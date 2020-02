For Honor: Year of Reckoning obtient un nouveau Battle Pass, des personnages et une personnalisation

Ubisoft’s Pour l’honneur reçoit des changements énormes avec l’année 4 qui incluent un nouveau Battle Pass, des options de personnalisation des personnages et des personnages supplémentaires. For Honor a changé la façon dont le jeu fonctionne avec chaque nouvelle année afin de donner aux fans une raison de continuer à jouer en ajoutant des personnages, des cartes ou même des événements amusants pour les joueurs. Chaque année est divisée en plusieurs saisons que chaque mise à jour le jeu de manière considérable.

L’année 3 a également apporté de nouveaux personnages à For Honor, mais a ajouté de nouvelles cartes et mis à jour la tradition et l’histoire. L’année 3 a été nommée Année de l’Annonce et a été divisée en quatre saisons distinctes: Vortiger, Sakura, Hulda et Zhanhu. Vortiger a ajouté un nouveau personnage et une nouvelle carte, mais a également mis à jour plusieurs des autres fonctionnalités de gameplay. Le reste de l’année a apporté d’autres personnages et cartes aux joueurs. C’est le format que chaque année a suivi jusqu’à présent, et il va de soi que l’année 4 suivra la même feuille de route générale.

Ubisoft a publié une nouvelle vidéo YouTube détaillant les informations sur l’année 4: l’année du jugement. Au cours de la vidéo, ils montrent des changements très importants à venir pour For Honor. Le Battle Pass en particulier est quelque chose que les fans auront besoin de s’y habituer. Cette passe semble fonctionner de la même manière que celles d’Apex Legends ou de Fortnite, avec une piste gratuite et premium. La piste premium sera cependant limitée aux articles cosmétiques et aux consommables, et ne devra pas être utilisée pour débloquer de nouveaux personnages. Le pass change également la façon dont les objets sont déverrouillés. À l’origine, les joueurs débloquaient des objets aléatoires après avoir terminé les matchs. Désormais, le Battle Pass dictera les objets que les joueurs vont acquérir ensuite.

Les joueurs peuvent également s’attendre à des héros supplémentaires et à des modifications de l’expérience de jeu de base. Il y a deux héros confirmés pour cette année, l’un venant dans la saison 2 et l’autre dans la saison 4. Pour le moment, Ubisoft n’a fourni aucune information supplémentaire sur qui sont ces personnages ou ce qu’ils peuvent faire. Les joueurs débloqueront ces personnages en les achetant avec de la monnaie dans le jeu. Ubisoft prévoit également d’équilibrer les héros et les différents modes de jeu pour s’assurer que le jeu se déroule aussi bien que possible.

Les jeux multijoueurs en ligne tels que For Honor doivent constamment garder la fraîcheur du jeu afin de s’assurer que les joueurs continuent à jouer. C’est encore plus important pour For Honor car le jeu coûte quelque chose à jouer, à moins que les joueurs de PlayStation ne l’aient acheté gratuitement l’année dernière. Des titres comme Fortnite et Apex Legends sont gratuits, donc les joueurs pourraient être moins réticents à essayer le jeu s’ils n’ont pas à dépenser d’argent. Malgré quelques faux pas au début, For Honor a fait du bon travail au fil des ans pour convaincre la communauté que le titre vaut la peine d’être joué, et nous espérons que l’année 4 attirera encore plus de joueurs lors de son lancement le 6 février.

Pour Honor peut être joué maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Année 4: L’année du calcul démarre le 6 février 2020

