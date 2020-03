Frank Grillo, Luke Wilson et Adelaide Kane pour accompagner Bruce Willis sur ‘Cosmic Sin’

Va Deadline rapporte que Frank Grillo (‘Captain America: Civil War’), Luke Wilson (‘Knowing Evil’) et Adelaide Kane (‘The Purge. Night of the Beasts’) ont rejoint Bruce Willis (‘RED ​​2 ‘) en tant que protagonistes du film de science-fiction,’Péché cosmique“.

‘Cosmic Sin’ raconte l’histoire d’un groupe de guerriers et de scientifiques qui doivent se battre pour protéger et sauver leur race lorsqu’une espèce extraterrestre hostile arrive sur terre. Installée dans une société humaine futuriste, cette race a le pouvoir d’infecter et de saisir des hôtes humains.

Avec également la star de la WWE C.J. Perry, Lochlyn Munro et Brandon Thomas Lee, le film est écrit et réalisé par Corey Large et Edward Drake, Large lui-même faisant le travail de producteur. Saban Films a obtenu les droits du projet pour distribution aux États-Unis.