Flash Actor taquine le retour de Jay Garrick après la crise sur les terres infinies

John Wesley Shipp a taquiné le retour de Jay Garrick Le flash. Le Scarlet Speedster traverse actuellement sa sixième saison. Le dernier épisode a présenté le retour de Wally West, ainsi que d’Eobard Thawne.

Le Flash a présenté de nombreux personnages préférés des fans tout au long de sa course. L’un des plus populaires est Jay Garrick de Shipp. Lorsque Jay est apparemment apparu pour la première fois dans la saison 2, il semblait qu’il essayait d’aider Barry et ses amis. Cependant, c’était une ruse parce que ce “Jay” était en fait Zoom / Hunter Zolomon. Le vrai Jay Garrick est apparu vers la fin. Le gros problème était que Shipp jouait au flash pour la première fois depuis 1991. (L’acteur a également repris son rôle de télévision emblématique, bien que le personnage soit décédé dans Crisis on Infinite Earths.) Jay ferait quelques apparitions dans The Flash. Malheureusement, sa Terre a été anéantie par l’onde d’antimatière lors de la crise sur les terres infinies. De nombreux fans ont probablement supposé que ce serait le cas pour le personnage. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas.

Sur Twitter, Shipp a partagé des images de The Flash # 750, publiées dans les librairies de bandes dessinées la semaine dernière. Les images présentent la version Jay Garrick du Flash. Avec ceux-ci et le tweet de Shipp, cela semble indiquer un retour de Jay dans la série. Consultez le tweet ci-dessous.

Bien sûr, ce n’est pas une confirmation directe du retour de Jay Garrick dans The Flash, mais le potentiel semble être là sur la base de cette allumeuse. On ne sait pas comment Jay reviendrait. Crisis on Infinite Earths a changé beaucoup de choses, y compris la fusion de Earth-1 avec Supergirl’s Earth-38. Il se peut que Jay ait vécu sur Earth-Prime tout ce temps après la crise. Pour l’instant, tout n’est que spéculation jusqu’à ce que Jay fasse probablement son retour dans la série.

Bien que rien concernant l’histoire n’ait été révélé concernant la prochaine saison 7 de The Flash, Brandon McKnight, qui incarne Chester, a été promu à une série régulière. Certains pourraient spéculer que cette promotion signifie qu’il pourrait remplacer un autre personnage, mais quelque chose comme ça n’a pas été dit du tout jusqu’à présent. Kayla Compton, qui joue Allegra, a également été promue dans une série régulière pour la saison 7. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire dans la saison 6. Sur la base de photos de tournage pour l’épisode 18, un grand point d’intrigue sera alors présenté. Il y a aussi ce qui se passe avec Thawne et l’organisation Black Hole. C’est certainement le bon moment pour être fan de The Flash.

Le flash est diffusé le mardi sur The CW.

