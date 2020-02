Fortnite: Trucs et astuces pour le joueur avancé

Fortnite peut être difficile à apprendre, intense à maîtriser. Voici un guide qui aidera les joueurs avec des trucs et astuces avancés dans Battle Royale de Fortnite. Le mode Battle Royale de Fortnite oppose 100 joueurs les uns aux autres. Les jeux commencent avec les joueurs qui sautent du bus de combat sur une île avec différents terrains comme un désert ou des champs de neige. On s’attend à ce que les joueurs connaissent les bases de la construction, du tir, de l’exploration d’objets et aient potentiellement quelques victoires royales à leur actif. Maintenant que les bases sont en panne, il est temps de se pencher sur la mécanique plus profonde des jeux pour améliorer le gameplay des joueurs. Cela va des ajustements très mineurs à l’optimisation de l’utilisation des objets. Ces deux éléments peuvent faire la différence entre la vie ou la mort dans un jeu où tout le monde cherche le joueur. Ce guide se concentrera davantage sur les techniques avancées de Fortnite.

Fortnite a grandi de telle manière que les carrières se sont développées pour devenir un pro du jeu. Les streamers comme Ninja ont dominé la scène du jeu avec sa personnalité et ses compétences dans Fortnite. Il était prévu que Ninja ait gagné plus de 10 millions de dollars en 2018 en jouant à Fortnite. Non seulement cela, Bugha, 16 ans, a remporté 3 millions de dollars pour sa première place dans la Coupe du monde de Fortnite. Le total de la cagnotte de la Coupe du monde Fortnite dépassait 30 millions de dollars. Même les joueurs qui ne se classaient pas aussi haut dans la Coupe du monde de Fortnite sont rentrés chez eux avec des milliers de dollars. La popularité des jeux ne semble pas changer de si tôt, car Fortnite est une entreprise sérieuse de revenus. Du parrainage au prix en argent, voici de petits trucs et astuces pour aider les joueurs à progresser pour devenir un meilleur joueur dans Fortnite.

Trucs et astuces avancés pour les joueurs Fortnite sur l’amélioration de la précision

Le premier de ces conseils vient de la façon d’améliorer la précision des armes dans le jeu. Les joueurs remarqueront quand ils tireront, le réticule central se dilatera, ce qui rendra plus difficile les coups de terre réguliers. Une façon de lutter contre cela est au lieu de maintenir enfoncé le bouton de prise de vue, appuyez dessus rapidement pour maintenir la précision du tir. Surtout lorsque les ennemis sont à une distance plus longue, les joueurs voudront que ces tirs atterrissent. Une autre méthode pour améliorer la précision consiste à écraser accroupi et à déplacer rapidement à gauche et à droite en même temps pour améliorer la précision. Cela empêche le réticule d’augmenter, ce qui fait que les tirs atterrissent de manière plus cohérente. Cela peut prendre quelques tentatives pour maîtriser ce mouvement, car c’est un peu peu orthodoxe, mais une fois le mouvement percé dans la tête des joueurs, ils seront reconnaissants d’avoir pris le temps de l’apprendre.

Trucs et astuces avancés pour les joueurs de Fortnite sur Bullet Drop

La chute de balle est lorsque le joueur tire un autre joueur au loin, la distance fera que la balle commencera à tomber, donc pour toucher la cible, le joueur devra tenir compte de la chute de balle. Cela n’est efficace que lorsque vous utilisez un fusil de sniper. Lorsque vous utilisez le fusil de sniper, visez un peu plus haut ou prédisez où l’adversaire se dirige et tirez-le au lieu de la cible réelle. Bien que, comme le fusil de sniper est la seule arme avec une chute de balle, toutes les autres armes du jeu ont un hit-scan. Hit-scan est instantanément appliqué lorsqu’un coup de feu est tiré. Cela signifie utiliser des pistolets et des mitrailleuses lors du tir, la balle se connecte instantanément. Remarquez la distinction afin de vous améliorer.

Trucs et astuces avancés pour les joueurs Fortnite sur les portes en bois

La construction est un élément fondamental pour réussir à Fortnite. Mis à part le tournage, c’est l’élément le plus important. Dans une mise à jour plus récente, les portes en bois ont développé une fonctionnalité nouvelle mais importante. Lors de la création d’une porte en bois, les joueurs peuvent désormais tirer entre les fissures de la porte. La porte est destinée à protéger les joueurs, mais comme le bois est le matériau de construction le plus courant, il y a des moments où ils sont nécessaires. Les joueurs peuvent glisser à travers les fissures pour endommager les joueurs qui se cachent derrière eux. D’un autre côté, si le joueur a lui-même construit une porte en bois, il peut également être endommagé. Soyez prudent et faites attention au moment où les adversaires construisent des portes en bois.

Trucs et astuces avancés pour les joueurs Fortnite sur les rampes de lancement

Les rampes de lancement peuvent faire la différence entre une victoire royale ou une défaite. Ils sont une apparition assez rare, pour commencer, il est donc essentiel de les utiliser correctement. Les meilleurs moments pour utiliser une rampe de lancement dépendraient de l’emplacement de la tempête. Au fur et à mesure que le jeu progresse, la tempête se rétrécit de plus en plus pour rapprocher les joueurs du combat. Si le joueur est coincé dans une situation difficile ou que d’autres joueurs tentent de flanquer, il est beaucoup plus sûr d’utiliser le Launch Pad pour s’échapper plutôt que de se battre pour une issue. Lancez-vous loin de la tempête et guérissez si nécessaire. Des moments comme ceux-ci peuvent être stressants, il est donc également important de se souvenir et de ne pas être agité.

Trucs et astuces avancés pour les joueurs Fortnite sur la construction

Comme mentionné, le bâtiment est l’un des aspects les plus importants du succès de Fortnite. Les joueurs de haut niveau en dépendent pour réussir. Si le joueur est visé, en particulier dans une situation de tireur d’élite, construisez immédiatement. Ne regardez pas autour de vous et ne cherchez pas d’où vient le coup. Pendant ce temps, les adversaires peuvent tirer à nouveau et cette fois terminer le travail. La construction permet au joueur de s’arrêter et de penser à son prochain coup. Créer quelque chose de simple comme une boîte avec un toit est parfaitement acceptable pour localiser les ennemis. Une fois que le joueur les trouve, prenez la décision de combattre ou de courir en fonction de l’inventaire, de la santé et des matériaux de construction des joueurs.

Fortnite a grandi au-delà de ce que tout le monde aurait pu imaginer. L’idée que des milliers de carrières se sont développées à partir du streaming, de la création de contenu sur YouTube ou du gain de prix montre simplement qu’une économie s’est construite autour de ce seul jeu. Il n’y a pas de jeu avec cet énorme éventail d’attraits actuellement. L’attrait du jeu est que tout le monde peut réussir s’il le veut assez. Ces conseils sont de petits moyens d’aider les joueurs à faire le pas dans la bonne direction. Apex Legends est un autre jeu jetant son chapeau dans le genre Battle Royal et a trouvé son propre succès, mais Fortnite reste roi et cela ne changera pas très longtemps.

Fortnite est disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles.

