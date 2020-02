Fortnite Rick fait rouler son public avec la plus récente vidéo d’émotion de danse

L’une des astuces Internet les plus anciennes et les plus connues du livre a finalement fait son chemin vers Fortnite sous la forme d’un nouvel emote de danse. Rick-Rolling, ou le concept de forcer quelqu’un à regarder le clip de “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley en le faisant croire qu’il est sur le point de regarder autre chose, existe depuis le début des années 2000, et bien que son utilisation a diminué au cours des dernières années, il reste l’un des gags les plus utilisés dans le répertoire d’un troll sur Internet.

Fortnite a une histoire compliquée avec les interprètes de la musique, ayant été poursuivi à plusieurs reprises par divers artistes qui ont accusé Epic Games d’avoir volé leurs mouvements et leur matériel de danse. Bien que cette nouvelle inclusion ne surprenne que par le fait que la plupart penseraient l’avoir fait plus tôt, peut-être lorsque la blague était plus fraîche et plus pertinente, la façon dont elle a été présentée donne foi à la théorie selon laquelle Epic Games essaie de faire Fortnite plus d’une plate-forme légitime pour les deux médias comme Disney, qui a récemment organisé un événement Star Wars: The Rise of Skywalker en direct à Fortnite, ainsi que pour les musiciens.

Maintenant, il semble qu’Epic Games amène les choses un peu plus loin dans les domaines de la longévité et de la légitimité d’Internet, comme en témoigne leur récente vidéo faisant ses débuts avec le plus récent emote de danse Fortnite. Annoncé de la manière la plus appropriée possible, le compte YouTube officiel de Fortnite a publié hier une vidéo intitulée “Regardez comment cet ours a fait le plus mauvais des amis”, se moquant de la tactique souvent utilisée pour renommer des vidéos afin de rick- faire rouler quelqu’un. Lorsque les téléspectateurs ont cliqué sur la vidéo, ils ont plutôt eu droit à une exposition du dernier mouvement de danse de Fortnite, qui est intégré ci-dessous.

Selon RockPaperShotgun, la nouvelle danse Fortnite est actuellement en vente dans la boutique en jeu pour 500 V-Bucks. Il s’appelle “Never Gonna” et n’attribuerait pas la danse à Rick Astley, bien que le simple fait de son inclusion sur YouTube signifie probablement qu’Epic Games a acheté les droits d’utiliser la chanson d’Astley dans leur vidéo d’annonce. Que ce soit une entreprise unique achetée juste pour la blague ou un signe de liens musicaux plus officiels à venir reste à voir, bien que la société ait déjà déclaré qu’elle était impatiente de voir Fortnite croiser davantage avec des musiciens et des streamers.

Fortnite reste l’un des jeux multijoueurs les plus joués même après l’arrêt de leurs serveurs et le redémarrage en tant que Fortnite Chapter 2, et cette dernière inclusion de l’une des danses les plus reconnaissables d’Internet n’est qu’une tentative de plus de cimenter le jeu en tant qu’icône immuable dans la conscience publique. Tandis que certaines Fortnite les joueurs ne sont peut-être même pas assez vieux pour savoir qui est Rick Astley, pour Epic Games, tout cela signifie apparemment qu’il y a une toute nouvelle génération de joueurs qui doivent commencer à se rouler les uns les autres.

