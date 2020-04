Fortnite arrive officiellement sur le Google Play Store

Après de nombreuses discussions et controverses autour de Google et de la société Epic Games, enfin son jeu vidéo vedette Fortnite atteindra les téléphones Android avec la même facilité avec laquelle vous téléchargez toute autre application depuis le Play Store.

Auparavant, il était possible d’avoir Fortnite installé sur un téléphone Android, à condition qu’il soit installé en externe via un serveur officiel Epic Games. Bien que cela soit possible, c’était un processus lourd que de nombreux utilisateurs ne savaient même pas comment exécuter.

La raison en était qu’Epic Games et Google ne sont pas parvenus à un accord bénéfique pour tous les deux d’avoir l’application dans l’Android Play Store officiel. Et c’est que Google applique une commission de 30% à toutes leurs applications et c’est quelque chose avec lequel les propriétaires de Fortnite n’étaient pas d’accord.

Mais finalement, hier, le jeu vidéo a atterri sur le Play Store officiel, après que ses développeurs ont souligné que cette décision avait été prise parce que Google désavantage sérieusement les logiciels tiers en effrayant les utilisateurs sur les dangers de sécurité pour l’installation les applications qui ne sont pas dans votre magasin.

“Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords restrictifs de fabricants et d’opérateurs”, a déclaré Epic Games dans un communiqué.

De cette façon, Google obtiendra 30% des bénéfices nets sur toutes les transactions effectuées dans le jeu. Cependant, si l’utilisateur, comme Epic Games, n’est pas d’accord avec lui, il peut toujours télécharger l’application directement depuis le site Web externe sans impliquer Google dans la question.

Epic Games a également veillé à ce que toutes ses applications à l’intérieur et à l’extérieur du Play Store continuent de recevoir les mises à jour dues.

Vous pouvez télécharger Fortnite sur le Play Store ici.