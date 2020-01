Final Fantasy 7: vaincre Emerald & Ruby Weapon en toute simplicité

Remake de Final Fantasy VII se concentre uniquement sur la section Midgar de Final Fantasy VII, ce qui signifie que les fans devront attendre quelques années avant de pouvoir voir le retour de certains des monstres les plus emblématiques de la série – Emerald Weapon et Ruby Weapon. Les armes sont des monstres colossaux qui ont été créés par la planète pour détruire Jenova, mais elle a déjà été vaincue par le Cetra avant de pouvoir être expédiées, alors ils sont restés en stase pendant des millénaires, jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau déchaînés pour faire face à Sephiroth.

Le joueur doit combattre Diamond Weapon et Ultimate Weapon pendant l’histoire de Final Fantasy VII, mais il y en a deux autres qui sont des rencontres facultatives. Emerald Weapon est une abomination cauchemardesque qui réside dans l’obscurité de l’océan, que le joueur peut rencontrer lorsqu’il acquiert le sous-marin. Si le joueur chasse et bat Ultimate Weapon, un nouveau monstre appelé Ruby Weapon apparaîtra dans le désert autour de la Gold Saucer. Ces deux goliaths sont facilement les monstres les plus puissants de Final Fantasy VII et ils ont anéanti de nombreuses parties non préparées et indignes au fil des ans.

Le problème d’être le meilleur chien est que tout le monde cherche sa position. La force de Emerald Weapon et Ruby Weapon était si infâme que les fans ont trouvé de nombreuses façons de les vaincre facilement, tant qu’ils ont la bonne combinaison d’objets et de Materia. Emerald Weapon et Ruby Weapon étaient autrefois les créatures les plus redoutées sur la PlayStation originale, mais elles peuvent être supprimées facilement en utilisant le guide utile de ..

Cait Sith est peut-être l’un des personnages les moins populaires de Final Fantasy VII, mais il lui est possible de vaincre les deux monstres d’armes en un seul mouvement. Contrairement aux autres personnages du jeu, Cait Sith n’a que deux pauses limites. Le deuxième Limit Break de Cait Sith est Slots, qui est une machine à sous avec un certain nombre d’effets différents. L’effet de machines à sous le plus puissant est appelé Game Over, qui tue instantanément tout ennemi du jeu, y compris Emerald & Ruby Weapon. Il est possible de ralentir les emplacements en appuyant sur Carré (ou son équivalent sur différents systèmes) et en apprenant comment les symboles fonctionnent lorsque le bouton est enfoncé, le joueur peut provoquer un Game Over. L’arme émeraude et l’arme rubis sont toutes deux susceptibles de se terminer, donc elles peuvent être vaincues en un seul coup.

Commençons par des méthodes non officielles. Il existe un bogue dans Final Fantasy VII connu sous le nom de glissement de débordement, qui survient lorsqu’un nombre dépasse sa valeur maximale et revient à zéro. Si le joueur trouve l’arme de la peine de mort dans la grotte de Lucrecia et utilise Vincent pour tuer 65408 ennemis, ce qui pourrait prendre un certain temps), il peut tuer n’importe quoi dans le jeu, car son arme de la peine de mort est alimentée par le nombre d’ennemis il a tué. Il est possible pour Barret d’effectuer un effet similaire en utilisant son arme Score manquant. La force du score manquant est liée à l’AP de la Materia qui lui est équipée. Si un Barret de niveau 99 entre en combat avec Emerald Weapon avec un Score manquant qui a huit Chevaliers de la Matière Round attachés et consomme quelques Hero Drinks (pour augmenter encore plus sa force), alors il peut utiliser le Overflow Glitch pour tuer Arme d’émeraude.

Une stratégie (gracieuseté d’Elantor sur Let’s Play Archive) implique l’utilisation de la gravité. Emerald Weapon a un score de points de vie incroyablement élevé que Demi 1 inflige 9999 points de dégâts par tour. Si la Gravity Materia est combinée avec HP Absorb et W-Magic est combiné avec Quadra Magic, le joueur frappe l’arme d’émeraude pendant 9999 fois par tour et se soigne dans le processus. Si un autre personnage utilise Mime, il répète le processus. Une fois que les dégâts de gravité commencent à infliger moins de 9999, il est temps de sortir rapidement les frappeurs lourds (Omnislash, Knights of the Round) afin de le terminer en un ou deux tours.

Ruby Weapon est beaucoup plus forte que Emerald Weapon, grâce à une statistique de défense ridiculement élevée, un certain nombre d’attaques puissantes et la possibilité pour elle de supprimer des membres du groupe à tout moment en utilisant Whirlisand (sauf sur la version PlayStation originale du jeu lorsqu’elle était utilisé uniquement aux 25e et 32e tours).

L’arme Ruby peut être une bête, mais elle a une faiblesse importante – la paralysie. Le joueur peut voler un objet appelé Dazers dans Battery Caps (trouvé dans les forêts de la région de Nibel) et Boundfats (qui se trouve dans Corel Valley). Une fois que le joueur a acquis la W-Item Materia (trouvée à l’origine dans les tunnels sous Midgar lors du raid sur le disque 2 ou déterrée dans Bone Village plus tard si elle est manquée), il est possible d’utiliser le problème de duplication pour créer 99 de n’importe quel élément. Le problème de la matière W-Item implique la sélection d’un élément, la sélection d’une cible pour l’élément, la sélection d’un autre élément, puis l’annulation du choix, ce qui augmentera le nombre de l’élément d’origine. Le même problème peut également être utilisé pour fabriquer 99 mégalixirs afin de maintenir le groupe en vie pour la bataille à venir.

Le joueur doit entrer dans la bataille avec Ruby Weapon avec deux personnages morts, car cela lui fera libérer ses tentacules, le rendant vulnérable aux dommages. Le seul personnage devrait faire revivre les autres membres du parti dès l’apparition des tentacules. Il est alors possible de spammer Dazers sur Ruby Weapon, ce qui le maintiendra paralysé pour le reste du combat. Lorsqu’il est paralysé de cette manière, Ruby Weapon ne peut ni attaquer ni contrer, laissant le joueur libre de traiter avec le corps principal comme bon lui semble, tant qu’il continue de spammer les Dazers, car il ne restera pas paralysé pendant longtemps.

Il est conseillé au joueur d’entrer dans la bataille avec tout le monde équipé de Fire Armlets (pour absorber la puissante attaque Ruby Flame) et de rubans (pour les protéger des effets de statut), ainsi que de lancer Reflect sur le groupe dès que tout le monde est prêt à protéger les du sort de Ruby Shadow Flare. Avec ces protections, le joueur est libre de spammer les Dazers et les Mégalixirs en utilisant W-Item et de ronger l’arme à Ruby en utilisant des attaques régulières.

Final Fantasy VII est disponible sur PC, Xbox One, Playstation 4 et Nintendo Switch

Source: Let’s Play Archive