Francis Lawrence dirige la préquelle de «The Hunger Games»

Comme nous l’avons signalé l’été dernier, l’auteur Suzanne Collins revient dans l’univers de «The Hunger Games» pour créer une nouvelle préquelle à Lionsgate. Des mois plus tard, le projet est officiel et une histoire intitulée «La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents» atteindre le grand écran sous la direction de Francis Lawrence, qui a déjà pris en charge «The Hunger Games: Mockingjay. Part 1 ‘(2014) et’ Mockingjay. Partie 2 ‘(2015).

Collins agira en tant que producteur exécutif et adaptera avec Michael Arndt le scénario de ce roman qui sera publié le 21 mai. Nous savons également que le livre de Collins se concentrera sur l’histoire des origines du président Snow, un rôle joué par Donald Sutherlanden dans la franchise.

Le roman arrivera 12 ans après la publication du premier ouvrage en 2008. Le jeune Coriolanus Snow y est décrit comme un adolescent qui se voit avec le privilège de chercher autre chose … Il est sympathique et charmant et, aussi, un héros . En bref, un personnage très différent du dictateur diabolique que nous avons rencontré dans les romans et les films précédents.

L’histoire sera établie 64 ans avant les événements de la trilogie, à partir du matin de la dixième édition des Hunger Games, où Coriolanus Snow est désigné comme mentor du jeune hommage du District 12.

“Lionsgate a toujours été le foyer des films de The Hunger Games et je suis ravi de leur revenir avec ce nouveau livre”, a déclaré Collins. “Dès le début, ils ont traité le matériel source avec beaucoup de respect, honorant les éléments thématiques et narratifs de l’histoire. et de former une équipe incroyable devant et derrière la caméra. J’ai le plaisir de rencontrer Nina, Francis et Michael pour adapter le roman et partager leurs talents remarquables, une fois de plus, avec le monde de Panem. J’ai hâte de collaborer avec eux pendant que nous apportons The Ballad des oiseaux chanteurs et des serpents dans les théâtres du monde entier. “

Concernant son nouveau travail, Collins avait précédemment déclaré: “Avec ce livre, il voulait explorer l’état de la nature, qui nous sommes et ce que nous percevons pour notre survie. La période de reconstruction 10 ans après la guerre, communément appelée les jours sombres, À mesure que le pays de Panem se rétablit, il offre un terrain fertile aux personnages pour affronter ces questions et ainsi définir leur vision de l’humanité. “

Mettant en vedette Jennifer Lawrence, Josh Hutchersony et Liam Hemsworth, le premier film est venu en 2012 avec un brut mondial de 694,4 millions de dollars. Au total, les quatre versements de la franchise de films ont rapporté 2,968 millions de dollars, le deuxième plus gros chiffre étant le deuxième versement, «The Hunger Games: On Fire», avec 865 millions de dollars.

Logiquement, pour le moment, il n’est pas possible de parler de dates, car nous devrons attendre pour voir combien de temps la pandémie affectera cette production et bien d’autres. Ce qui est certain, c’est que lorsque le roman sortira en mai, il sera destiné à devenir un film.