Filtres Instagram mieux que “Qui êtes-vous?”

Quiconque a été près de chez vous Instagram a récemment rencontré un filtre «qui» ou «qui êtes-vous». En fait, il y en a tellement que la variété d’autres effets est souvent négligée. Il est temps de rectifier cela en vérifiant certains des filtres Instagram qui sont encore meilleurs que les options “qui êtes-vous”.

Si vous ne vous êtes pas encore impliqué dans la tendance «qui êtes-vous» qui balaie Instagram, alors vous avez de la chance car un tas de filtres existent maintenant, y compris des filtres spécifiques pour Disney, Star Wars, Marvel (également une Black Widow distincte) un), Pokémon, et il y en a même un pour Taco Bell. En réalité, ce n’est pas tant que les filtres «qui êtes-vous» ont décollé autant que la technologie de filtre AR d’Instagram. La possibilité d’appliquer instantanément un effet de réalité augmentée permet à quiconque de pimenter ses histoires Instagram. Le fait qu’un certain nombre d’entre eux soient également devenus viraux contribue également à leur attrait.

Le seul problème avec les filtres Instagram en général, c’est qu’ils peuvent être assez difficiles à trouver, bien que cela ajoute probablement encore plus à leur attrait. Le moyen le plus simple pour en trouver un est de tomber dessus sur une histoire Instagram car il devrait y avoir un lien “Essayez-le” visible en bas de l’écran. Alternativement, vous pouvez rechercher le créateur du filtre, puis trouver l’effet situé sur leur page de profil. En parlant de cela, les poignées Instagram du créateur seront mentionnées pour l’un des filtres répertoriés ci-dessous – pour faciliter leur recherche.

Prédire le futur et les filtres Instagram de réaction rapide

Le premier qui mérite d’être examiné est le filtre “2020 Predictions” de @ filippo.soccini. Celui-ci a été conçu pour coïncider avec la nouvelle année, mais il est encore suffisamment tôt en 2020 pour en valoir la peine. Essentiellement, l’effet fonctionne de la même manière que les filtres «qui êtes-vous» en utilisant un mécanisme de générateur aléatoire pour vous dire ce que vous ferez en 2020. Attention, les options varient de riche à mort. S’en tenir au thème des prédictions, il y a aussi un filtre de @akikokoga qui vous indiquera l’état de votre relation pour 2020. Alternativement, pour ceux qui pensent que leur temps de réaction est à point, il y a le filtre “6 secondes” de @ yana.mishkinis. Celui-ci est assez explicite car tout ce que vous avez à faire est de cligner des yeux pendant 6 secondes. Cependant, celui-ci arrondit à trois décimales, ce qui n’est pas aussi facile que vous le pensez.

Essayez un filtre Instagram plus socialement responsable

Bien que le gros de ces filtres soit juste pour le plaisir et les jeux, certains ont aussi un côté plus sérieux. Le filtre «Climate Action» de @tollydollyposh en est un parfait exemple. Encore une fois, celui-ci fonctionne de la même manière que les filtres «qui êtes-vous», bien qu’au lieu de vous dire quel personnage vous êtes de votre franchise préférée, le générateur aléatoire suggère une action que vous pouvez faire pour aider à protéger le climat et l’environnement. Les options de ce filtre Instagram vont de quelque chose d’assez simple, comme contacter votre représentant local, à des choses un peu plus à long terme, y compris devenir végétalien.

