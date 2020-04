Final Fantasy 7 Remake Part 2 confirmé comme étant déjà en développement

Le deuxième chapitre de Remake de Final Fantasy VII est déjà en développement chez Square Enix. Sorti à l’origine en 1997 pour la PlayStation de Sony, Final Fantasy VII a immédiatement été considéré comme un classique instantané. Grâce à des valeurs de production de pointe, une narration provocante et une boucle de gameplay RPG robuste en son cœur, Final Fantasy VII a révolutionné le genre RPG et est toujours aimé comme l’un des plus grands jeux de tous les temps.

Pendant des années, les rumeurs d’un remake ont tourbillonné dans l’industrie, et 2015 a vu l’annonce d’un remake approprié. Après cinq ans et un changement de développeur, Final Fantasy VII Remake est enfin sorti dans la nature. Le nouveau jeu est présenté comme le “premier chapitre” du projet FFVII Remake, et Square Enix a été timide sur le nombre de titres qui comprendront l’initiative Remake. Les fans craignent que la prochaine entrée dans le projet FFVII ne prenne autant de temps à se développer que la première, mais Square Enix a déjà suggéré que ce n’était pas le cas.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le producteur de FFVII Remake Yoshinori Kitase a confirmé que la prochaine entrée dans le Remake est déjà en développement. Cependant, il n’a pas offert plus d’informations que cela, sans parler de tout type de fenêtre de publication ou de plates-formes cibles. Quoi qu’il en soit, si la “deuxième partie” de Remake est déjà en développement, les fans n’auront peut-être pas à attendre cinq ans comme ils l’ont fait pour la sortie initiale.

Lorsque Final Fantasy VII Remake a été annoncé pour la première fois, le jeu était développé par CyberConnect2, un développeur externe. Cependant, en 2017, le développement a été entièrement réalisé en interne chez Square Enix. On ne sait pas combien de travail original de CyberConnect2 reste dans le jeu final. Si le développement a vraiment redémarré entièrement à partir de zéro, cela augure bien des futures entrées et du temps que le public devra attendre avant de pouvoir aborder le prochain chapitre de l’aventure réinventée.

Le réalisateur Tetsuya Nomura a précédemment regretté d’avoir annoncé à la fois Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts III. Les deux titres ont été annoncés en 2015 et Kingdom Hearts III est sorti en 2019, quatre ans plus tard. Avec le recul, il a estimé que Square Enix aurait mieux fait de ne pas annoncer les deux jeux jusqu’à ce qu’ils soient plus avancés dans leurs cycles de développement respectifs. Quoi qu’il en soit, il est difficile de contester les résultats, car KHIII et FFVII Remake ont tous les deux été largement salués par la critique, sans parler de leurs solides performances commerciales.

Personne ne sait quand le prochain titre de Final Fantasy VII sortira. Peut-être est-il trop optimiste pour le suggérer, mais avec cette première entrée établissant beaucoup de bases en termes de fondement du moteur et du gameplay, les titres suivants du projet ne prendront peut-être pas aussi longtemps à se développer, surtout s’ils ne changent pas de développeur à mi-chemin de la production. Avec un peu de chance, le public n’aura pas à attendre encore cinq ans pour voir comment le prochain chapitre du remake de FFVII se déroule.

