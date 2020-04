Films qui ont avancé leur sortie numérique grâce à COVID-19

Du film Birds of Prey: Et l’émancipation fantastique de Harley Quinn à Portrait of a Woman on Fire, vous pouvez déjà voir quelles bandes sont disponibles pour la diffusion, la location ou l’achat en raison de la fermeture des cinémas par le coronavirus.

Beaucoup de films qui devaient sortir dans les salles ce printemps et au début de l’été ont vu leurs dates de sortie changer en raison de la fermeture des salles en raison de la pandémie de COVID-19. Les distributeurs et les studios de cinéma font face à une nouvelle normalité en reportant leurs sorties, comme Mulan ou Fast and Furious 9, ou en apportant des titres à diffuser et des ventes pour le marché domestique à regarder pendant la quarantaine.

Disney a choisi de sortir Frozen 2 sur Disney + trois mois avant la date prévue, et fera de même pour Onward. Universal Pictures a annoncé que des sorties comme The Hunt, The Invisible Man et Trolls World Tour seront disponibles à la visualisation à la maison.

Découvrez ensuite quels films sont ou seront en bref disponibles pour être diffusés, loués ou achetés.

Artemis Fowl

Le film basé sur les livres pour enfants du même nom d’Eoin Colfer, réalisé par Kenneth Branagh et avec Judi Dench, Colin Farrell et Josh Gad, devait sortir en salles le 29 mai. Enfin, Disney renoncera à le sortir en salles, choisissant de le lancer directement sur Disney + au mois de mai.

«Bad Boys For Life»

Disponible sur Prime Video, Google Play, YouTube, le film sera en vente le mois prochain sur Amazon.

Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles de duo de détective à Miami pour un troisième épisode de la série, cette fois sans Michael Bay. Vous pouvez lire la critique de cinemascomics.

Birds of Prey: Et l’émancipation fantastique de Harley Quinn

Location sur Orange, iTunes, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu

Margot Robbie reprend le rôle de Harley Quinn dans le film de Cathy Yan sur un groupe de femmes de DC Comics qui sont forcées de se battre ensemble. Vous pouvez lire la critique cinémascomique ici.

Injecté de sang

Location: App Apple TV, Google Play, PlayStation Store, Xbox et Rakuten

Basé sur le La bande dessinée la plus vendue, BLOODSHOT a vin Diesel comme une star absolue. L’acteur incarne Ray Garrison, un soldat de combat récemment décédé qui est ramené à la vie par la RST Corporation en tant que super-héros Bloodshot. Avec toute une armée de nanotechnologies dans ses veines, Bloodshot est imparable, plus fort que jamais et capable de s’auto-guérir. Mais en refaisant son corps, la société a également pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas … mais il est déterminé à le découvrir. Vous pouvez lire la critique ici.

En descendant

Acheter: Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu

Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell jouent un couple dont le mariage est déstabilisé après avoir échappé à une avalanche au dernier moment lors de vacances en famille dans les Alpes, le mariage commence à avoir des problèmes et ils sont obligés de réévaluer leur vie de couple. Le film est un remake du film suédois Force Majeure de Ruben Ostlund en 2014.

Emma

Location: iTunes, Prime Video, Google Play, YouTube

Anya Taylor-Joy (The Witch) quitte la terreur et donne vie à la belle, intelligente et riche Emma Woodhouse. Le film est une nouvelle adaptation du roman de Jane Austen publié en 1815 sur la vie de la jeune Emma. Le script est fourni par la romancière lauréate du Booker Prize Eleanor Catton, qui en 2013 est devenue la plus jeune à recevoir le prestigieux prix. Bill Nighy, Johnny Flynn, Josh O’Connor et Mia Goth co-star.

Congelé 2

Streaming: Disney +

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse l’appelle et menace son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, il entreprendra un voyage dangereux et inoubliable. Dans Frozen, Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop pour le monde; maintenant vous voulez qu’ils suffisent. Suite gelée. The Ice Kingdom (2013), le film d’animation le plus rentable de l’histoire du cinéma, lauréat de l’Oscar du meilleur film d’animation. Il rassemble la même équipe artistique et technique que l’original.

Question de justice

Louer ou acheter: Prime Video, Google Play, YouTube, Movistar +

Il raconte l’histoire vraie du jeune avocat Bryan Stevenson (Jordanie) et sa bataille historique pour la justice. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, Bryan reçoit des offres d’emploi très lucratives. Mais il préfère se rendre en Alabama pour défendre des personnes qui ont été condamnées à tort ou qui n’avaient pas les ressources nécessaires pour avoir une représentation juridique adéquate, et il le fait avec le soutien de l’activiste locale Eva Ansley (Larson). L’un de ses premiers et des plus turbulents cas est celui de Walter McMillian (Foxx), qui en 1987 a été condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans, malgré les preuves prouvant ostensiblement son innocence. Au cours des années suivantes, Bryan se retrouve embourbé dans un labyrinthe de manœuvres juridiques et politiques et de racisme ouvert et flagrant alors qu’il se bat pour Walter et d’autres comme lui, bien qu’il ait tout contre lui, y compris le système judiciaire.

Jamais Rarement Parfois Toujours

Location: disponible le 13 avril

Le film sort directement en numérique. Autumn, une adolescente apathique et calme, travaille comme caissière dans un supermarché rural de Pennsylvanie. Obligée de subir une grossesse accidentelle et sans alternatives viables pour pratiquer un avortement dans son propre état, elle et son cousin Skylar lèvent de l’argent et montent dans un bus pour New York. Avec l’adresse d’une clinique inscrite sur un papier et sans endroit où passer la nuit, les deux filles entrent dans une ville qu’elles ne connaissent pas.

Jamais Rarement Parfois Toujours a remporté le Grand Prix du Jury au dernier Festival de Berlin et le prix spécial du jury à Sundance.

En avant

Streaming: Disney + (3 avril) / Acheter: Amazon Prime, Google Play, YouTube, Vudu

Dans un monde fantastique de banlieue, deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfood, se lancent dans une aventure dans laquelle ils partent à la recherche de la magie du monde qui leur permettrait de passer une dernière journée avec leur père, qui Il est décédé alors qu’ils étaient encore trop jeunes pour se souvenir de lui.

Dans leur version originale, Chris Pratt et Tom Holland prêtent leur voix aux frères elfes dans leur quête magique pour passer une journée avec leur défunt père dans la nouvelle aventure animée Pixar dirigée par le directeur de l’Université Monsters Dan Scanlon. Lisez la critique ici.

Portrait, brûler, dame

Streaming: Hulu, Movistar +

France, 1770. Marianne, peintre, est chargée de peindre le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent et qui doute sérieusement de son prochain mariage. Marianne doit la dépeindre à son insu, alors elle se consacre à enquêter sur elle quotidiennement.

Résistance

Location: Prime Video, Vudu

Jesse Eisenberg incarne Marcel Marceau dans l’histoire de Jonathan Jakubowicz sur le célèbre héroïsme du mime de la Seconde Guerre mondiale.

Sonic: le film

Achat: Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu / Location: Disponible le 28 avril chez Vudu

Jeff Fowler a réalisé l’adaptation basée sur l’aventure du célèbre personnage de jeu vidéo SEGA avec Jim Carrey et James Marsden,

Sonic, le hérisson bleu effronté basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, vivra des aventures et des mésaventures lorsqu’il rencontrera son ami humain et policier, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom uniront leurs forces pour essayer d’arrêter les plans du maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey), qui essaie d’attraper Sonic afin d’utiliser ses immenses pouvoirs pour dominer le monde. Lisez la revue ici.



Star Wars: The Rise of Skywalker

Louer ou acheter: Amazon, YouTube, Vudu, Google Play (à partir du 30 avril, nous ne savons pas s’il sera disponible sur Disney + d’ici là)

Réalisé par J.J. Abrams et avec Chris Terrio en tant que co-auteur clôturent l’histoire de l’origine centrale de la saga spatiale George Lucas. Un an après les événements de The Last Jedi, les restes de la Résistance affronteront à nouveau le Premier Ordre, impliquant des conflits du passé et du présent. Pendant ce temps, l’ancien conflit entre les Jedi et les Sith culminera, mettant définitivement fin à la saga Skywalker. Lisez la revue ici.



L’appel de la nature

Acheter: Amazon, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu

Harrison Ford et une star canine générée par CGI dans la dernière adaptation du roman d’aventure classique de Jack London en 1903.

Il raconte l’histoire de Buck, un chien de bonne humeur dont la vie change du jour au lendemain lorsque son propriétaire quitte la Californie pour les paysages exotiques de l’Alaska, lors de la ruée vers l’or, à la fin du XIXe siècle. En tant que recrue d’un groupe de chiens de traîneau (et plus tard leur chef), Buck vit une aventure qu’il n’oubliera jamais, trouvant sa place dans le monde et devenant ainsi son propre maître.

Messieurs. Seigneurs de la mafia

Achat: Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu Rent: Disponible le 14 avril sur Prime Video

Guy ritchie. Le réalisateur britannique revient à ses origines en suivant le chemin de ses célèbres films, Snatch. Pigs and Diamonds ou Lock & Stock, plongeant dans l’histoire d’un revendeur de marijuana qui cherche à «empiéter» sur l’entreprise. Vous pouvez lire la critique ici.

La chasse

Location: iTunes, Prime Video, Google Play

Le film suit douze étrangers se réveillant dans une clairière forestière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas non plus qu’ils ont été choisis … pour quelque chose de très spécifique … à chasser. Suite à une théorie du complot née sur le dark web, un groupe d’élite mondiale se réunit pour la première fois dans un manoir caché pour s’amuser à chasser les humains. Mais leur plan directeur ne se déroule pas comme prévu puisque l’une des victimes, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), connaît mieux que lui le jeu des chasseurs. En les tuant un par un, Crystal parviendra à renverser la situation et à se rapprocher progressivement de la mystérieuse femme (incarnée par la double oscarisée Hilary Swank) qui a conçu le jeu.

Jason Blum, le producteur de Let Me Out et les épisodes de The Night of the Beasts, et Damon Lindelof, le co-créateur de la série “The Leftovers” et “Lost”, produisent ce mystérieux thriller social qui a suscité de nombreux commentaires. Il est temps pour vous de juger par vous-même.

Les tourtereaux

Lovebirds, avec Issa Rae et Kumail Nanjiani, devait ouvrir le 3 avril, mais maintenant le film finira en première sur Netflix. Sur le point de rompre, un couple se retrouve involontairement mêlé à un meurtre étrange, amusant et mystérieux. Alors qu’ils se rapprochent de la suppression de leurs noms et de la résolution de l’affaire, ils doivent découvrir comment eux et leur relation peuvent survivre cette nuit-là.

L’homme invisible

Location: iTunes, Prime Video, Google Play, YouTube

Elisabeth Moss dirige une version contemporaine du roman éponyme de H.G. Wells et du film de science-fiction / d’horreur de 1933.

Le chemin du retour

Acheter: Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu

Ben Affleck incarne une ancienne star du basket-ball tombée de grâce et plongé dans le monde terrible des addictions. Il tente de se remettre sur la bonne voie en tant qu’entraîneur d’une équipe de lycée dont la plus grande particularité est d’être composée d’un groupe diversifié d’étudiants. Gavin O’Connor réalise ce drame de rachat.

Trolls 2: World Tour

Le film sera disponible à la location le 10 avril aux États-Unis, en Espagne sa sortie est reportée à octobre de cette année.

Anna Kendrick et Justin Timberlake se battent pour sauvegarder plusieurs genres de musique dans l’aperçu de la DreamWorks Animation Trolls World Tour. Universal sortira le film directement en numérique le 10 avril.

