«Foundation», Apple étant la plus grande production de l’histoire de l’Irlande

Comme le rapporte Deadline, la future série originale d’Apple basée sur les romans de science-fiction d’Isaac Asimov,«Fondation» (Foundation) deviendra la plus grande production de l’histoire de l’Irlande, créant potentiellement plus de 500 emplois de production une fois le tournage commencé aux Studios Troy à Limerick.

La série, basée sur des livres qui ont inspiré des films comme “ Star Wars ”, est une chronique de la saga millénaire de la Fondation, un groupe d’exilés qui découvre que la seule façon de sauver l’Empire galactique de la destruction est de le défier.

La série avec Lee Pace (“ Halt and Catch Fire ”) dans le rôle de Brother Day, l’actuel empereur de la Galaxie, et Jared Harris (“ Carnival Row ”) dans le rôle de Hari Seldon, un génie mathématique qui prédit la disparition de l’empire galactique.

Cet épisode de 10 épisodes de Skydance Television est créé par David Goyer et Josh Friedman, avec Goyer également le travail de spectacle. Rupert Sanders (‘Snow White and the Huntsman’) étant le directeur, avec Friedman, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross et Cameron Welsh Producteurs exécutifs avec la fille d’Asimov, Robyn Asimov.

En principe, le projet ne couvrira que le triloga original de la Fondation (qui constitue la «Fondation» de 1951, la «Fondation et l’Empire» de 1952 et la «Deuxième Fondation» de 1953), car Asimov a fini par terminer sept livres de la saga avant sa mort. en 1992

Publié à l’origine sous la forme d’une série de huit nouvelles dans le magazine Astounding de 1942, “ Fundacin ” propose une saga complexe sur les humains qui sont dispersés sur des planètes à travers la galaxie et qui vivent sous la domination de l’Empire Galactique. Un psychohistorien, qui peut lire scientifiquement l’avenir, voit un effondrement imminent de l’empire et se met au travail en se préparant à sauver la connaissance de l’humanité.