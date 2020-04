Fortnite & # 039; s Travis Scott Show “Astronomical” jouer ce week-end

Bien que peu de nouvelles puissent beaucoup consoler les Fortnite les joueurs qui étaient prêts pour la saison 3 du chapitre 2 maintenant retardée, le jeu organise un concert unique de Travis Scott ce week-end. Les nombreux détracteurs du jeu peuvent dire ce qu’ils voudront de la bataille royale d’Epic Games, mais on ne peut nier qu’aucun autre jeu en ligne n’offre à ses joueurs ce type d’expériences passives.

Fortnite fait une promotion croisée depuis un certain temps maintenant, après avoir fait équipe avec Marvel à l’approche des premières de Avengers: Infinity et Endgame et vendu des skins d’équipe de la NFL autour du Super Bowl dimanche pendant deux années consécutives. Plus récemment, le jeu a laissé les joueurs courir comme un anti-héros bouffon Deadpool et la X-Force, mais ils ont également plongé leurs orteils dans d’autres partenariats au-delà des modes à durée limitée et des ventes de skin. En plus de la projection notoire du jeu de Star Wars: The Rise of Skywalker exclusif avec des images qui ne sont même pas dans le film, Epic a récemment diffusé des épisodes de Quibi’s Punk’d reboot à l’emplacement du jeu Risky Reels dans un mode de jeu passif pendant quelques jours. .

En relation: Fortnite: Guide du défi de la mission de Midas (semaine 9)

Maintenant, Fortnite propose un concert entièrement numérique à ses joueurs en quarantaine (pas que la plupart d’entre eux soient majeurs pour la vraie chose), titré par nul autre que la star du hip-hop américain Travis Scott. Intitulé “Astronomical”, Fortnite tweete que l’expérience musicale trippante dans le jeu se déroulera “plusieurs fois plus tard cette semaine”, avec le premier spectacle commençant à 19h00 HAE le jeudi 23 avril. Au-delà de ces détails rares, ce n’est pas clair ce qu’Epic et Scott ont prévu pour les joueurs qui ouvrent les portes à temps, mais ce sera certainement intéressant à découvrir.

Comme l’a démontré la querelle Twitter #RipFortnite contre #ThankYouEpicGames plus tôt ce mois-ci, tout le monde n’est pas satisfait de la façon dont Epic Games gère sa vache à lait gratuite. De nombreux joueurs sont, bien sûr, plus contrariés par les tours de passe-passe perçus, quelle que soit la mise à jour la plus récente, que quoi que ce soit de substantiel, mais certains considèrent la promotion croisée perpétuelle de Fortnite comme un fâcheux ennuyeux. On ne peut nier que le jeu est toujours le leader du genre à l’heure actuelle, et, tout comme il lève fréquemment les formules gagnantes de ses concurrents, ces joueurs frustrés sont probablement inquiets que d’autres jeux puissent commencer à emprunter des événements comme le concert de ce week-end en échange.

Cependant, ils doivent garder à l’esprit qu’un divertissement plus passif dans les jeux – même lorsqu’ils sont trop généreusement plongés dans la publicité – pourrait être plus agréable pour certains joueurs que Fortnitestagne lentement, en particulier les jeunes enfants en quarantaine qui ont juste besoin de quelque chose à faire. Pour ce public, nous espérons que Travis Scott les emmènera dans un voyage auditif sur la lune et vice-versa.

Suivant: Fortnite: Comment obtenir les skins X-Force

Source: Fortnite