’ont pas empêché un recul de la critique et du box-office qui en ont fait l’un des pires revers de la fin du XXe siècle, ce qui a mis fin à tout intérêt à poursuivre l’histoire. Tout n’est pas négatif, car le coup est décisif pour Smith d’apporter son talent au drame avec Ali (2002), ce qui lui vaut sa première nomination aux Oscars et le positionne parmi les acteurs les plus polyvalents de son époque.

La Ligue extraordinaire (Dir. Stephen Norrington, 2003)



(Via)

La ligue extraordinaire était juste la deuxième par Alan Moore à recevoir un traitement de film après From Hell (2001) et la première avec un potentiel pour démarrer une franchise en raison de la grande variété de volumes qui composent l’impression. Ces ambitions se sont effondrées lorsque la complexité de leurs personnages, véritables classiques de la littérature britannique, a été éradiquée pour les montrer comme les super-héros les plus simples qui ne se battent que pour de bon sans motivations majeures. À cela, nous ajoutons l’inclusion controversée et inutile de Tom Sawyer pour garantir la présence d’un élément américain dans l’équipe qui validerait le projet auprès du public américain. Et enfin les hauts et les bas des effets visuels à une époque dominée par les excès numériques. Il n’a eu aucun mal à doubler son investissement, mais n’a pas répondu aux attentes financières initiales. À cela, nous ajoutons une série de critiques si négatives qu’elles auraient été le déclencheur de la retraite de Sean Connery. Bien que les efforts pour démarrer une franchise avec ce projet aient diminué, on parle depuis quelques années d’un redémarrage qui tenterait de réaliser le rêve.

Capitaine de mer et guerre: la côte la plus éloignée du monde (Dir. Peter Weir, 2003)



(Via)

Fox n’a jamais déclaré ouvertement son intention de franchiser la série littéraire écrite par Patrick O’Brien sur les guerres napoléoniennes abordées du point de vue du capitaine Jack Aubrey et du médecin Stephen Maturin. Pourtant, beaucoup le tenaient pour acquis en se rappelant que l’histoire entière se composait alors d’une vingtaine de romans. L’adaptation mettant en vedette Russell Crowe et Paul Bettany a recueilli des critiques élogieuses et quelques nominations aux Oscars, y compris Meilleur film et réalisateur. Cependant, son augmentation de 212 millions de dollars était insuffisante pour son investissement élevé de 150 millions de dollars, faisant disparaître complètement toute possibilité d’une nouvelle aventure. Cela n’a pas empêché l’acteur australien d’être interrogé au point d’une éventuelle séquelle, ce qui l’a conduit à recommander au public via Twitter d’écrire directement au studio pour exprimer son opinion ou demander plus d’informations.

La boussole d’or (Dir. Chris Weitz, 2007)



(Via)

Le succès du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter a entraîné une montée en popularité du fantastique, rendant presque indispensable la célèbre adaptation de la trilogie His Dark Materials de Philip Pullman. Le projet semblait avoir ce qu’il fallait pour une franchise réussie, comme ce fut le cas avec une histoire solide criblée d’importantes réflexions socio-politiques, un ensemble enviable composé de Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliott et Christopher Lee, et complété par des voix de Ian McKellen, Kathy Bates, Ian McShane et Kristin Scott Thomas, entre autres, ainsi que de superbes effets visuels pour apporter de la magie imprimée au monde réel. Tout cela était insuffisant face aux décisions de la production d’apporter des changements à l’intrigue et d’éradiquer les problèmes centraux tels que la critique de l’église et l’abus de pouvoir, ce qui a fait pour beaucoup l’adaptation manquant de cœur qui a toujours caractérisé la oeuvre originale. Et comme dernière touche, la connexion nulle de Dakota Blue Richards avec le public des jeunes. Il a levé plus de 370 millions de dollars avec lesquels il a doublé son investissement initial, mais n’a pas pu trouver son public, ce qui a empêché la poursuite de la saga du film.

Le dernier maître de l’air (Dir. M. Night Shyamalan, 2010)



(Via)

Après une série de hauts et de bas dans sa carrière, M. Night Shyamalan est pleinement entré dans le monde des superproductions avec The Last Airbender, une adaptation en direct de la série animée Nickelodeon. Le budget de 150 millions de dollars et la grande base de fans laissaient entendre que le projet serait un succès certain, dans la mesure où le cinéaste avait un contrat pour une trilogie. La réalité était très différente, car le projet a été sévèrement critiqué pour son blanchiment à la chaux et son incapacité à capturer l’essence du matériau source. Il a doublé l’investissement, mais n’a pas répondu aux attentes, devenant l’une des pierres d’achoppement les plus notables de la carrière du cinéaste qui, malgré de vives critiques, a toujours insisté pour défendre sa vision en s’assurant que son film a l’appréciation de votre public cible: les enfants.

Lanterne verte (Dir. Martin Campbell, 2011)



(Via)

Les adaptations de DC ont connu un énorme succès avec la trilogie gothique de Christopher Nolan, mais elles ont eu du mal à trouver leur chemin vers d’autres personnages. Ce fut le cas avec le Green Lantern, un héros de l’espace dont le plan ambitieux était de lancer trois franchises: l’individu s’est concentré sur Hal Jordan, l’équipe principale du Green Lantern Corps. et le croisement définitif avec Justice League. Aucun des deux n’a pu se matérialiser avec une bande qui a exagéré l’utilisation d’effets visuels et qui a abusé de la comédie de Ryan Reynolds pour un guerrier imprimé avec des connotations beaucoup plus dramatiques. Les près de 220 millions de dollars au box-office couvraient à peine les coûts de production de 200 millions de dollars et ont forcé une restructuration totale de Warner et DC Comics, qui ont choisi de reprendre le cours avec The Man of Steel (2013) comme point de départ. Tout n’était pas négatif, car l’échec du projet a été à l’origine de certaines des meilleures taquineries de Deadpool (2016), une franchise beaucoup plus adaptée à la nature irrévérencieuse de Reynolds.

John Carter: Entre deux mondes (Dir. Andrew Stanton, 2012)



(Via)

Après un passage très réussi à Pixar, Andrew Stanton a plongé dans le monde de l’action en direct avec un projet à haut risque comme John Carter: Between Two Worlds. Son sauvetage d’un personnage classique, bien que trop vieux; sa distribution dirigée par Taylor Kitsch et Lynn Collins, qui ne sont pas très populaires, qui sont également venus du partage de crédits dans la controverse X-Men Origins: Wolverine (2009); et son coût cumulé extrêmement élevé de 350 millions de dollars entre la production et la publicité a entraîné un mélange qui semblait voué au désastre et l’un des plus grands revers de toute l’histoire du celluloïd malgré sa collecte de plus de 280 millions de dollars. La combinaison a brisé toute tentative de célébrer le centenaire du personnage imprimé dans le roman A Princess of Mars de 1912 et prévoit de lancer une franchise de films basée sur l’opéra spatial. Il n’est pas la seule pierre d’achoppement de l’histoire récente de Disney, rappelant que The Prince of Persia (2010) et The Lone Ranger (2013) ont connu des destins similaires. Ce triple échec aurait été la clé du changement de modèle économique de la souris, se penchant vers des paris plus sûrs comme les remakes en direct de ses classiques animés, Marvel Cinematic Universe ou Star Wars.

Le jeu d’Ender (Dir. Gavin Hood, 2013)



(Via)

Composée de 16 romans, 13 nouvelles et près de 50 bandes dessinées, la soi-disant Enderverse est parmi les sagas littéraires les plus populaires et primées de la science-fiction. Dans ce contexte, le cinéma semblait un bond naturel pour poursuivre l’expansion, un projet qui allierait les jeunes talents d’Asa Butterfield, Hailee Steinfeld et Abigail Breslin à l’expérience de Harrison Ford, Viola Davis et Ben Kingsley. Les efforts ont échoué parce que Gavin Hood n’a jamais compris comment imiter les reflets du roman original, ce qui à son tour l’a empêché de construire un projet suffisamment attrayant pour les fans et le grand public. Cette mauvaise combinaison a conduit à des critiques tièdes, un box-office de 125 millions de dollars qui a à peine augmenté l’investissement initial de 110 millions de dollars et la suspension de la franchise de cinéma.

Univers sombre



(Via)

Universal Monsters n’est pas seulement l’une des plus anciennes franchises du cinéma, mais aussi l’une des plus importantes: ses films ont intégré le premier univers partagé du cinéma, servi de foyer à des légendes telles que Boris Karloff, Bela Lugosi et Lon Chaney Jr., tandis que que leurs histoires ont abordé certaines des pires craintes de certaines des périodes les plus critiques de l’humanité. Le studio espérait sauver son héritage à près d’une centaine d’années, profitant des véritables horreurs qui ont caractérisé les deux premières décennies du 20e siècle et s’appuyant sur un groupe d’acteurs talentueux tels que Tom Cruise, Johnny Depp et Javier Bardem. Malgré le potentiel, le projet n’a jamais pu être pleinement réalisé en raison de l’indécision des créateurs créatifs qui ont transformé le redémarrage de The Mummy (2017) en un film qui privilégie l’action bien au-dessus de la terreur et qui n’a jamais défini spécifiquement la position de Dracula. : L’histoire n’a jamais été racontée (2014) dans l’intrigue centrale. C’est ainsi que l’Univers sombre prometteur a calé avec juste un film et demi, aboutissant à la transition finale des anciens monstres à Blumhouse.

L’ascension de Jupiter (Lana & Lilly Wachowski, 2015)



(Via)

L’ascension de Jupiter a commencé son développement en 2009, lorsque le président de Warner, Jeff Robinov, a suggéré aux Wachowski de lancer une franchise originale. L’objectif était évident: essayer de reproduire les résultats de la matrice (1999), commencée il y a dix ans. Le projet a mis le cyberpunk de côté en se concentrant directement sur l’opéra spatial pour raconter l’histoire d’une jeune femme apparemment ordinaire qui se révèle être l’héritière de la royauté intergalactique. Le premier avertissement de son échec serait venu lorsque le studio a changé sa sortie de juillet 2014 à février 2015 face aux mauvais résultats des projections et à la nécessité de terminer les effets visuels. Les modifications ont été insuffisantes pour sauver le film d’une mauvaise performance critique et au box-office, attribuée à la fragilité de l’histoire, à la surcharge numérique et à la performance exagérée d’Eddie Redmayne qui l’a amené à gagner le Razzie un an seulement après son Oscar pour La théorie de tout (2014). Ces résultats ont empêché la poursuite de la franchise et bien que des rumeurs aient fait état, au cours des dernières années, d’une éventuelle suite à une vague importante de visionnages via le streaming, la priorité de The Matrix 4 semble avoir mis fin à toute possibilité.

Fantastic Four (Dir. Josh Trank, 2015)



(Via)

Après un passage irrégulier de Fantastic Four de Tim Story, 20th Century Fox a opté pour un redémarrage pour donner plus de maturité à l’équipe dans un sous-genre devenu de plus en plus complexe et ambitieux. Le studio a confié la mission de réalisation à Josh Trank, dont Power without Limits (2012) a profité du concept de super-héros pour explorer la complexité humaine, devenant ainsi l’un des meilleurs premiers opéras de ces dernières années et l’un des meilleurs représentants de ces films. Le projet était si ambitieux qu’il avait même l’intention de connecter le quatuor avec X-Men, mais les plans se sont effondrés avec une production orageuse et accusatrice de toutes les directions, ce qui a entraîné une adaptation ratée qui n’a pas permis de donner son plein potentiel. et qu’il a été relégué parmi les adaptations comiques les plus infâmes de tous les temps.

Ghostbusters (Dir. Paul Feig, 2016)



(Via)

Après plusieurs efforts infructueux pour finaliser le troisième volet du film – Dan Aykroyd a toujours dit que le jeu vidéo de 2009 devrait être considéré comme la troisième partie – Columbia a opté pour un redémarrage axé sur une équipe entièrement féminine dirigée par Paul Feig de la direction. Le film n’était pas brillant et était loin du charme d’origine, mais il avait le potentiel pour démarrer une nouvelle franchise basée sur le charisme de Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon et Leslie Jones. Son principal problème était l’incapacité à attirer un public qui la condamnait depuis le début sans même lui donner l’occasion de démontrer sa valeur, suivie de sa complaisance forcée avec un excès de camées et de références qui l’empêchaient de trouver une véritable identité. La tentative a échoué et le studio a opté pour un retour aux sources avec Afterlife.

Warcraft (Dir. Duncan Jones, 2018)



(Via)

Le succès de Duncan Jones avec On the Moon (2009) et 8 minutes avant de mourir (2011) l’a plongé pleinement dans le monde du blockbuster avec Warcraft, une adaptation de la franchise de jeux vidéo éponyme qui visait à étendre son héritage au grand écran. Comme beaucoup d’autres adaptations de ce type, il a eu du mal à capturer l’histoire originale avec un spectacle visuel à tous égards, mais doté d’un récit de base et manquant de toute profondeur. Bien qu’il ait levé près de 440 millions de dollars pour dépasser largement l’investissement de 160 $, tout indique que Legendary Pictures l’a considéré comme un chiffre insuffisant pour essayer de lever une franchise. À cet égard, Jones lui-même a assuré que les chances de continuer l’histoire ne sont pas les plus élevées.