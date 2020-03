Florian Munteanu pourrait apparaître dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux»

Comme le rapporte Slashfilm, une rumeur dépeint le boxeur roumain Florian Munteanu («Creed II. La légende de Rocky») comme l’un des méchants secondaires du futur film de Mavel Studios.Shang-Chi et la légende des dix anneaux“. Le film, qui est la première star de Marvel par un personnage asiatique, est actuellement en pleine production à Sydney, en Australie.

Le film mettra en vedette l’acteur canadien-chinois Simu Liu (‘Blood and Water’) en tant que personnage principal, Awkwafina (‘The Farewell’) et Tony Leung, qui jouent le rôle de Mandarn.Destin Daniel Cretton (‘The Crystal Castle’, “Just Mercy”) pour être le réalisateur et Dave Callaham (“Wonder Woman 1984”) le scénariste de ce film pour avoir principalement des acteurs asiatiques et américano-américains. Son intention, de reproduire le succès que ‘Black Panther’ a obtenu en 2018.

Aussi connu sous le nom de Kung Fu Master, Shang-Chi avait sa présentation sur les pages de l’édition spéciale Marvel # 15 en 1973. Il a été créé par l’écrivain Steve Englehart et le dessinateur Jim Starlin. Shang Chi présente des compétences d’arts martiaux extraordinaires et est un maître de Wushu (le nom actuel en chinois mandarin pour divers arts de combat chinois) avec des vaches et des armes, y compris des nunchakus et une épée à double tranchant. Plus tard, en rejoignant The Avengers, il gagne le pouvoir de créer d’innombrables doublons de lui-même.

Le film est sorti en salles le 12 février 2021.

En ce qui concerne les projets Marvel Studios à venir, ils incluent ‘Black Widow’ (première le 30 avril 2020), ‘The Eternals’ (première le 30 octobre 2020), la série de ‘WandaVision’ et ‘Loki’ pour le Printemps 2021, “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ” (première le 30 avril 2021), la série “ What If …? ” pour l’été 2021, la série ‘Hawkeye’ pour l’automne 2021, ‘Thor: Love and Thunder’ (création le 29 octobre 2021) et enfin ‘Black Panther 2’ (création le 6 mai 2022) .