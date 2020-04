Final Fantasy, le comédien de doublage de Kingdom Hearts Keiji Fujiwara est décédé

Les communautés de jeu et d’anime ont subi une perte profonde cette semaine, Final Fantasy et Kingdom Hearts l’acteur vocal Keiji Fujiwara est décédé. Démarque à vie parmi ses pairs, les crédits d’acteur de Fujiwara dans les rôles principaux sont trop nombreux pour être comptés, tout comme le nombre de vies que son métier a touchées.

Né le 5 octobre 1964 à Tokyo, au Japon, Keiji Fujiwara a grandi dans la préfecture d’Iwate dans le nord de Honshu. À l’âge adulte, il a étudié et avec la compagnie de théâtre Bungakuza avant de se lancer dans le doublage en 1990. Les joueurs connaissent mieux Fujiwara que la voix derrière Reno de Final Fantasy 7 Remake et Axel de la série Kingdom Hearts, mais son influence s’étend bien au-delà de ces rôles. Dans l’anime, il était dans Crayon Shin Chan en tant que Hiroshi Nohara, Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist: Brotherhood en tant que Maes Hughes et Death Note en tant que Shuichi Aizawa. Pendant ce temps, dans le doublage en direct, Fujiwara a prêté sa voix à chaque film sorti en région avec Robert Downey, Jr., de 2000 jusqu’à Doolittle en 2020. Il n’est pas exagéré de dire que l’homme était une star du plus haut niveau, et tout ce que sa voix a touché semble avoir par la suite été acclamé et suivi de longue date.

Le 16 avril 2020, les cœurs du monde entier se sont brisés pour apprendre que Keiji Fujiwara a perdu sa bataille contre le cancer, décédant à l’âge tragiquement jeune de 55 ans, comme le rapporte Anime News Network. Fujiwara est décédé le 12 avril et sa famille a depuis “organisé un sillage et des funérailles en privé”. Son traitement contre le cancer était probablement en cours depuis longtemps, l’acteur étant “en pause” entre 2016 et 2017 afin de “subir un traitement pour une maladie non précisée”, bien avant sa mort prématurée. Lisez un extrait de la vague de condoléances des fans sur Twitter ci-dessous:

Comme les personnages dans les médias avec lesquels il a imprégné sa chaleur de signature et sa large gamme émotionnelle, Fujiwara ne faisait que s’améliorer avec le temps, il est donc douloureux de reconnaître son décès si tôt. Sa famille, ses fans et ses pairs ressentiront son absence autant à l’écran qu’à l’extérieur, dans les nombreux moments et expériences qui auraient pu être. On ne sait pas pour l’instant à quel type de cancer Fujiwara a finalement succombé, ni ce que deviendra sa firme de talents, Air Agency.

Bien que raccourci malheureusement, Keiji Fujiwara a mené une vie incroyable qui vaut la peine d’être vécue. Il a construit une carrière pleine de rôles intemporels qui, bien que sûrement magique pour lui d’habiter jusqu’à la fin, a donné tellement de multitudes de joueurs et de téléspectateurs partout en demandant si peu en retour. L’industrie du divertissement japonaise a maintenant un trou de la taille de Fujiwara dans son cœur, et il faudra très, très longtemps pour guérir.

