Films Sundance 2020 avec et réalisé par Black Talent – Blackfilm

Une fois de plus, alors que la nouvelle année commence, les espoirs de plusieurs cinéastes et talents qui souhaitent que leurs films soient récupérés pour le prochain Festival du film de Sundance 2020 se font de même. Le Festival organise des projections à Park City, Salt Lake City et au Sundance Mountain Resort, du 23 janvier au 2 février 2020.

En 2019, nous avons vu beaucoup de films qui sont venus ici et ont été diffusés en salles. Des films comme Clemency, The Last Black Man à San Francisco et Luce ont non seulement fait du cinéma mais ont également présenté un certain nombre de talents émergents de Jonathan Majors (The Last Black Man à San Francisco), Kelvin Harrison Jr. (Luce), Lauren “ Lolo ”Spencer (Give Me Liberty) et le réalisateur Chinonye Chukwu (Clemency) pour voir des vétérans retrouver le rôle principal comme Alfre Woodward (Clemency), David Oyelowo (Relic) et Lupita Nyong’o (Little Monsters).

C’est l’année où un nombre record de films avec des talents noirs, réalisateurs, producteurs et acteurs, participent à la compétition dramatique. Tessa Thompson, qui s’est imposée comme une actrice principale quand a joué Dear White People de Justin Simien il y a des années, est de retour dans le drame romantique d’Eugene Ashe, Sylvie’s Love face à Nnamdi Asomugha. Les réalisatrices noires sont en hausse et ce festival est le point de départ pour un certain nombre d’entre elles, dont Radha Blank, Channing Godfrey Peoples et Janicza Bravo parmi les rares.

Les réalisateurs Dee Rees (The Last Thing He Wanted), Justin Simien (Bad Hair), Garrett Bradley (Time) et les producteurs Charles D. King (Blast Beat) et Datari Turner (Nine Days) reviennent au festival avec de nouveaux films .

CONCOURS DRAMATIQUE AMÉRICAIN

La Compétition dramatique offre aux festivaliers un premier aperçu de nouvelles voix révolutionnaires dans le cinéma indépendant américain. Les films qui ont été présentés dans cette catégorie ces dernières années incluent The Farewell, Honey Boy, Clemency, Eighth Grade, Sorry to Bother You et The Miseducation of Cameron Post. 47% des réalisateurs de la compétition dramatique américaine de cette année sont des femmes; 52% sont des personnes de couleur; 5% sont LGBTQ +.

La version vieille de 40 ans / États-Unis (Réalisateur et scénariste: Radha Blank, Producteurs: Lena Waithe, Radha Blank, Inuka Bacote-Capiga, Jennifer Semler, Rishi Rijani) – Une dramaturge new-yorkaise décontractée décide de se réinventer et de sauver sa voix artistique la seule façon dont elle sait comment: en devenant rappeuse à 40 ans. Distribution: Radha Blank, Peter Kim, Oswin Benjamin, Reed Birney, Imani Lewis, TJ Des atomes. Première mondiale

BLAST BEAT / États-Unis (Réalisateur: Esteban Arango, Scénaristes: Erick Castrillon & Esteban Arango, Producteurs: Charles D.King, Poppy Hanks, Erick Castrillon, Ty Walker) – Après que leur famille a émigré de Colombie au cours de l’été 1999, un prodige de la science metalhead et son frère cadet déviant font de leur mieux pour s’adapter à de nouvelles vies en Amérique. Interprètes: Moises Arias, Mateo Arias, Daniel Dae Kim, Kali Uchis, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama. Première mondiale

Charm City Kings / USA (Réalisateur: Angel Manuel Soto, Scénaristes: Sherman Payne, Chris Boyd & Kirk Sullivan, Barry Jenkins, Producteurs: Caleeb Pinkett, Clarence Hammond, Marc Bienstock) – Mouse veut désespérément rejoindre The Midnight Clique, les tristement célèbres cyclistes de dirt bike de Baltimore qui gouvernent les rues d’été. Lorsque le chef de Midnight, Blax, prend Mouse, âgé de 14 ans, sous son aile, Mouse se retrouve bientôt tiraillé entre la ligne droite et étroite et une route remplie d’argent rapide et de violence. Interprètes: Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Teyonah Parris, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis. Première mondiale

Adieu Amor / États-Unis (réalisateur et scénariste: Ekwa Msangi, producteurs: Huriyyah Muhammad, Sam Bisbee, Josh Penn) – Réunis après une séparation de 17 ans, Walter, un immigrant angolais, est rejoint aux États-Unis par sa femme et sa fille adolescente. Désormais inconnus absolus partageant un appartement d’une chambre, ils découvrent un amour partagé de la danse qui peut aider à surmonter la distance émotionnelle qui les sépare. Interprètes: Ntare Guma Mbaho Mwine, Zainab Jah, Jayme Lawson, Joie Lee, Marcus Scribner, Nana Mensah. Première mondiale

Miss Juneteenth / USA (Réalisateur et scénariste: Channing Godfrey Peoples, Producteurs: Neil Creque Williams, Jeanie Igoe, James M. Johnston, Toby Halbrooks, Theresa Steele, Tim Headington) – Turquoise, une ancienne reine de beauté devenue mère célibataire travailleuse, prépare son adolescente rebelle fille pour le concours «Miss Juneteenth», dans l’espoir de l’empêcher de répéter les mêmes erreurs dans la vie qu’elle a fait. Interprètes: Nicole Beharie, Kendrick Sampson, Alexis Chikaeze, Lori Hayes, Marcus Maudlin. Première mondiale

Neuf jours / USA (Réalisateur et scénariste: Edson Oda, Producteurs: Jason Michael Berman, Mette Marie Kongsved, Matthew Lindner, Laura Tunstall, Datari Turner) – Dans une maison éloignée de la réalité que nous connaissons, un homme reclus interviewe des candidats potentiels – personnifications de l’homme âmes – pour le privilège qu’il avait autrefois: être né. Interprètes: Winston Duke, Zazie Beetz, Benedict Wong, Bill Skarsgård, Tony Hale, David Rysdahl. Première mondiale. Bourse Dolby Institute

L’amour de Sylvie / États-Unis (réalisateur et scénariste: Eugene Ashe, producteurs: Nnamdi Asomugha, Gabrielle Glore, Jonathan Baker, Matthew Thurm) – Des années après la fin de leur romance estivale, un producteur de télévision en herbe et un musicien talentueux se croisent, seulement pour trouver leur les sentiments l’un pour l’autre n’ont jamais changé. Leurs carrières les conduisant dans des directions différentes, ils doivent choisir ce qui compte le plus. Interprètes: Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Eva Longoria, Aja Naomi King, Wendi Mclendon-Covey, Jemima Kirke. Première mondiale

Zola / USA (Réalisateur: Janicza Bravo, Scénaristes: Janicza Bravo, Jeremy O. Harris, Producteurs: Christine Vachon, David Hinojosa, Vince Jolivette, Elizabeth Haggard, Dave Franco, Gia Walsh) 2015: @zolarmoon tweets “veux entendre une histoire sur pourquoi moi et cette chienne ici est tombée ???????? C’est un peu long mais plein de suspense. “Deux filles se lient sur leur” hoeisme “et deviennent rapidement des amies. Ce qui est censé être un voyage de Détroit en Floride se transforme en un week-end d’enfer. Interprètes: Taylour Paige, Riley Keough, Nicholas Braun, Colman Domingo. Première mondiale

CONCOURS DOCUMENTAIRE AMÉRICAIN

Voici quelques documentaires américains qui illuminent les idées, les personnes et les événements qui façonnent aujourd’hui. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent APOLLO 11, Knock Down The House, One Child Nation, American Factory, Three Identical Strangers et On Her Shoulders. 45% des réalisateurs de la compétition documentaire américaine de cette année sont des femmes; 23% sont des personnes de couleur; 23% sont LGBTQ +.

Crip Camp / USA (Réalisateurs: Nicole Newnham, Jim LeBrecht, Producteurs: Sara Bolder, Jim LeBrecht, Nicole Newnham) – Sur la route de Woodstock au début des années 1970, une révolution s’est développée dans un camp d’été délabré pour adolescents handicapés, transformant leur jeune vie et enflammer un mouvement historique. Première mondiale. JOUR UN

Temps / États-Unis (Réalisateur: Garrett Bradley, Producteurs: Lauren Domino, Kellen Quinn, Garrett Bradley) Fox Rich, matriarche indomptable et abolitionniste moderne, s’efforce de garder sa famille ensemble tout en luttant pour la libération de son mari incarcéré. Une histoire d’amour intime, épique et non conventionnelle, filmée sur deux décennies. Première mondiale

COMPÉTITION DRAMATIQUE DU CINÉMA MONDIAL

Les films de talents émergents du monde entier offrent de nouvelles perspectives et des styles inventifs. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent The Souvenir, The Guilty, Monos, Yardie, The Nile Hilton Incident et Second Mother.

Cuties / France (Réalisatrice et scénariste: Maïmouna Doucouré, Productrice: Zangro) – Amy, 11 ans, vit avec sa maman, Mariam et son frère cadet, en attendant que son père rejoigne la famille du Sénégal. Amy est fascinée par la clique de danse à l’esprit libre de la voisine désobéissante Angelica, un groupe qui contraste fortement avec les valeurs traditionnelles stoïques de Mariam. Sans se laisser décourager par le licenciement brutal initial des filles et désireuse d’échapper au dysfonctionnement frémissant de sa famille, Amy, par une prise de conscience enflammée de sa féminité naissante, propulse le groupe pour adopter avec enthousiasme une routine de danse de plus en plus sensuelle, suscitant l’espoir des filles de se frayer un chemin vers célébrité lors d’un concours de danse local. Interprètes: Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam Hamma, Maïmouna Gueye. Première mondiale. JOUR UN

Ce n’est pas un enterrement, c’est une résurrection / Lesotho, Afrique du Sud, Italie (réalisateur et scénariste: Lemohang Jeremiah Mosese, producteurs: Cait Pansegrouw, Elias Ribeiro) – Lorsque son village est menacé de réinstallation forcée en raison de la construction d’un réservoir, une veuve de 80 ans trouve une nouvelle volonté de vivre et enflamme l’esprit de résilience au sein de sa communauté. Dans les derniers moments dramatiques de sa vie, la légende de Mantoa est forgée et rendue éternelle. Interprètes: Mary Twala Mhlongo, Jerry Mofokeng Wa Makheta, Makhoala Ndebele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima. Première internationale

CONCOURS DOCUMENTAIRE DU CINÉMA MONDIAL

Documentaires de certains des cinéastes internationaux les plus courageux et extraordinaires qui travaillent aujourd’hui. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent Honeyland, Sea of ​​Shadows, Shirkers, This is Home, Last Men in Aleppo et Hooligan Sparrow.

Softie / Kenya (Réalisateur et scénariste: Sam Soko, Producteurs: Toni Kamau, Sam Soko) – Boniface Mwangi est audacieux et audacieux, et reconnu comme le photojournaliste le plus provocateur du Kenya. Mais en tant que père de trois jeunes enfants, ces qualités créent une énorme agitation entre lui et sa femme Njeri. Lorsqu’il veut se porter candidat à des fonctions politiques, il est obligé de choisir: pays ou famille? Première mondiale

SUIVANT

Des œuvres pures et audacieuses se distinguant par une approche novatrice et avant-gardiste de la narration peuplent ce programme. La technologie numérique associée à une créativité sans entraves promet que les films de cette section façonneront une “plus” prochaine vague dans le cinéma américain. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent The Infiltrators, Searching, Skate Kitchen, A Ghost Story et Tangerine. NEXT présenté par Adobe.

Fête / USA (Réalisateur: Eugene Kotlyarenko, Scénaristes: Gene McHugh, Eugene Kotlyarenko, Producteurs: Matthew Budman, Sumaiya Kaveh, John Lang, Eugene Kotlyarenko) – Kurt Kunkle, chauffeur de covoiturage assoiffé de followers, a imaginé un plan mortel pour devenir viral . Alors que son livestream inquiétant est absurdement embrassé par l’enfer des médias sociaux, une comédienne apparaît comme le seul espoir pour arrêter ce déchaînement. Interprètes: Joe Keery, Sasheer Zamata, David Arquette, Kyle Mooney, Mischa Barton, Josh Ovalle. Première mondiale

Heure d’été / USA (Réalisateur: Carlos Lopez Estrada, Scénaristes: Dave Harris, 19 Get Lit Poets, Producteurs: Kimberly Stuckwisch, Jeffrey Soros, Alisa Tager, Simon Horsman, Diane Luby Lane) – Dans la chaleur de l’été, la vie de 25 étrangers entrer en collision. Une lettre d’amour à Los Angeles écrite et interprétée par un collectif de jeunes poètes parlés. Distribution: 19 Poètes éclairés. Première mondiale. JOUR UN

PREMIERES

Une vitrine des premières mondiales de certains des films narratifs les plus attendus de l’année à venir. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent The Report, Late Night, The Big Sick et Call Me By Your Name.

Les Glorias / États-Unis (Réalisateur: Julie Taymor, Scénaristes: Julie Taymor, Sarah Ruhl, Producteurs: Alex Saks, Lynn Hendee) – Un croisé de l’égalité des droits, journaliste et activiste: Gloria Steinem incarne ces éléments et plus encore. De son rôle dans le mouvement révolutionnaire des droits des femmes à ses voyages aux États-Unis et dans le monde, Steinem a marqué à jamais l’histoire moderne. Une chronique non traditionnelle d’une vie pionnière. Interprètes: Julianne Moore, Alicia Vikander, Bette Midler, Janelle Monae, Timothy Hutton, Lorraine Toussaint. Première mondiale

La dernière chose qu’il voulait / États-Unis (Réalisateur: Dee Rees, scénaristes: Marco Vallalobos, Dee Rees, producteurs: Cassian Elwes, Dee Rees) – Un journaliste vétéran de DC perd le fil de son propre récit lorsqu’une course à la culpabilité pour son père la pousse de byline à sujet involontaire dans l’histoire même qu’elle essaie de briser. Adapté du roman de Joan Didion du même titre. Interprètes: Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Perez. Première mondiale

Wendy / USA (Réalisateur: Benh Zeitlin, Scénaristes: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin, Producteurs: Dan Janvey, Josh Penn, Paul Mezey, Becky Glupczynski) – Perdu sur une île mystérieuse où le vieillissement et le temps sont décollés, Wendy doit lutter pour la sauver sa famille, sa liberté et l’esprit joyeux de la jeunesse face au péril mortel de grandir. L’histoire classique de Peter Pan est incroyablement repensée dans cette épopée de chiffon.Cast: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin, Ahmad Cage, Krzysztof Meyn. Première mondiale. Bourse Dolby Institute

PREMIÈRES DOCUMENTAIRES

Des cinéastes de renom et des films sur des sujets de grande envergure composent cette section soulignant notre engagement continu envers les documentaires. Les films qui ont été présentés dans cette catégorie au cours des dernières années incluent Ask Dr. Ruth, Won’t You Be My Neighbour ?, RBG, An Inconvenient Sequel et The Hunting Ground.

Donner la voix / États-Unis (réalisateurs: James D. Stern, Fernando Villena, producteurs: James D. Stern, Karen Bove, Fernando Villena, Schoen Smith, Craig Piligian) – Chaque année, des milliers de lycéens participent au concours de monologues August Wilson pour effectuer sur Broadway. Ce film suit ces élèves, examinant comment Wilson et ses personnages parlent à une nouvelle génération, les inspirant à écouter ses mots et à trouver leur propre voix. Première mondiale

MINUIT

De l’horreur et de la comédie aux œuvres qui défient la classification des genres, ces films vous garderont éveillés, même à l’heure la plus difficile. Les films qui ont fait leur première dans cette catégorie ces dernières années incluent Greener Grass, Hereditary, Assassination Nation, The Little Hours et The Babadook.

Mauvaise chevelure / USA (Réalisateur et scénariste: Justin Simien, Producteurs: Julia Lebedev, Angel Lopez, Eddie Vaisman, Justin Simien) – Dans cette satire d’horreur qui se déroule en 1989, une jeune femme ambitieuse obtient un tissage afin de réussir dans le monde obsédé par l’image de la télévision musicale. Cependant, sa carrière florissante peut coûter cher lorsqu’elle se rend compte que ses nouveaux cheveux peuvent avoir un esprit propre.Cast: Elle Lorraine, Vanessa Williams, Jay Pharoah, Lena Waithe, Blair Underwood, Laverne Cox. Première mondiale. JOUR UN

Run Sweetheart Run / USA (Réalisateur et scénariste: Shana Feste, Producteurs: Jason Blum, Brian Kavanaugh-Jones, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Shohreh Aghdashloo) – Une date aveugle devient violente et la femme doit rentrer à la maison à travers Los Angeles, avec sa date à la poursuite. Interprètes: Ella Balinska, Pilou Asbaek, Clark Gregg. Première mondiale

DES GAMINS

Cette section du Festival est spécialement destinée à nos plus jeunes cinéphiles indépendants. Programmé en coopération avec le Utah Film Center, qui présente le festival annuel du film Tumbleweeds, le premier festival du film de l’Utah pour les enfants et les jeunes. Les films qui ont joué dans cette catégorie ces dernières années incluent The Elephant Queen, Science Fair, My Life as a Zucchini, The Eagle Huntress et Shaun the Sheep.

Viens loin / Royaume-Uni, États-Unis (Réalisateur: Brenda Chapman, scénariste: Marissa Kate Goodhill, producteurs: Leesa Kahn, James Spring, David Oyelowo, Steve Richards, Andrea Keir) – Avant qu’Alice ne découvre Wonderland et Peter devienne Pan, ils étaient frère et sœur . Lorsque leur frère décède dans un accident, ils cherchent à sauver leurs parents de spirales descendantes jusqu’à ce qu’ils soient finalement obligés de choisir entre la maison et l’imagination, préparant le terrain pour leurs voyages emblématiques au pays des merveilles et au pays des neiges. Interprètes: Angelina Jolie, David Oyelowo, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates, Michael Caine. Première mondiale