Filtré les détails du personnage de Dave Bautista dans See

Dave Bautista jouera dans la deuxième saison de SEE, pour Apple TV + et nous connaissons déjà les détails de son personnage

L’acteur de Dave Bautista connu pour le fandom pour son rôle dans Gardiens de la Galaxie, a été embauché pour la deuxième saison de la série Apple TV + réalisée par Jason Momoa, See. Et les premiers détails sur son personnage sont déjà apparus.

Selon The Illuminerdi, Dave Bautista incarnera le frère de Baba Voss de Jason Momoa. Aucun autre détail n’a été fourni sur le personnage baptiste, bien que les fans de Marvel et DC seront sûrement ravis que lui et Momoa partagent une scène sur le petit écran.

Voir il a fait sa première sur Apple TV + en novembre 2019 et s’est concentré sur le personnage de Jason Momoa en tant que chef principal de la tribu Alkenny. La série a été créée par Steven Knight, qui a également écrit et réalisé le film mystère de 2009, Serenity.

Bautista est prêt à répéter son rôle de Drax dans le troisième opus de Gardiens de la Galaxie aux ordres de James Gunn. Quant à 2020, il sera sûrement occupé car il a des rôles dans Army of the Dead, My Spy et Dune.

Voir, stars Jason Momoa, Alfre Woodard, Hera Hillary, Sylvia Hoeks et Christian Carmago. La saison 1 est désormais disponible sur Apple TV +.

