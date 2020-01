Fin de partie La mort d’Iron Man aurait pu être très sanglante

L’équipe d’effets visuels des Avengers: EndgameJ’ai eu plusieurs idées sur la mort de Iron man. Récemment, ils ont partagé une version beaucoup plus sanglante et choquante de la mort sur les réseaux sociaux.

L’équipe d’effets visuels de Avengers: Fin de partie réussi à obtenir une nomination aux Oscars 2020. Pendant le tournage, ils avaient une grande responsabilité de donner Iron man une mort digne. Pour cela, ils avaient créé plusieurs croquis pour pouvoir choisir la bonne option. Récemment le graphiste @BossLogic a imaginé une des options envisagées selon un article d’initié.

“L’assemblée du directeur de Marvel hors des heures des enfants … Oui, j’aurais sauté dans le plan” Oh, merde! “S’ils étaient allés dans cette direction (une prise plus précise)”, précise la description.

Coupure du réalisateur de Marvel After Hours… Ouais j’aurais été (OH SHIT!) Ils sont allés dans cette direction 😭😂 (prise plus précise) @Russo_Brothers @robertdowneyjr pic.twitter.com/4Ce9xyVZaC

Gore au maximum

Dans l’image partagée sur Avengers: Fin de partie nous voyons une idée beaucoup plus gore, avec des brûlures au troisième degré et même avec un œil suspendu. Alors ils ont pensé partir Iron man après avoir sauvé toute l’humanité des mains des méchants Thanos? Oui, c’était une grande possibilité.

Mais bien sûr, cette idée qui fascinait de nombreux utilisateurs a été rejetée très rapidement. En effet, si nous regardons le reste de Avengers: Fin de partie, une scène tellement gore où Iron man Il est dans son pire état aurait complètement délogé.

Au-delà, rappelez-vous que Studios Marvel fait maintenant partie de Disney Et si quelque chose se démarque, cette dernière entreprise est de faire du contenu familial. Je veux dire, que Avengers: Fin de partie Ce doit être un film qui divertit la famille et les enfants, et non pas qui les «effraie» par leur contenu gore. Peut-être, une option que tout le monde n’accepte pas et ne comprend pas. Selon des rumeurs, cela s’est produit avec Docteur étrange 2; qui allait être un film d’horreur mais Disney n’a pas levé le pouce et cela a conduit le réalisateur à abandonner le projet.

