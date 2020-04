Fin de partie est en vue de rouvrir les cinémas

En raison de COVID-19, les théâtres du monde entier ont dû fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Récemment, les réalisateurs de Avengers: Fin de partie ont révélé une idée qui leur est venue pendant cette quarantaine.

En raison de la pandémie que nous traversons, on ne sait pas quand les cinémas ouvriront leurs portes. Ce que l’on sait, c’est que quand ce sera le cas, ce sera vraiment merveilleux. Alors ils pensent Joe y Anthony Russo, les administrateurs de Avengers: Fin de partie. Ils ont récemment révélé qu’ils aimeraient cet énorme succès de Marvel Soyez le film qui démarre le nouveau lot de films sur grand écran.

Dans une interview avec Cinemablend, les réalisateurs ont commenté à quel point ce serait excitant de voir la fin de la saga Avengers: Fin de partie sur grand écran lorsque la crise des coronavirus passera: “Peut-être que l’un des moments les plus excitants de notre carrière a eu lieu il y a quelques semaines, lorsque le confinement a commencé et que” Fin de partie “était en vogue sur les réseaux sociaux. parce que tout le monde publiait des images de la nuit de sa première avec des gens qui s’y connectaient émotionnellement “, a déclaré Joe.

«Pour nous, c’est vraiment la force du cinéma, qui connecte le public et vous connecte au niveau mondial. Faire partie des films qui y parviennent, à cette échelle de connexion émotionnelle, était vraiment émouvant et un moment fort de notre carrière “, auquel il ajoute enfin:” Utiliser ces films pour ramener les gens au cinéma? Nous serions ravis. Toute occasion pour les gens de revenir et de partager ces histoires est quelque chose que nous soutiendrions. » Rappelons que ce film Marvel est sorti il ​​y a près d’un an, en Espagne le 25 avril 2019, un jour plus tôt qu’aux États-Unis.

Changement de dates

Les théâtres fermés, les distributeurs ont été contraints de réajuster leurs calendriers et les producteurs leurs plans de tournage. De cette manière, L’arrivée de la nouvelle phase de l’univers cinématographique Marvel a subi un grand changement.

Veuve noire est resté avec la date de Les éternels, le 6 novembre, et a envoyé le nouveau film à Angelina Jolie au 12 février 2021. Maintenant Spider-man a fait son truc avec une autre poignée de super-héros et le retard de Spider-man 3 au 5 novembre 2021 nécessite Docteur étrange dans le multivers de la folie à transporter de cette même date au 25 mars 2022. On ne verra pas non plus à sa date initiale Spider-Man: un nouvel univers 2 qui est retardé de 6 mois supplémentaires, jusqu’au 7 octobre 2022.

Pendant que nous attendons que le virus disparaisse et que tout redevienne normal, nous pouvons imaginer ce que ce serait de retourner au cinéma avec Avengers: Fin de partie sur grand écran.