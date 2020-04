Fin de partie. Ce fut l’adieu à Captain America

Dans le but de célébrer quelques anniversaires avec des fans, les scénaristes et réalisateurs de Avengers: Fin de partie ont partagé une vidéo du dernier jour de Chris Evans en tant que Captain America.

Pour célébrer les anniversaires de Avengers: Infinity War y Avengers: Fin de partie, Christopher Markus et Stephen McFeely, scénaristes des films; ainsi que Joe et Anthony Russo ont utilisé les médias sociaux pour célébrer les “Quarantine Watch Parties”. Cette soirée virtuelle, qui a duré deux nuits de suite, a été l’occasion idéale pour partager des secrets, des photos et des vidéos en coulisses. Ainsi, les adeptes de l’univers cinématographique Marvel ont obtenu une vidéo de Chris Evans disant au revoir à Captain America.

Après pratiquement une décennie à jouer les mêmes personnages, la plupart des Avengers ont dit au revoir. L’un était le cas de Robert Downey Jr. comme Iron man et aussi celle de Chris Evans comme lui Captain America, comme nous avons pu le voir dans Avengers: Fin de partie. Après la grande bataille finale, Capi décide de se retirer de la lutte contre le crime, de remonter le temps et de retrouver son grand amour, Peggy Carter, pour vivre la vie pleine qu’il avait toujours voulue.

Récemment, les administrateurs de Avengers: Fin de partie Ils ont décidé de donner une vidéo très émotionnelle à leurs fans. De cette façon, les fans de Marvel ont pu voir comment le dernier jour de Chris Evans comme le gentil Captain America. “Ceci est du dernier jour où Chris Evans a joué à Captain America. Beaucoup d’amour et de respect pour vous. Quel merveilleux voyage », dit la description de la vidéo partagée.

Ceci est de la dernière journée de @ ChrisEvans de jouer à Captain America, jamais. Beaucoup d’amour et de respect pour vous, monsieur. Quelle course incroyable. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 avril 2020

Soyez digne du marteau de Thor

Comme expliqué Christopher Markus, l’un des scénaristes du film, dans Avengers: Age of Ultron, Captain America n’a pas pu élever le Mjolnir car il gardait toujours le secret que Bucky Barnes, le soldat de l’hiver (Sebastian Stan), était responsable de la mort des parents de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Ce complot a été résolu dans Captain America: Civil War, ce qui rendait Steve Rogers digne d’utiliser le marteau de Thor pour combattre Thanos dans une scène épique et très attendu par les fans dans le troisième acte de Avengers: Fin de partie.