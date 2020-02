Franchise Shrek entière (y compris retombées et comédie musicale), classée selon Rotten Tomatoes

Quand vous pensez aux contes de fées, vous pouvez imaginer des princesses délicates et des licornes arc-en-ciel magiques. Jetez toutes vos attentes en matière de conte de fées par la fenêtre et vous vous retrouvez avec Shrek, un ogre incompris mais aimable qui essaie juste de traverser la vie dans un monde où les ogres ne sont pas les bienvenus.

Shrek est sorti en 2001, et il a connu un tel succès qu’il s’est transformé en une franchise très répandue! Au cours des deux dernières décennies, il a engendré des suites, une préquelle, une série télévisée dérivée et même une promenade dans un parc d’attractions! Comment se mesurent-ils tous les uns par rapport aux autres? Nous avons examiné les scores d’audience de Rotten Tomatoes, et nous avons répertorié chaque partie de la franchise du pire au meilleur. Voici comment ils se sont débrouillés:

10 Le fantôme de Lord Farquaad (Shrek 4-D / Shrek 3-D) – Pas encore de score

Nous ne vous en voulons pas si vous n’avez jamais entendu parler de ce court métrage auparavant, car il faisait à l’origine partie d’une attraction dans différents parcs à thème du monde entier. Les invités peuvent regarder ce mini-film ainsi que participer à une expérience 4D qui comprend des sièges en mouvement, des jets d’eau et d’air, des chatouilles aux jambes et un éclairage spécial. L’histoire se déroule juste après le premier film lorsque le fantôme de Lord Farquaad revient et orchestre l’enlèvement de la princesse Fiona.

Bien que vous n’ayez pas la chance de faire l’expérience de la balade, vous pouvez toujours regarder le court-métrage en ligne! Il n’y a pas encore d’audience sur Rotten Tomatoes, alors allez-y et laissez votre vote!

9 Shrek le troisième (2007) – 52%

Shrek a affronté des foules en colère avec des fourchettes et des torches, mais dans Shrek le troisième, il est sur le point de vivre quelque chose d’encore plus effrayant. Le père de Fiona est décédé tragiquement et Shrek doit devenir le nouveau roi. Ne se sentant pas préparé pour le rôle, il part à la recherche d’un autre héritier, espérant qu’il sera relevé de ses fonctions royales. Comme si être un dirigeant n’était pas assez difficile, il y a plus de nouvelles – Fiona est enceinte!

Comme Shrek est confronté à ses plus grands défis à ce jour, il doit apprendre qui il est vraiment et qui il est appelé à devenir. Le public a donné 52% à ce film.

8 Shrek Forever After (2010) – 54%

Shrek Forever After est le quatrième film de la franchise Shrek, où Shrek fait face aux difficultés parentales. Se sentant dépassé, il conclut un accord avec Rumpelstiltskin afin que Shrek puisse passer une journée à vivre comme un ogre comme il le faisait auparavant.

Shrek obtient exactement ce qu’il souhaitait, et ses responsabilités paternelles ont disparu pour la journée … mais seulement parce que ses enfants n’existent plus maintenant, et Fiona n’a aucune idée de qui est Shrek. Tout ce que nous avons vu dans les films de Shrek ne s’est jamais produit, et Shrek doit se battre pour son véritable amour, Fiona, pour croire qu’elle est destinée à être avec lui. Ce film de réalité alternative a reçu 54% d’audience sur RT.

7 Shrekless effrayé (2010) – 63%

C’est Halloween pour Shrek et ses amis, et cela ne peut signifier qu’une chose: raconter des histoires effrayantes! Shrek, ainsi que Gingy, Pinocchio, Donkey, Puss, les trois petits cochons et le grand méchant loup, se faufilent dans les ruines du château de Duloc de Lord Farquaad et chacun a son tour racontant une histoire terrifiante.

Les mini-épisodes s’appellent “The Bride of Gingy”, “Boots Motel” et “The Shreksorcist”. Leurs histoires semblent être des parodies d’autres films effrayants célèbres – The Bride of Frankenstein, Psycho et The Exorcist. Cette courte série avait des téléspectateurs tremblant dans leurs bottes, et ils lui ont donné un 63% sur Rotten Tomatoes.

6 Shrek the Halls (2007) – 63%

Shrek les halls avec des insectes et de la boue d’oreille, fa la la la la la la la la la. Le temps de Noël est arrivé à Far Far Away, mais Shrek ne comprend pas vraiment ce que signifie vraiment célébrer Noël. Pourtant, il promet à Fiona que ce sera spécial, et il se procure une copie de Noël pour Village Idiots dans l’espoir que sa lecture l’aidera à faire de la journée tout ce qu’il veut.

Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu lorsque Donkey se présente avec toute l’équipe, puis interrompt Shrek racontant l’histoire classique “ Twas the Night Before Christmas ” Avec les choses qui tournent mal, Shrek prend une décision qui pourrait affecter le reste de Noël pour sa famille, ses amis et lui-même. Cette spéciale d’une demi-heure a également reçu un 63%.

5 Chat botté (2011) – 67%

Le chaton bien-aimé aux yeux adorables et larges, également connu sous le nom de Puss in Boots, nous a été présenté dans le deuxième film Shrek, et les fans ont adoré ses manières de combat épées impertinentes.

Huit ans après ses débuts, Puss a reçu son propre film dérivé, intitulé à juste titre Puss in Boots. Contrairement aux suites qui ont lieu après le premier film de Shrek, Puss in Boots est une préquelle, qui se déroule avant sa rencontre avec Shrek. Le film entre dans la vie de Puss en tant que fugitif et montre la querelle contre Jack et Jill pour des haricots magiques. Le petit félin a obtenu un score de 67% sur RT.

4 Shrek 2 (2004) – 69%

Shrek est récemment marié et il ne pourrait pas être plus heureux! Il a une belle femme et un marais dégoûtant (mais il adore ça) à partager avec elle.

Ensuite, il est temps de rencontrer les beaux-parents, et comme ils sont un roi et une reine, Shrek doit jeter grossier et grungy pour prim et propre. Voyant la vie de luxe que Fiona aurait pu avoir sans lui, Shrek commence à douter de lui-même et à savoir s’il est assez bon comme il est. Il part à la recherche de Fairy Godmother pour réaliser tous ses souhaits, y compris être meilleur pour Fiona. Shrek 2 est la note la plus élevée des trois suites principales avec 69%.

3 Shrek le musical – 80%

Le film original de Shrek est drôle, unique et a un certain charme que l’on trouve rarement ailleurs. La seule chose qui pourrait l’améliorer est d’en faire une comédie musicale! Shrek the Musical a été présenté pour la première fois à Broadway en 2008, et il présente l’histoire du premier film avec quelques différences, la principale étant le chant. Dans cette production, nous pouvons voir toutes nos scènes préférées et ainsi que de nouvelles, dont l’enfance de Fiona et une avec les parents de Shrek!

Bien que le spectacle ne soit plus à Broadway, vous n’avez pas à vous sentir mal si vous l’avez manqué. Un enregistrement de la pièce a été publié en 2013, vous pouvez donc regarder vos personnages préférés chanter encore et encore. Shrek the Musical obtient un solide score d’audience de 80%.

2 Les aventures du chat botté – 86%

Les Aventures de Puss in Boots est la seule série télévisée incluse dans notre liste, et comme son film, l’émission est une préquelle des autres films. Le village de San Lorenzo était à l’origine caché aux étrangers par un sort magique, mais lorsque Puss brise accidentellement le sort de protection, il est confronté à la tâche de le restaurer ainsi que de défendre le village contre les envahisseurs.

L’émission se compose de 78 épisodes et s’est déroulée de 2015 à 2018. Les aventures de Puss ont reçu un score de 86% du public sur Rotten Tomatoes, plus élevé que tout autre spin-off ou suite.

1 Shrek (2001) – 90%

Bien sûr, le film de tous les films, celui qui a tout commencé, est celui qui est en haut de notre liste. Shrek est sorti en 2001 et le monde n’a plus été le même depuis. C’est un ogre qui vient de se faire jeter un groupe de créatures de conte de fées sur son porche, et il a pour mission de les faire sortir. Pour ce faire, il passe un accord avec Lord Farquaad, qui dit à Shrek de sauver une princesse pour lui en échange de l’acte sur son marais.

Avec un âne sage qui craque à ses côtés et une princesse avec un sombre secret, ce voyage est divertissant et hilarant. Shrek a obtenu un score d’audience de 90% sur RT.

