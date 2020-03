Fin de série surnaturelle incertaine après un arrêt anticipé de COVID-19

La dernière saison de Supernatural se retrouve dans un dilemme alors qu’elle se termine tôt au milieu de la pandémie de coronavirus, remettant en question la finale de la série. Deadline rapporte que la fermeture de l’émission en raison de préoccupations autour du coronavirus a laissé la série avec environ un épisode et demi à deux à filmer, ce qui pose un dilemme pour The CW.

Bien sûr, Supernatural est loin d’être le seul spectacle qui ferme tôt; presque tous les spectacles et pilotes ont été fermés. Cependant, la plupart des autres émissions ont des saisons futures pour étaler des épisodes inachevés. Le surnaturel ne fonctionne pas, et même s’ils échelonnent de nouveaux épisodes parmi ceux qui y restent actuellement, ils ne suffiront peut-être pas jusqu’à ce qu’ils puissent commencer la production.

Fox’s Empire est également dans sa dernière saison et fait face à un problème similaire. The CW’s The 100 est dans sa dernière saison, mais a pu terminer la production de son dernier épisode samedi.

Une option pour la série consiste à attendre les derniers épisodes jusqu’à ce que le tournage puisse reprendre, puis à les diffuser en tant qu ‘«événements spéciaux», en terminant la série en dehors de la saison 2019-2020. Pour le moment, ce que les producteurs de l’émission ont l’intention de faire n’est pas clair.