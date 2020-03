Final Fantasy 7 Remake: Différences de gameplay

Une démo pour le Final Fantasy 7 Remake est maintenant pour tout le monde et tout le monde à jouer, mettant en vedette le classique redéfini. Vingt ans, c’est beaucoup de temps entre l’original et le remake, et cela entraîne évidemment de nombreux changements.

Le remake de Final Fantasy 7 redouble d’efforts pour créer une nouvelle expérience, tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus. La première partie du remake ne couvre que les événements de Midgar, mais la portée et la taille ont été considérablement élargies.

En relation: Le délai de sortie de la première partie de Remake de Final Fantasy 7 n’affectera pas la deuxième partie de FF7

Il y a une multitude de différences entre le jeu original et le remake, donc il y a beaucoup à creuser pour les curieux.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Final Fantasy 7 Remake a un gameplay Action-RPG

La différence la plus importante et la plus évidente vient du système de combat en général. Le Final Fantasy 7 original était un vrai RPG au tour par tour, dans la tradition de la série. Les batailles auraient votre groupe d’un côté et vos ennemis de l’autre, et une jauge ATB dicterait quand un personnage peut se déplacer.

Dans le remake, le combat a été beaucoup plus rapide, les joueurs pouvant déplacer les personnages à volonté. Chaque personnage peut attaquer en temps réel et à mesure que les attaques atterrissent, il construira une jauge ATB. Une fois que la jauge est pleine, appuyer sur L2 ou R2 permet aux joueurs de ralentir le temps et d’exécuter un puissant mouvement spécial ou une attaque magique. Le remake a également un mode classique, où les personnages attaqueront entièrement par eux-mêmes et les joueurs n’auront qu’à saisir les commandes ATB.

Les aspects en temps réel font que le remake joue beaucoup plus comme Kingdom Hearts ou Final Fantasy XV qu’une expérience classique, bien qu’il ait ses propres rebondissements et mécaniques uniques. Les joueurs devront également esquiver et protéger les attaques ennemies, et les patrons semblent surtout avoir des mécanismes uniques, comme le bouclier du char Scorpion.

Connexes: Final Fantasy 7 Remake Cast: qui exprime les personnages principaux

Chaque personnage a également une autre façon d’attaquer. Par exemple, Cloud a deux modes différents, il peut basculer entre; Mode opérateur et mode punisseur. L’opérateur équilibre la défense et l’offensive, tandis que Punisher met l’accent sur les attaques lourdes à longue portée. L’inconvénient est que Cloud se déplace beaucoup plus lentement dans Punisher et contrera toutes les attaques de mêlée qu’il protège. Ces modes alternatifs ajoutent une autre petite couche de stratégie au combat.

Fonctionnement des éléments dans le remake de Final Fantasy 7

Le changement de combat entraîne également un changement dans la façon dont les objets et les soins fonctionnent dans le remake de Final Fantasy 7. Les joueurs ne peuvent pas simplement utiliser des objets à tout moment, car ils devront dépenser une jauge ATB pour le faire; il en va de même pour la magie. Cela crée un système intéressant où les joueurs doivent établir des priorités en utilisant des attaques puissantes ou en soignant leur groupe. En dehors des batailles, les objets et la magie peuvent être utilisés à volonté, mais bien sûr, les joueurs doivent toujours tenir compte de leur nombre de MP et d’objets.

Batailles et exploration sans faille

Le remake de Final Fantasy 7 vise à rendre tout transparent, qu’il s’agisse de transitions entre les cinématiques ou d’aller au combat. Les cinématiques CG se dirigent directement vers les cinématiques du jeu, qui se retrouvent ensuite dans le gameplay. De la même manière, les batailles se déroulent sans aucune interruption, avec des ennemis qui habitent tous le monde comme les joueurs le voient, au lieu d’apparaître au hasard.

L’original était, bien sûr, limité par la technologie et des batailles aléatoires ont aidé à cela. Fait intéressant, le remake n’a pas de bouton de saut comme dans Final Fantasy XV et les joueurs n’ont pas non plus besoin d’interagir avec certains objets dans le monde. Certains points verront Cloud en toute transparence sauter par-dessus les obstacles, gravir des échelles, etc.

Connexes: Final Fantasy 7 Remake’s World expliqué

Faire pression sur les ennemis et les faire échouer

Le remake a un système similaire à celui de Final Fantasy XIII, permettant aux joueurs d’étaler les ennemis et de les exposer à des dégâts massifs. Au fur et à mesure que les personnages attaquent les ennemis, une jauge de pression s’accumule au-dessus d’eux, et une fois remplie, quelques attaques supplémentaires les étaleront. Cela étourdit momentanément l’ennemi et augmente toutes les attaques. Les ennemis ont certaines faiblesses qui peuvent être exploitées pour les échelonner plus rapidement, comme les ennemis mécaniques étant faibles à la magie Thunder.

Final Fantasy 7 original avait une carte du monde comme la plupart des jeux de la série, mais il n’y avait pas de carte pour chaque zone. C’est quelque chose que le remake change, vous donnant une carte détaillée pour chaque zone qui montre l’emplacement et les objectifs du joueur. La carte peut être ouverte à tout moment en appuyant sur le pavé tactile du Dualshock. L’étendue étendue du jeu rend Midgar beaucoup plus grand, et la carte devrait être incroyablement utile lors des déplacements.

Les invocations fonctionnent différemment dans le remake de Final Fantasy 7

Bien que la convocation ne soit pas dans le Final Fantasy 7 Remake démo, Square Enix a déjà détaillé qu’ils fonctionnent très différemment. Chaque personnage peut équiper une materia d’invocation, et une fois équipé, une jauge d’invocation se remplira pendant le combat.

Une fois que la jauge est pleine, l’invocation se joindra à la bataille et combattra aux côtés de votre personnage. Dans l’original, chaque invocation n’utilisait qu’une seule attaque. Les invocations sont contrôlées par l’IA dans le remake, mais vous pouvez utiliser le menu tactique pour leur donner des ordres, tout comme avec les membres du groupe.

Suivant: La nouvelle bande-annonce de Remake de Final Fantasy 7 est tout ce que les fans attendaient

Star Wars confirme que le baiser de Rey et Ben n’était pas romantique

A propos de l’auteur

Hayes est un éditeur de fonctionnalités pour .. Il écrit et diffuse des podcasts sur les jeux depuis plus d’une décennie et il est diplômé de la Metropolitan State University de Denver dans le programme de journalisme. Il plonge dans les RPG depuis qu’il a découvert la série Final Fantasy à un jeune âge. Vous pouvez le trouver sur Twitter @Solfleet.

En savoir plus sur Hayes Madsen