Final Fantasy 7: le meilleur personnage construit pour Barret | .

Barret est un coup de poing d’abord, posez des questions après le genre de gars, et ses constructions Final Fantasy 7 Remake souligner ce fait. Il est principalement un personnage de combat comme Tifa et Cloud, mais il a l’avantage supplémentaire d’être le deuxième à Aerith en capacité magique. Il a de superbes statistiques qui confèrent à la magie un caractère très puissant, mais le combat est ce qu’il fait. Comme il n’est pas aussi rapide que Tifa et pas aussi puissant que Cloud, il finit par être un deuxième choix mais peut toujours être précieux lorsque la distance par rapport à l’ennemi est un facteur.

Lors de sa construction, il est capable d’avoir une tonne de santé et de défense, ce qui le rend plus un tank qu’un dealer de dégâts avec des capacités comme Steelskin et Lifesaver. Il a Focused Shot et Maximum Fury pour infliger de grandes quantités de douleur et c’est là que les dégâts commencent. Nous passerons en revue certaines des principales parties de ses constructions à la fois du côté des combats et de la magie pour tirer le meilleur parti de ses pouvoirs. Soyez prudent lorsque vous l’utilisez, car il s’agit plutôt d’un dernier recours, mais pour des parties importantes de l’histoire, il sera la seule option, alors voici comment nous pouvons le maximiser.

Son canon à bras est le principal objectif de ses attaques physiques et sa capacité à résister aux dégâts est d’une grande aide lorsque les choses deviennent difficiles. Entrons dans sa construction et montrons comment chaque pièce peut se réunir pour faire de lui une force avec laquelle il faut compter.

Arme: Wrecking Ball ou Big Bertha

Armure: Bracelet suprême ou bracelet chaîne

Accessoire: Ceinture Champion

Materia: Feu / Glace / Foudre / Vent attaché à Elemental, HP Up x2, Prière, Revival, Time, ATB Boost, Steadfast Block

Convoquer: Fat Chocobo

Étant donné que Barret est un tank, il est important de profiter de ses HP puissants et de l’utiliser comme guérisseur car il est capable de rester en vie. S’il peut rester en vie, tout le monde le peut aussi. Pendant qu’il subit les dégâts, obtenez un boost ATB pour faire revivre un coéquipier ou lancer un soin rapide pour continuer et lancer un tir concentré en même temps. Si vous cherchez à rester proche du combat, Wrecking Ball sera d’une grande aide et si vous restez à l’écart, Big Bertha sera le meilleur choix d’armes. Le Supreme Bracer fera l’affaire jusqu’à ce que le Chain Bangle soit libéré mais il sera malheureusement donné à Aerith si elle fait partie de l’équipe.

Étant donné que Barret est deuxième après Aerith en termes de capacité magique, un boost sera nécessaire pour le faire entrer dans ses capacités magiques, et voici comment cela se fait.

Armes: Canon ECG

Armure: Bracelet chaîne

Accessoire: Cercle

Materia: Magnify + Fire / Ice / Thunder / Wind, MP Up, HP Up, Magic Up, MP Absorption, Revival, ATB Assist, Healing,

Convoquer: Léviathan

Du côté magique de l’équation, Barret va avoir besoin d’absorption de MP pour déclencher en continu des sorts car le MP va aller rapidement. Il n’a aucune autre source pour récupérer des PM, c’est donc primordial. Magnify peut être attaché à des sorts d’attaque ou à des sorts de soins qui permettront l’un ou l’autre style de jeu. L’assistance ATB est là pour le simple fait qu’en cas d’attaque ou de guérison, le même sort sera probablement fait plusieurs fois de suite et cela devrait pousser la barre ATB dans la bonne direction rapidement.

