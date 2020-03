Final Scooby Triler! – Le septième art

Warner Bros a publié la bande-annonce finale (en espagnol et en anglais) de ‘Scooby!‘, Première aventure animée de Scooby-Doo pour le grand écran, avec l’histoire inconnue sur les origines de Scooby-Doo et le plus grand mystère de la carrière de Mystery Inc. Réalisé par Tony Cervone, le film présente un scénario de Matt Lieberman ( ‘The Addams Family’) et Kelly Fremon Craig (‘At the Edge of Seventeen’) et sera présenté en avant-première le 15 mai 2020 (19 juin en Espagne).

Le film raconte comment les amis Scooby et Shaggy se sont rencontrés et comment les jeunes détectives Fred, Velma et Daphne se sont joints pour former la célèbre agence de détective Mystery Inc.

Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face au mystère le plus gigantesque et le plus compliqué de leur carrière: un complot pour le chien fantôme Cerbero à errer dans le monde entier.

Alors qu’ils se précipitent pour arrêter cette «apocalypse canine» mondiale, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et une destination de pointe plus grande que quiconque ne l’imaginait.

Avec les voix originales de Zac Efron, Mckenna Grace, Amanda Seyfried, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Will Forte, Mark Wahlbergo Kiersey Clemonsentre autres, Chris Columbus, Charles Roven et Allison Abbate produisent ce film qui ramène Scooby au grand écran et ses amis après leur apparition dans ‘Scooby-Doo 2: Unleashed’ en 2004. Avant, en 2002, le premier opus, «Scooby-Doo», sortait.

