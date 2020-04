Final Fantasy 7: Où trouver le simulateur de combat Shinra

Final Fantasy 7 remake présente le Shinra Combat Simulator. Ce guide aidera les joueurs à le localiser dans le monde de Midgar. Le remake de Final Fantasy 7 est enfin là et les fans sont ravis de voir qu’il a répondu aux attentes exprimées. Refaire l’un des jeux les plus importants du monde n’est pas une tâche simple, mais Square Enix n’a pas épargné une seule dépense pour recréer la ville de Midgar. Le jeu s’appuie sur le mythe existant du jeu original et ajoute plusieurs nouveaux éléments d’histoire et un nouveau système de combat. Parallèlement au nouveau contenu de l’histoire, de nouveaux emplacements de gameplay pour tester les compétences du joueur apparaissent également. Ce guide aidera les joueurs à affronter le simulateur de combat Shinra et à révéler son emplacement.

Le remake de Final Fantasy 7 a non seulement un lieu de tournoi mais deux. Le premier se trouve à l’intérieur de Wall Market. Celui-ci est nécessaire pour terminer l’histoire du jeu car il oppose Aerith et Cloud à une attaque d’ennemis. Les joueurs peuvent également revenir ici pour Free Battle et gagner des cadeaux spéciaux pour relever des défis, y compris des limites de mise à niveau pour certains personnages. Un autre lieu de tournoi se trouve dans le jeu sur le Shinra Combat Simulator. Celui-ci est beaucoup plus difficile par rapport au premier. Ce guide aidera les joueurs à le localiser.

Le simulateur de combat Shinra se trouve dans le chapitre 17, le chapitre où le groupe s’introduit dans le bâtiment Shinra pour sauver Aerith. Le simulateur lui-même se trouve à un étage supérieur juste à côté de Chadley. Ici, les joueurs peuvent participer à des défis pour débloquer des objets spéciaux similaires à l’emplacement dans Wall Market. Ce simulateur a été créé par le Dr Hojo et est complètement facultatif pour terminer le jeu. Les joueurs peuvent également revenir ici en sélectionnant le chapitre 17 dans le chapitre select après avoir terminé la partie.

Le Shinra Combat Simulator est une inclusion soignée dans le remake de Final Fantasy 7. Non seulement le jeu contient un seul emplacement pour les tournois, mais le jeu en contient également deux, chacun avec son propre niveau de défi. Le Shinra Combat Simulator est beaucoup plus difficile par rapport aux tournois Wall Market. Barret est le personnage le plus difficile à jouer comme dans le simulateur puisque ses défis sont construits autour de ses faiblesses comme la production de dégâts à courte portée. Le jeu semble avoir tiré de la série Kingdom Hearts concernant les emplacements de combat basés sur le Colisée. Il est regrettable que Kingdom Hearts 3 manque complètement un Colisée, car la franchise en a un depuis le tout début. Le remake de Final Fantasy 7 a fait un pas en avant pour combler le vide et le cœur de nombreux joueurs en en ayant deux.

Final Fantasy 7 est maintenant disponible sur PS4.