Fin de la production de la saison 1 de HELLSTROM

La série Marvel Hellstrom pour Hulu a officiellement terminé sa production

Marvel Studios peut désormais être en charge de la série Marvel sur le petit écran, mais Hellstrom est toujours un vestige, et il a maintenant été confirmé que le travail de production de la première saison était déjà terminé.

Hellstrom est la dernière série télévisée Marvel de l’ère Jeph Loeb à venir, et la première saison (composée de 10 épisodes) frappera Hulu dans un avenir pas trop lointain.

La star Alain Uy a partagé un post Instagram confirmant que le travail sur la série était terminé, mais ce post a depuis été supprimé.

Les détails sur la série sont encore rares, mais nous savons que Hellstrom suivra les frères Daimon et Ana, les enfants d’un célèbre tueur en série démoniaque. Les frères traquent ceux qui s’attaquent aux innocents en secret, tout en conservant leurs façades en tant que professeur d’éthique et superviseur d’une maison de vente aux enchères. En chemin, ils découvrent des organisations secrètes qui sont en guerre depuis des années.

Cela ne ressemble pas beaucoup à des bandes dessinées, et Kevin Feige est probablement heureux car il est très peu probable qu’il soit lié à l’univers cinématographique Marvel.

Hellstrom, qui se composera d’une seule saison, semble que ce pourrait être la version Marvel de Lucifer, une série avec une base de fans grâce au grand Tom Ellis.

Tom Austen et Sydney Lemmon seront respectivement Daimon et Ana Hellstrom. Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra et Alain Uy complètent le casting.

La série Hellstrom a été officiellement commandée en mai 2019 pour Hulu, prévue comme la première série de la franchise. Aventure dans la peur de Marvel Television. Le tournage a commencé à Vancouver en octobre 2019. Le développement de la série était en charge des studios Marvel en décembre 2019, lorsque Marvel Television a été absorbée par ce qui précède.

