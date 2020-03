Finn Wolfhard dit Ghostbusters: la vie après la mort est une approche fidèle de la franchise

Finn Wolfhard dit que quiconque s’inquiète de Ghostbusters: Afterlife allant trop loin de la base des films originaux peut rester tranquille. Wolfhard s’est entretenu avec NME pour une nouvelle interview et a répondu à certaines préoccupations des fans selon lesquelles la bande-annonce n’avait pas la sensation humoristique d’un film Ghostbusters. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous:

En étant fan des films qui grandissent: «Quand j’étais très jeune, mes parents étaient vraiment de grands fans des films originaux, alors j’ai grandi en les regardant. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Rick Moranis – tous ces gens étaient grands, grands dans notre maison. Donc, faire partie de cet héritage maintenant est très flatteur. »

Sur la relation du film avec la franchise: “Les fans plus âgés de Ghostbusters trouveront que c’est une approche vraiment, vraiment fidèle de la série. Alors que les jeunes, sinon tout le monde, trouveront que, d’abord et avant tout, Ghostbusters concerne la famille et les relations que ces personnes ont établies. C’est aussi très drôle, donc je suis vraiment excité que les gens le voient. “