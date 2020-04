Fred Rogers a demandé à un membre de son «quartier» de ne pas sortir du placard

Fred Rogers était l’une des icônes de la télévision américaine pour enfants. Son émission, Mister Rogers’s Neighbourhood, diffusée de 1968 à 2001, marque d’innombrables générations qui se souviennent de lui avec une grande affection. Récemment, la vie et l’expérience de monsieur Rogers dans le quartier ont été présentées au grand écran avec A Good Day in the Neighborhood, un film avec Tom Hanks. Grâce au film, Hanks a obtenu une nomination aux Oscars du meilleur second rôle pour son interprétation de Rogers.

De 1968 à 1993, François Clemmons était membre de ce quartier plus connu sous le nom d’Officier Clemmons. Ils se sont rencontrés à l’église par l’intermédiaire de Joanne Rogers, la femme de Fred. Par la suite, Rogers et Clemmons ont maintenu une relation étroite et spéciale. Rogers a assumé un rôle de mentor pour Clemmons après avoir vécu une enfance violente, lui donnant la possibilité de participer à son programme, dans lequel il est devenu essentiel.

Cependant, la relation n’était plus idéale. Comme le rappelle Clemmons dans Officier Clemmons, un livre sur ses mémoires qui sera bientôt publié, Rogers s’est non seulement tourné vers son sauveur pour lui donner la chance d’une vie, mais l’a également empêché d’être ouvertement gay.

Entertainment Weekly a compilé les informations d’une interview que François Clemmons a eues avec le magazine People pour sa version imprimée, où il a déclaré ce qui suit:

«Un jour, il m’a appelé dans son bureau et m’a dit:« Franc, vous avez des talents et des dons qui vous distinguent et dépassent la foule. Mais quelqu’un nous a informés qu’ils vous avaient vu au bar gay du centre-ville. Maintenant, je veux que vous sachiez que si vous êtes gay, je m’en fiche du tout. Ce que vous dites et faites me convient, mais si vous voulez participer à l’émission en tant que membre important, vous ne pouvez pas devenir gay.

À la demande de Rogers, Clemmons a révélé qu’il était dévasté, car la personne qui l’avait sauvé le détruisait également.

«Il était mon bourreau et libérateur. Mais en même temps, je savais qu’il saurait me réconforter. Je n’avais pas d’autre mère ou père pour me réconforter. Il n’avait personne avec qui aller et être un enfant. Il était juste vulnérable. J’ai eu quelques gifles, un peu d’amour dur, une bonne raclée. Mais je n’ai pas été expulsé de la famille.

Clemmons dit que Rogers lui a dit que le monde ne voulait pas savoir avec qui il dormait, surtout s’il était un homme. “Vous pouvez tout avoir si vous pouvez garder cette partie hors du feu des projecteurs.” Clemmons a révélé plus tard que Rogers avait une suggestion. Avez-vous déjà pensé à vous marier? Les gens prennent des engagements dans la vie.

François Clemmons a épousé une jeune femme nommée La-Tanya Mae Sheridan. Cependant, il dit que pendant le mariage, il a ressenti une étrange connexion lorsque Fred s’est approché de lui à la réception.

“C’était comme si Fred et moi étions en train de conclure une sorte d’accord secret.”

Voir Rogers et Clemmons ensemble dans l’émission a été capital pour la société américaine, car ils ont été parmi les premiers contenus audiovisuels à briser les barrières raciales. Ensemble, ils formaient une excellente équipe sur et en dehors de l’écran, donc Clemmons ne regrette pas la demande de Rogers: