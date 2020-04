Fortnite: les codes Creative Vault expliqués | .

Fortnite est un jeu en constante évolution qui génère des tâches sans fin telles que les nouveaux codes de coffre-fort créatifs que les joueurs peuvent déchiffrer. Bien que cela semble au départ épuisant, le calcul des codes est en fait assez simple.

Sorti pour la première fois le 21 juillet 2017 par Epic Games, Fortnite est un jeu de tir coopératif qui se décline en trois modes différents; Fortnite: Creative, Fortnite: Save The World et Fortnite: Battle Royale. Bien que tous ces modes soient populaires à part entière, Battle Royale est considéré comme le joyau de la couronne pour ce titre générant une base de 125 millions de joueurs. Étant un hybride de genres de construction et de tir, les fans de jeux comme Minecraft ou Gears of War ont afflué vers Fortnite en raison de son design charmant et frais. Ce jeu porte un récit vague en matière de narration en ajoutant du nouveau contenu avec des mises à jour saisonnières. La dernière mise à jour majeure a été l’ajout de Fortnite: Creative (qui a été publié pour la première fois le 6 décembre 2018) au cours de la saison 6 après un “événement de trou noir”, qui a essentiellement redémarré tout le jeu et recommencé.

En relation: Fortnite: Comment trouver et utiliser des cartes-clés de coffre-fort dans le chapitre 2 de la saison 2

Fortnite: Creative gagne en popularité grâce à la liberté qu’il offre. Avec ce mode, les joueurs ont accès à leur propre île pour l’utiliser comme un bac à sable et créer leur propre carte. Bien que certains périmètres doivent être respectés, les joueurs peuvent construire à peu près tout ce qu’ils veulent et avoir jusqu’à 16 joueurs invités à jouer sur leur île. Maintenant, dans le chapitre 2 de la saison 2, la dernière mise à jour a introduit un hub sur le thème de l’agent lisse qui fait écho à des jeux tels que Goldeneye ou Perfect Dark. Lorsque cette saison a été lancée, les joueurs ont naturellement exploré le nouveau hub dans un délice joyeux tout en trouvant de nouveaux objets et en prenant leurs marques. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps aux joueurs pour commencer à se gratter la tête après avoir découvert les “coffres créatifs” qui sont alignés au deuxième étage.

Il est important de ne pas être agité lorsque vous rencontrez le premier coffre-fort créatif, qui est époustouflant pour les joueurs. En observant le coffre-fort, les joueurs astucieux verront une «bulle de texte» apparaître lorsqu’ils rencontreront un terminal sur le mur. Ils diront soit “premier chiffre”, “deuxième chiffre”, “troisième chiffre” ou “quatrième chiffre” selon le terminal approché. Cela signifie qu’il y aura des indices dispersés dans le hub qui donneront de vagues interprétations de ce que les joueurs recherchent. Cela pourrait être compris soit simplement en comptant des objets particuliers, soit en trouvant simplement des nombres cachés quelque part.

Premier chiffre

En explorant le hub, les joueurs remarqueront un grand écran qui dit, “Prototype Z56” qui est suspendu dans le hall principal. À proximité, un autre moniteur indique “1,1 # de caisses vertes en stock” sur le mur au-dessus d’un panneau de commande. Pour trouver la réponse, courez à l’étage depuis le côté gauche de l’écran “Prototype W20” dans le hall et dirigez-vous vers la deuxième porte à droite. Il y aura un évent à l’intérieur. Rampez dedans et faufilez-vous à travers l’arbre en allant à gauche. Finalement, les joueurs tomberont dans une zone de stockage avec des «caisses vertes» empilées dans le coin. Comptez simplement les caisses et les joueurs trouveront que le nombre sera sept.

Deuxième chiffre

Sortez de la salle de stockage en revenant sur la façon dont les joueurs sont entrés. Retournez dans le hall principal et trouvez la zone où les pistolets et les objets sont exposés. Sur le mur, les joueurs verront un autre moniteur qui dit, “1,2 # d’étoile de mer”. Montez à nouveau les escaliers et il n’y aura aucun doute que les joueurs verront un hélicoptère assis sur un pad. À gauche, il y aura un couloir qui a de nombreuses portes. Descendez le couloir et entrez par la première porte à gauche. À l’entrée, les joueurs verront des étoiles de mer collées au mur. Il suffit de les compter et le nombre sera de trois.

Troisième chiffre

Revenez en arrière vers la même pièce qui avait l’évent qui mène à la salle de stockage pour le premier indice. Entrez dans la pièce à «droite» de cette pièce en particulier dans le couloir. Les joueurs remarqueront que cette pièce a un «thème médiéval». La principale chose à rechercher est un “ chevalier tenant un bouclier ” qui est peint sur un mur à gauche à l’entrée. Cette chambre dispose d’un ordinateur sur un bureau. Regardez attentivement le moniteur et il indiquera “1,3 # d’agents divisé par 2”. Maintenant, il existe deux façons de connaître le nombre d’agents. L’une consiste à monter au deuxième étage et il y aura un «dispositif de balayage de la rétine» caché dans un coin à gauche. Les joueurs peuvent se tenir devant et faire scanner leur rétine, ce qui ouvrira la porte à côté d’eux. Ce sera une pièce secrète qui a trois grands moniteurs sur le mur avec un panneau de contrôle devant eux. Les joueurs ont juste besoin d’approcher le panneau de contrôle et d’appuyer sur le bouton “déclasser les agents secrets”. Les noms apparaîtront sur les moniteurs. Il suffit de compter les noms et il y en aura dix-huit. Divisez ce nombre par deux et le nombre sera neuf. L’autre moyen d’obtenir ce numéro est de courir dans les différents bureaux du deuxième étage et de compter les lits. Les joueurs verront qu’il y a dix-huit lits au total. Le choix de la manière d’obtenir le numéro est entièrement à la discrétion du joueur.

Quatrième chiffre

Les joueurs devront retourner à l’hélicoptère qu’ils ont vu au début de cette chasse au trésor. Derrière l’hélicoptère, il y aura un petit bureau. Allez au bureau et lisez ce qui est affiché sur l’écran de l’ordinateur. Les joueurs remarqueront qu’il dira un énigme, “1,4 # de pistolets affichés”. Retournez dans la salle d’affichage où les joueurs ont trouvé l’indice “étoile de mer” plus tôt. Ce sera la “salle d’exposition” des armes et des objets. Assurez-vous de ne compter que les armes à feu dans cette pièce. Une fois terminé, le nombre devrait être quatre.

Ainsi, tous les nombres se cumulent en 7394. C’est ainsi que les joueurs peuvent découvrir ce mystère étape par étape. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle carte, il est un peu intimidant de savoir exactement où aller. Bien sûr, les joueurs n’auront probablement aucun scrupule à explorer une nouvelle zone pour une nouvelle saison avec Fortnite. Il y a beaucoup de plaisir à jouer non seulement des matchs, mais aussi à personnaliser des personnages et des cartes. Avec le début de cette nouvelle saison, il y a beaucoup de spéculations sur la suite des choses.

Plus: Fortnite: Comment utiliser les bancs de mise à niveau

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Andriod, iOS, Microsoft Windows et Macintosh.