Finale de chaque saison classée (selon IMDb)

The Walking Dead a traversé de nombreux hauts et bas, mais reste un mastodonte absolu. Même si beaucoup suggèrent que la série a subi des rendements décroissants. Bien que certaines critiques plus sévères soient certainement valables, la série s’est recentrée sur un drame intéressant et axé sur les personnages. Ce qui a commencé comme un exercice de survie par procuration, a progressivement échangé la plausibilité contre davantage de tendances de son matériel d’origine.

Mais l’investissement du public établi, des effets spéciaux remarquables et des actions souvent fortes attirent toujours une audience massive. Il a persisté à travers un rythme difficile et la perte inévitable d’intérêt pour les zombies. La série a trouvé des façons intéressantes d’étirer sa laisse thématique, en le faisant avec une évolution amusante et une formidable inclusivité. Et les finales sont historiquement cruciales – propulsant souvent le plus d’histoire et prenant le plus de risques. Alors, spoilers à venir.

9 Saison 6: Dernier jour sur Terre – 6.5

À en juger par IMDb, cette saison n’était pas aussi controversée que la suivante. Malgré les freins qui claquent au début, il se déroule lentement alors que le plan bâclé des troupeaux de marcheurs provoque le chaos. Cela a établi beaucoup – la trame de fond d’Enid, Jésus et le sommet de la colline, et malheureusement, les Sauveurs. Tout au long du spectacle, il a été indéniablement fascinant de voir comment certains groupes ont fait face à l’apocalypse. De nouvelles menaces terrifiantes façonnées par les impulsions les plus débridées et autodestructrices de l’humanité. Mais le score horrible de cet épisode est probablement basé sur la coupure de Negan au micro. Son introduction longue semblait en fait assez imposante, avec un éclairage austère et des altercations de Sauveur accumulées. Mais le cliffhanger le démangea, un gadget qui faisait face à un contrecoup approprié. Particulièrement après le faux-coup de Glenn, le public a craint des conséquences légitimes.

8 Saison 8: Courroux – 7.4

À ce stade, le public était devenu considérablement blasé par les épisodes traînants de la saison sept. Et peut-être à juste titre. Mais par conséquent, cette saison est quelque peu sous-estimée, même avec le maintien du changement de ton notable de la série. Les premiers épisodes de guerre ont fait des mouvements intéressants, y compris la perte de Shiva et le bref retour de Morales. Mais le spectacle prospère quand il s’engage à comploter, idéalement tout en équilibrant la construction des personnages. Après avoir prolongé la guerre du Sauveur pendant si longtemps, aucune conclusion n’aurait compensé. Pourtant, jusqu’à ce que Negan invoque le nom de Carl, il semblait que Rick était absolument prêt à tuer. Économiser Negan, même pour Carl, vole la fermeture des téléspectateurs. Rétrospectivement, c’est amusant de l’avoir avec lui, surtout pour les fans des comics à succès. Mais c’était une direction frustrante à l’époque. Et encore une fois, beaucoup avaient des problèmes de prévisibilité et d’invraisemblance.

7 Saison 9: La tempête – 7.6

Cet épilogue silencieux n’a pas laissé aux fans la même piqûre que son épisode précédent. Mais les têtes sur les piques en ont surpris beaucoup, précisément parce que cela a renversé les attentes de la finale. Cet épisode a causé une mort majeure et a même été comparé au «mariage rouge» de Game of Thrones. Donc, cet épisode a freiné l’horreur horrible et permet à la dévastation de hanter.

Le décor hivernal ne pourrait pas être plus approprié, car les personnages vaincus font principalement face à la perte. Ils considèrent également grandement la frontière d’Alpha, et les écrivains se préparent donc soigneusement pour le conflit à venir. Ce n’est peut-être pas bruyant, mais le dialogue est vraiment à point. Angela Kang a relancé ce spectacle sans effort, et Alpha est sans doute le méchant le plus intéressant à ce jour. Les Whisperers sont la régression animale de l’humanité, un parfait contrepoint à l’objectif de civilisation d’Alexandrie.

6 Saison 7: le premier jour du reste de votre vie – 7.6

Certes, certaines politiques et méthodes des Sauveurs se révèlent plutôt intéressantes. Mais la plupart de nos personnages principaux ont été divisés cette saison, ce qui a entraîné un écrasement du matériau de remplissage. C’est incontestablement la saison qui a confirmé le licenciement croissant des détracteurs. Bien que chaque épisode mette en jeu des pièces pour l’inévitable guerre du Sauveur, l’histoire devait définitivement être condensée. De plus, la brutalité de la première était sans précédent – un affichage graphique suivi de conséquences déprimantes. Mais la finale a été étonnamment efficace, avec quelques virages amusants malgré la fusillade maladroitement chorégraphiée. Libérer Shiva était un délice, surtout après que la trahison inévitable de Jadis ait fait que tout se sentait perdu.

5 Saison 3: Bienvenue dans les tombes – 8.2

Andrea finit par payer sa loyauté envers le gouverneur, mais à part ce résultat majeur, il n’y a pas de véritable résolution. Cela s’est avéré quelque peu décevant à l’époque, lorsque le spectacle était à l’apogée de sa popularité. Et c’est la seule raison pour laquelle cette finale se retrouve coincée au milieu de cette liste. Tout le reste est fantastique et le suspense s’accumule bien.

La saison trois a été la première guerre pure et simple avec un autre grand groupe de survivants et a exploré de nombreux thèmes intrigants. Qui ont depuis été revus ad nauseam, et pour cause. Le gouverneur manipulateur et désarticulé était un méchant intelligent et glissant qui a forcé des situations intéressantes comme retourner Michonne. Les arguments éthiques et moraux ont toujours été le point fort de ce spectacle.

4 Saison 1: TS-19 – 8.7

Comme Breaking Bad, la première saison ne comprenait qu’une poignée d’épisodes, mais a eu un impact émouvant. C’était alors une série radicalement différente, déclarant même des règles uniques et rejetées pour les marcheurs eux-mêmes. Mais il était riche en divertissements, en effets exceptionnels et en drames de personnages. Et la saison inaugurale était si tendue, l’histoire a soigneusement pris du temps pour respirer tout en se déplaçant à un rythme effréné. Cette finale a mis tous les personnages dans une situation désespérée que les survivants pourraient raisonnablement poursuivre. Mais le monde s’écroule, tuant des personnages importants tout en laissant le secret de Jenner comme un cliffhanger alléchant. C’est une superbe finale, avec un grand drame impliquant Shane, et un mystère concernant le CDC lui-même. C’est la seule fois où la nature des marcheurs est discutée de façon catégorique.

3 Saison 2: à côté du feu mourant – 9.2

Il est difficile de se rappeler une époque où la ferme était considérée comme une saison lente. La saison a été principalement consacrée à retrouver Sophia et à réparer Carl, tandis que le groupe se disputait avec Hershel. Shane était probablement l’antagoniste de la saison, avec ses convictions fougueuses et sa relation inconvenante avec Lori. Les interactions entre les personnages tout au long de la saison étaient principalement intrigantes.

Mais la finale brûle toute la ferme et offre d’innombrables marcheurs. Cette finale a fait avancer l’histoire, avec de nombreuses révélations – dont le secret de Jenner, Michonne, la prison, et se termine par le «Ricktatorship». Il range tout, après une action passionnante, et promet une grande dynamique.

2 Saison 4: A – 9.2

Cet épisode a présenté une épreuve de force terrifiante avec le nouveau groupe de Daryl, Joe et ses «revendicateurs». Le scénario était vraiment bouleversant, et leurs menaces tordues ont entraîné une lutte exaltante. C’est à juste titre vicieux et sanglant, car Carl et Michonne ont presque été violés. Et pendant ce temps, cet épisode est rempli de flashbacks contrastés de Hershel convaincant Rick de reposer son arme en paix. La seconde moitié de cette saison a trouvé le groupe dissous, mais ils se réunissent lentement à Terminus. Et la révélation est spectaculaire. Cela ressemble au massacre du Texas Chain Saw, car les moindres traces de cannibalisme sont implicites. Le groupe est même rassemblé comme du bétail dans un wagon couvert marqué. Ce cliffhanger est en fait bien mérité, et la déclaration finale de Rick fait une promesse que Carol tiendra plus tard.

1 Saison 5: Conquérir – 9.3

Ce fut vraiment le point culminant de la popularité de la série et un acte de jonglage magistral de personnages. Il est très révélateur de ce que les fans apprécient le plus, que cette finale axée sur le drame surpasse toute l’action sanglante de ses pairs. La cinquième saison concernait principalement le groupe endurci de Rick en conflit avec les survivants miraculeusement ignorants et protégés d’Alexandrie. C’était une façon intelligente d’illustrer le contraste entre la façon dont le groupe de Rick a commencé et l’adversité les a transformés. Le défilé violent des humains vilains, la maladie et même la famine. Cette saison a offert au public un nouveau point de vue et un nouveau type de conflit humain. La finale a offert une miséricorde inattendue et chaleureuse à Gabriel et même à Nicolas. Mais Deanna se livre aux caprices de Rick après que son mari ait été accidentellement assassiné. Chaque scénario de construction est capitalisé et soigneusement résolu, avant de mettre en place les Wolves. Il a réalisé ce que chaque finale devrait.

