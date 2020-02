Former et utiliser efficacement les VE

Le récent Épée et bouclier Pokémon permettre aux fans hardcore et occasionnels de découvrir un monde d’exploration étendu avec de nouveaux ajouts intéressants à la liste massive de créatures. Le plus récent ajout à la franchise de longue date est le premier exemple d’un titre Pokémon principal introduit sur une console Nintendo majeure. Alors que les joueurs naviguent dans la vaste région de Galar, ils rencontreront un large éventail de créatures de retour et de nouveaux créatures qui mettront leurs compétences développées à l’épreuve. L’un des systèmes de retour dans Sword and Shield est le système “EV” moins connu qui affecte les statistiques d’une créature de manière moins explicite.

Ces véhicules électriques sont dans les jeux Pokémon depuis incroyablement longtemps. Et pour être une caractéristique si répandue, la plupart des joueurs n’ont jamais entendu ou ne comprennent pas exactement ce que fait le système. Compte tenu de son impact sur le pokemon d’un joueur, vous penseriez que le système serait à l’avant de chaque tutoriel lié à la franchise de longue date. Ce guide illustrera l’importance des véhicules électriques sur l’expérience d’un joueur et la meilleure façon d’utiliser le système dans la région de Galar de Sword and Shield

Que sont les véhicules électriques dans Pokemon Sword and Shield

EV est un acronyme pour le terme «valeurs d’effort» en ce qui concerne un Pokémon. EVs était un terme qui représentait un boost de statistiques caché fourni à Pokemon après avoir vaincu Pokemon dans la nature ou pendant une bataille d’entraîneur. Ce système est un peu complexe mais avec quelques explications, son impact sur le temps d’un joueur dans Sword and Shield sera clair.

Un Pokémon reçoit un EV après avoir vaincu un Pokémon connecté à une statistique particulière. Par exemple, utilisons le Galar Zigzagoon comme un moyen de disséquer le fonctionnement des véhicules électriques. Après que le Pokémon d’un joueur ait vaincu un sauvage ou un entraîneur attrapé Zigzagoon, ce Pokémon gagnera 1 vitesse EV. Cet EV de vitesse affecte la statistique de vitesse d’un Pokémon particulier. Après avoir vaincu 4 Zigzagoons et avoir gagné 4 EV de vitesse, le Pokémon d’un joueur gagnera 1 boost de statistiques dans sa statistique de vitesse.

Chaque Pokémon de la région de Galar est connecté à un EV particulier. La liste est trop vaste pour être détaillée, mais avec la recherche, il est facile de savoir quels véhicules électriques Pokemon sont connectés à quelle statistique. Avec ces informations à l’esprit, tous les Pokémon ne devraient-ils pas avoir des valeurs de statistiques incroyablement élevées en cultivant des VE de chaque type? La réalité est que Game Freak a inséré une limite stricte au nombre d’EV qu’un Pokémon peut avoir.

Un Pokémon est limité à 510 EV répartis dans ses pools de statistiques. Une statistique particulière ne peut recevoir que 252 points EV ou 61 points supplémentaires pour cette statistique. Alors, utilisons à nouveau notre exemple de Zigzagoon s’il est cultivé suffisamment de fois, un Zigzagoon fournira 252 EV au joueur et ajoutera 61 points supplémentaires à la statistique de vitesse de ce Pokémon. Compte tenu de la limite de 510 EV, il est important que les joueurs sachent comment diviser le pool EV de leur Pokémon pour construire un Pokémon optimal.

Comment commencer la formation des véhicules électriques dans l’épée et le bouclier Pokémon

La formation des véhicules électriques dans Pokemon est une tâche longue. Être en mesure de consacrer du temps à cultiver et à vaincre un grand nombre de créatures pour améliorer une statistique apparemment cachée est un obstacle difficile à gravir. Il y a certaines conditions préalables avant qu’un joueur puisse commencer à cultiver des VE efficacement.

Le premier étant de vous assurer que votre Pokémon n’a pas déjà reçu de VE d’ennemis. La meilleure façon de garantir cette réalité est de commencer à cultiver des véhicules électriques avec un Pokémon fraîchement éclos. Les Pokémon qui ont été élevés commencent au minimum de statistiques disponibles. Leur niveau de départ étant 1 permet aux créatures nouvellement écloses d’être le candidat idéal pour commencer à cultiver des véhicules électriques et à construire un Pokémon optimal.

Si vous souhaitez commencer la formation EV d’un Pokémon particulier, assurez-vous de limiter ses statistiques EV à 0 en utilisant la variété de baies EV qui suppriment le jeu. Il y a une variété de statistiques diminuant les baies dans le jeu qui diminueront les statistiques fournies par un Pokémon EV permettant à ce Pokémon de “repartir à neuf” efficacement en ce qui concerne la formation.

Les meilleures façons de former des véhicules électriques à l’épée et au bouclier Pokémon

Il existe une multitude de façons de former les VE à Sword and Shield, dont certaines sont de nouveaux ajouts au système et d’autres sont des méthodes éprouvées. Choisissez l’option qui vous semble la plus agréable et lancez le processus agricole.

La première méthode, et de loin la plus simple, consiste à acheter et à utiliser les articles qui augmentent les statistiques, les vitamines. Ces éléments tels que Zync et Protein augmenteront les statistiques d’un Pokémon qui seraient augmentées par les VE. Cette méthode nécessite 26 d’une vitamine particulière pour maximiser cette limite EV Stats. Vous auriez donc besoin de 26 protéines pour maximiser les statistiques d’attaque d’un Pokémon. Cette méthode nécessite très peu de broyage dans le jeu pour maximiser les statistiques, mais c’est une méthode incroyablement coûteuse pour augmenter les EV. Chaque vitamine coûte environ 10 000 dollars en monnaie à acheter, cette méthode nécessitera une énorme somme d’argent pour être utilisée.

La deuxième méthode est la méthode originale de mise à niveau des VE et qui consiste à combattre les Pokémon associés à cette statistique. Cette méthode nécessite une connaissance approfondie des statistiques EV de chaque Pokémon et des meilleurs endroits pour rencontrer ces Pokémon particuliers. Parallèlement à cette connaissance, les joueurs doivent vaincre un grand nombre de Pokémon associés à cette statistique afin de répondre aux exigences minimales pour une quantité optimale de VE. Cependant, avec l’inclusion des éléments de “puissance” utiles dans Sword and Shield, les joueurs peuvent réduire le temps passé à utiliser cette méthode pour augmenter les EV. Si un Pokémon combat le Zigzagoon mentionné précédemment avec l’élément Power Speed, le Zigzagoon fournira 8 EV supplémentaires au standard 1. Ces articles peuvent être achetés dans le PokeCenter à Hammerlock en utilisant BP. Cela rend le processus agricole trivial et fait de cette méthode le moyen le plus optimal de cultiver des véhicules électriques dans Pokemon Sword and Shield.

Épée et bouclier Pokémon sont maintenant disponibles sur la Nintendo Switch.

