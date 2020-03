Flash Saison 6 Finale retardée; Les épisodes restants seront diffusés plus tard en 2020

Les fans devront maintenant attendre plus longtemps pour voir comment Le flash la saison 6 se termine – avec la finale officiellement annoncée comme étant repoussée. Après avoir fait ses débuts dans l’émission inaugurale CW, Arrow, The Flash alias Barry Allen a rapidement été filé pour ses propres aventures. Le Flash a ensuite aidé à générer d’autres retombées telles que Legends of Tomorrow. En tant que la plus régulièrement notée de toutes les offres actuelles d’Arrowverse, la série a confortablement fonctionné pendant six saisons, avec la saison 7 de Flash déjà confirmée.

La saison 6 de Flash s’est avérée être une période particulièrement éprouvante et pénible pour Barry Allen. Joué par Grant Gustin, le speedster écarlate a passé la première série d’épisodes – surnommé Graphic Novel # 1 – traitant du vilain Bloodwork et se réconciliant avec sa mort prophétisée depuis longtemps dans l’événement de croisement Crisis on Infinite Earths. Cependant, les informations sur sa mort se sont avérées très exagérées, avec l’éclair de la Terre-90 se sacrifiant à la place de Barry. Depuis lors, Barry a fait face au nouveau statu quo présenté par Earth-Prime et à une multitude de nouvelles menaces. Alors que l’organisation criminelle de Black Hole s’est fait connaître directement, la vilaine Eva McCulloch a continué à travailler dans l’ombre aux côtés d’une Iris West-Allen captive et ignorante.

Connexe: L’acteur flash taquine le retour de Jay Garrick après la crise sur les terres infinies

Malheureusement, la façon dont chacun des threads actuels fusionnera finalement restera inconnue pendant un certain temps. Bien que l’on soupçonnait auparavant que les émissions d’Arrowverse auraient raccourci les saisons, Variety a officiellement annoncé que ce serait effectivement le cas. Selon le média, The Flash a suffisamment d’épisodes terminés pour couvrir jusqu’au 19 mai. Après cela, la série commencera à être interrompue tôt, les autres épisodes devant être diffusés, espérons-le, plus tard en 2020. À sa place, le nouveau DC-inspiré La série Stargirl sera déplacée d’une semaine et reprendra la machine à sous traditionnelle de The Flash mardi. Le développement résulte de l’épidémie de coronavirus qui a mis fin à de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques.

Le Flash n’est pas le seul spectacle confirmé avoir été affecté de la même manière. Le spin-off de Vampire Diaries, Legacies, fera également une pause avec la saison 2, épisode 16, “Facing Darkness is Kinda My Thing”. L’épisode devrait être diffusé comme prévu le 26 mars. Les héritages seront remplacés par la suite par de nouveaux épisodes de In The Dark saison 2. Supernatural aurait terminé le tournage jusqu’à l’épisode 18 de 20. Malheureusement, ces épisodes n’ont pas pu à travers leurs effets visuels et les services sonores en raison de l’arrêt de la production. À ce titre, la quinzième et dernière saison de Supernatural sera remplacée par de nouveaux épisodes de Whose Line Is It Anyway? à partir du 30 mars.

Le reste de la saison Flash 6 a été naturellement gardé secret. En conséquence, on ne sait pas ce que les épisodes restants impliquent et comment le versement du 19 mai se terminera. Avec des fils persistants tels que la Speed ​​Force mourant officiellement, Barry Allen perd sa vitesse et Iris West-Allen toujours piégé dans le monde des miroirs, cependant, l’attente sera longue et douloureuse pour les fans si elle se termine sur un autre cliffhanger et peu de résolution directe.

Plus: L’histoire du crossover Arrowverse 2020 est déjà planifiée

Le flash devrait continuer avec “So Long and Goodnight” le 7 avril.

Source: Variété