Filtrage des scènes du tournage de la série Loki et première image de Lady Loki

Les nouvelles photos du tournage de la série Disney + Loki nous montrent comment seront les nouvelles aventures du Dieu de la Déception et de Lady Loki.

La filtration que nous allons montrer ensuite montre beaucoup de SPOILERS série Loki, puisque nous pouvons voir le Dieu asgardien (Tom Hiddleston) être arrêté pour la TVA (Autorité de variation temporelle) et aussi la première image de Lady Loki joué par Sophie Di Martino.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles cette actrice allait jouer Enchanteresse, mais son déguisement a une ressemblance frappante avec celui de Loki, il suffit de réaliser le demi-cercle doré, il est identique à ce que frère de Thor portait Univers cinématographique Marvelmême la dernière fois que nous l’avons vu Avengers: Fin de partie. Dans cet esprit, le bon sens dit que l’actrice jouera Lady Loki.

Détails de ce personnage Marvel:

Lady Loki a des pouvoirs et des capacités similaires au Dieu de la tromperie de Marvel, car il peut transformer, se multiplier et créer des illusions, tout cela le rend assez dangereux. Elle est capable d’invoquer des créatures pour l’aider et elle est aussi une grande arnaqueuse et une menteuse.

La série traitera du méchant de Marvel voyager dans l’espace et le temps. Depuis Avengers: Endgame pourrait obtenir le tesreact avec la Space Infinity Gem. Ses activités conduiront à modifier l’histoire de différents univers, afin de pouvoir coïncider avec Lady Loki. Mais aussi TVA (Autorité de variation temporelle) ira après lui. car ils sont l’organe de police chargé de réparer tous les dommages que font les voyageurs temporaires. C’est pourquoi dans le bref teaser que Marvel a publié, il est vu en prison avec le acronyme TVA.

La série de Loki ce sera l’un des paris les plus forts de Disney + et nous devrons être très attentifs à tout ce qui se passe, car leurs événements affecteront les films du Univers cinématographique Marvel.

