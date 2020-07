Finn Wolfhard a pensé à renoncer à jouer avant Stranger Things

Elle est actuellement l’une des jeunes stars les plus populaires, que ce soit pour le duo de films It (2017-2019) ou la célèbre série Stranger Things. Cependant, à un moment où rejoindre cette production semblait peu probable, Finn Wolfhard il était sur le point d’abandonner sa carrière d’acteur.

Dans une récente interview avec The Guardian, le histrion de 17 ans a avoué qu’avant de rejoindre Stranger Things, il avait décroché ce qui aurait été son premier rôle dans un long métrage. Cependant, ce mystérieux projet n’a finalement pas pu se concrétiser, ce qui lui a valu un coup mental qui l’a laissé « Malade au lit et envisageant presque de ne plus jamais jouer ».

Peu de temps après, lorsque les auditions ont été ouvertes pour la future série rouge «N», Wolfhard envisageait déjà de se tourner vers le domaine du cinéma. Cependant, il a décidé d’envoyer une vidéo de casting qui serait vue par Matt et Ross Duffer, créateurs de Stranger Things.

Après un appel vidéo sur Skype, destiné aux Duffers pour expliquer en quoi consisterait l’émission et quelles références cinématographiques seraient prises comme base, le rôle de Mike Wheeler est finalement tombé entre les mains du Canadien. Ainsi, au lieu de jouer en tant que cinéaste, Wolfhard a pu sauter dans la gloire grâce à Netflix, faisant partie d’une équipe gagnante aux SAG Awards 2017 pour le meilleur casting d’une série dramatique.

Lors de la chaude réception de Stranger Things, le jeune acteur a révélé à The Guardian que pendant le tournage de la première saison, personne n’avait prévu le phénomène qui se produirait dans les années à venir.

« Nous pensions juste filmer cette chose secrète que personne ne connaissait. » C’était vrai. Personne ne savait ce que nous faisions « , a-t-il dit. «Nous pensions que cela deviendrait peut-être un classique culte, et nous y reviendrions dans 30 ans et serions vraiment fiers de l’avoir fait. Et puis ça a explosé [su éxito], de la nuit au matin. »

Stranger Things s’apprête à lancer sa quatrième saison, dont la production a été suspendue pendant des mois en raison de la crise sanitaire. En 2021, nous verrons Wolfhard dans Ghostbusters: Afterlife, suite des célèbres films Ghostbusters du siècle dernier.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. En solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre moi aussi. De préférence dans une salle de cinéma.