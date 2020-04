Fin de partie a enfreint les règles et pourrait affecter Black Widow

Il y a une ère apparente de continuité dans Avengers: Infinity War. Bien que cela ne puisse pas l’être non plus, et si c’est le cas, cela pourrait affecter directement Black Widow

L’une des scènes les plus émouvantes de Avengers: Fin de partie (un film qui ne manquait pas d’eux) était la mort de Black Widow. Natasha Romanoff était stable dans l’univers cinématographique Marvel depuis son introduction dans Iron Man 2 en 2009, et la regarder partir après une décennie d’être l’héroïne la plus récurrente de l’UCM était navrant. Bien que ce soit génial de la revoir dans le prochain film Black Widow, qui sera une préquelle, les fans espèrent toujours que Marvel pourra trouver un moyen de faire revivre son personnage pour un film post-Avengers: Endgame. La possibilité que cela se produise est plus réalisable que ce à quoi on pourrait s’attendre et pourrait être liée à un point de tracé qui, à première vue, peut avoir semblé être une erreur de continuité.

Dans Infinity War, Thanos s’est rendu à Vomir pour obtenir le joyau de l’âme, où on lui a dit qu’il devait sacrifier quelqu’un qu’il aimait pour l’acquérir. Au début, Gamora a offert de se sacrifier, mais Thanos l’a arrêtée, pensant que son suicide serait un sacrifice de sa part et non du sien. Thanos l’a ensuite tuée lui-même, lui permettant d’obtenir la gemme. Suivant cette théorie, cela contredit en fait le voyage de Black Widow et Hawkeye à Vomir dans Avengers: Fin de partie. Nous voyons clairement que Black Widow se suicide dans ce scénario, cependant, Clint obtient le joyau de l’âme. Par conséquent, il n’est pas trop exagéré de regretter qu’il ait vraiment pu être ramené à la vie.

Certes, nous avons vu un corps qui, selon les normes Marvel, a tendance à signifier la mort littérale. Pourtant, le fait que son sacrifice ait été utilisé pour récupérer la gemme de l’âme peut suggérer une transaction spirituelle. Peut-être qu’au lieu de mourir, son âme a été déplacée, peut-être sur la pierre ou sur un autre plan d’existence. Lorsque Bruce Banner a dit qu’il avait essayé de la ramener mais ne pouvait pas, peut-être la raison en était qu’elle n’était pas vraiment morte. Peut-être que cela pourrait être dans le monde des gemmes que nous connaissons dans les bandes dessinées de la saga infinity.

De plus, il pourrait y avoir une relation de Natasha avec la gemme de l’âme dont nous ne sommes pas pleinement conscients. Peut-être qu’elle était plus consciente de ce qui constituerait en fait un “sacrifice” de sa part, et Hawkeye ne l’a pas fait, et peut-être que son prochain film pourrait éclairer cela. S’il est confirmé que les événements de ce film ont lieu après Captain America: guerre civile, On sait aussi que ce film va plonger dans l’histoire d’origine du personnage et enfin clarifier sa formation d’espion russe. Ce film est une autre façon de relier Natasha au joyau de l’âme, et pourrait apporter une organisation qui lui est fermement affiliée: Hydra.

L’implication de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale signifiait qu’ils avaient certainement des contacts avec Hydra. Il y avait peut-être des officiers soviétiques qui avaient même déserté leur organisation (tout comme les Américains), et ils auraient pu obtenir plus d’informations sur la gemme de l’âme dans leurs relations avec Red Skull. Peut-être que Natasha trouvera plus d’informations sur la gemme dans ce film, et dans Fin du jeu, elle a sciemment donné sa vie, sachant qu’elle n’allait pas mourir du tout. Dans ce cas, nous pouvons peut-être nous attendre à une scène post-crédits dans Black Widow qui annonce le retour de Natasha dans la chronologie après Fin du jeu.

Bien sûr, il y a quelques choses sur cette théorie qui semblent un peu problématiques. Si elle savait qu’il était sûr pour elle de se sacrifier, pourquoi n’en a-t-elle pas parlé à Hawkeye? Ils n’auraient certainement pas eu à traverser les ennuis de cette lutte contre le suicide, aussi merveilleux à voir qu’ils l’étaient. Peut-être, cependant, Natasha avait encore besoin de prétendre qu’elle savait qu’elle donnait sa propre vie. Peut-être que Red Skull les aurait empêchés d’acquérir la gemme s’il avait estimé que Black Widow enfreignait les règles. C’est peut-être pour cela que la pierre a été donnée à Hawkeye, car sa douleur était réelle, même si la mort de Natasha ne l’était pas.

C’est peut-être une théorie folle, mais ici nous parlons de Marvel, donc la logique et la science ont peu à voir avec la narration. S’ils décident que faire revivre Natasha fonctionnerait au niveau de l’histoire, et comme un moyen d’apaiser les fans, alors cette voie est aussi bonne que les autres. Pour l’instant, nous pouvons être reconnaissants à Scarlett Johansson de reprendre son rôle dans ce film solo tant attendu. Au moment d’attendre la première pour voir si cette théorie se réalise.

Partager

Publication précédente

Jesse Eisenberg ne prend pas en charge la version de Zack Snyder de Justice League

Article suivant

Frozen 2: Critique Blu-Ray

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.