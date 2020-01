Fin de partie: le design alternatif de Tony Stark Death a été inspiré par Two-Face

Avengers: Fin de partie presque utilisé le design de la mort de Tony Stark inspiré du méchant de Batman, Two-Face. Le plus grand film de Marvel Studios jusqu’à présent a culminé avec la saga Infinity qui a commencé avec Iron Man de Robert Downey Jr. et Jon Favreau à partir de 2008. Réalisé par Joe et Anthony Russo avec un scénario écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, le blockbuster de trois heures a également servi comme les sorties finales pour certains des héros fondateurs du MCU, y compris son premier.

Cinq ans après les événements dévastateurs d’Avengers: Infinity War, Tony avait pleinement vérifié son concert de super-héros et avait choisi de vivre une vie de famille tranquille avec Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) et sa fille, Morgan. Cependant, il a dû reculer après que l’idée de Time Heist soit venue grâce à Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd), ce qui leur aurait permis d’amener tous ceux qui ont péri dans le cliché de Thanos (Josh Brolin). Alors qu’ils ont accompli avec succès leur mission (bien qu’au détriment de la mort tragique de Natasha Romanoff / Black Widow), Tony a dû s’assurer que le Mad Titan ne serait jamais une menace pour la chronologie principale de MCU. Il exerçait le pouvoir des six Infinity Stones, arracha Thanos et tous ses serviteurs de son existence, ce qui le tua dans le processus.

Ce qui est venu après est potentiellement l’un des moments les plus doux-amers du MCU. Tony, qui n’a plus la capacité de parler, meurt lentement alors que ses plus proches lui font leurs derniers adieux. Voir le premier héros de la franchise dans cet état avec la moitié de son corps presque frit en raison de la puissance de l’utilisation de toutes les Infinity Stones était navrant. Pour l’équipe VFX d’Endgame, cela a posé une tâche énorme pour bien faire les choses. Dans une récente interview avec Insider, Matt Aitken, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Swen Gillberg et Jen Underdahl ont rappelé le processus de décision à quoi ressemblerait le personnage lors de ses derniers moments. Ils ont offert aux Russo une série d’options, dont une plus macabre inspirée de Two-Face. En fin de compte, ils ont évité cela parce qu’ils avaient besoin d’un look plus subtil sans enlever à la gravité de ses blessures.

Aitken (superviseur Weta digital VFX): “Nous avons offert aux cinéastes une gamme complète [of looks] à choisir et l’un d’entre eux était l’endroit où l’énergie des pierres avait agi jusqu’à son visage et avait sorti l’un de ses globes oculaires et il traînait sur sa joue. “

Underdahl (producteur de Marvel VFX): “Nous avons fait plusieurs tours sur ce gars de macabre à pas si macabre à plus léger, de retour à OK, c’est l’endroit où nous pensons que le public ne va pas trop paniquer, mais aussi vraiment comprendre que Tony a atteint le point de non-retour … Nous avons fait une version Two-Face où vous êtes entré et vous avez vu les tendons et vous les avez vu dans les dents et que … Cela vous éloigne de ce moment vraiment puissant. Vous ne voulez pas vous concentrer sur cela ou dégrader. “

Fin du jeu est l’un des 10 films inclus dans la liste des Oscars de cette année pour la catégorie des effets visuels. Le film impliquait différents types de travaux VFX, notamment le vieillissement des acteurs et la conception de personnages pour Thanos et Smart Hulk (Mark Ruffalo), sans parler de la bataille du troisième acte qui comprenait beaucoup de pièces en mouvement. Mais alors que le film a été fortement créé numériquement, son histoire et ses acteurs clés sont au cœur de l’action de son équipe d’effets dans l’esthétique du personnage mourant de Tony. Il y avait beaucoup de choses à considérer avant de prendre des décisions créatives. Éviter un état physique plus horrible pour le héros, car cela aurait pu totalement changer l’atmosphère de la sombre scène, témoigne du degré d’attention aux détails nécessaire pour obtenir des scènes pivots comme celle-ci.

Aussi minuscule que cela puisse paraître, décider de ce à quoi devait ressembler le milliardaire habituellement dynamique et bien entretenu dans ses dernières minutes a été déterminant pour clouer la scène. Iron Man a été l’affiche du MCU, et sa mort en Avengers: Fin de partie a marqué la fin d’une époque et, simultanément, le début d’une nouvelle. À plus petite échelle, ceux qui ont suivi son parcours personnel depuis ses débuts sur grand écran il y a plus de 10 ans se sont sentis satisfaits car il a sans doute l’une des meilleures fermetures d’arc de personnage au cinéma.

