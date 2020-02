Fin de partie écrit l’histoire (pour le pire) aux Oscars 2020

Avengers: Fin de partie a battu des records en 2019, devenant le film le plus rentable de tous les temps. Mais malheureusement, il n’a pas atteint le même résultat aux Oscars 2020. Récemment, il a été révélé que le film Marvel avait marqué l’histoire à l’Académie mais pour le pire.

Pendant l’Oscar 2020, il y a eu des moments historiques et l’un d’eux a été Parasites, la première cassette non anglophone qui a remporté le prix du meilleur film. Pour sa part, Avengers: Fin de partie Il n’a pas eu le même sort. Pour plus que la bande Marvel En 2019, il est devenu le film le plus rentable de tous les temps, à l’Académie, il n’a réussi à écrire l’histoire que pour le pire.

Un compte Twitter a révélé le nouvel événement qui a réussi à jouer Avengers: Fin de partie. Il s’avère que le film Marvel a été le premier film qui a battu des records au box-office et qui n’a pas remporté de prix Oscar 2020. Le classement nous montre comment Titanic trouve le podium avec onze récompenses, suivi de ce que le vent a emporté avec dix. Bien sûr, chaque année qui passe le niveau est plus élevée et, sinon pour ce que le phénomène a réalisé Avengers: Fin de partie dans la société, Avatar resterait le film le plus rentable de l’histoire, même s’il n’a remporté que trois récompenses aux Oscars 2010. Partagez le nombre de récompenses avec Jurassic Park, Shark et Le parrain.

Campagne contre Avatar

Avengers: Fin de partie n’est pas arrivé à sa première première à surmonter Avatar, mais est resté très proche. Afin de battre le record, ils ont republié le film dans les cinémas quelque temps plus tard et, une fois la réalisation atteinte, ils ont décidé de tout donner pendant la campagne Oscar 2020.

Propre James Cameron a décidé de féliciter Kevin Feige Pour cet exploit historique. Avec un drôle de message dans lequel son Titanic primé semblait être brisé par l’initiale des Avengers, le réalisateur a dédié un message: «Un iceberg a coulé le vrai Titanic. Ce sont les Avengers qui ont coulé mon Titanic. Tout le monde ici à Lightstorm Entertainment vous félicite pour votre magnifique réalisation. Vous avez montré que l’industrie cinématographique est non seulement bien vivante, mais aussi plus grande que jamais! »

Enfin, le film des frères Russo n’a remporté qu’une seule nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels, mais a fini par le remporter 1917

