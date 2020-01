Filtrer l’un des méchants de Doctor Strange 2 (2021)

Le film Docteur étrange 2 Il aura le retour tant attendu d’un des personnages du premier opus qui sera désormais un méchant.

Une publication de casting qui est apparue sur le site Web des notifications d’audience de Backstage, a offert un bref résumé du film Docteur étrange 2, y compris ce qui semble être le retour de Baron Mordo dans la suite du Marvel Avenger.

La description dit: «Après les événements Avengers: Endgame, le Dr Stephen Strange continue ses recherches sur la Gemme du Temps. Mais un vieil ami transformé en ennemi met fin à ses plans et fait que Strange déchaîne un mal indescriptible. »

Le “vieil ami devenu ennemi” est Karl Mordo, joué par Chiwetel Ejiofor, qui avait un rôle important dans le premier film et maintenant dans Docteur étrange 2 reviendra pour causer un incident grave.

Dans le film de 2016, Mordo était un allié de Stephen Strange et ça aide quand le médecin arrive au sanctuaire de Sorcier suprême. Mais ses convictions ont conduit à la séparation des deux amis et dans la scène post-générique, on peut voir comment il est devenu un méchant puisqu’il vole la magie de ceux qu’il considérait comme indignes.

Le film n’a pas encore commencé à tourner et les premiers problèmes sont déjà apparus.

Le directeur Scott Derrickson a cessé d’être le directeur de Docteur étrange 2 qui portera le sous-titre de “dans le multivers de la folie”. Comme il l’a dit, il a quitté Marvel Studios pour des “différences créatives”. Puisqu’il y a beaucoup de pression avec ce film, car il rejoindra la série en cours de préparation sur la plateforme de streaming Disney +. Bien qu’un nouveau réalisateur n’ait pas encore été annoncé, il est dit que cela n’affectera pas le calendrier de production du film.

Il Docteur étrange 2 sera en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen et arrivera dans les salles le 30 avril 2021. Espérons que nous serons bientôt confirmés qui sera responsable de cette nouvelle tranche de l’UCM.

Article précédentMarvel présente son propre Messie céleste

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.