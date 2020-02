Friends: les acteurs qui ont presque joué Joey

Matt LeBlanc était un favori des fans copains personnage comme Joey Tribbiani, mais l’acteur n’a pas initialement séduit les créateurs de la sitcom pendant le casting. L’acteur a ensuite atteint un spin-off solo, Joey, lorsque la série principale a pris fin en 2004, ce qui est intéressant compte tenu de l’hésitation pour son implication des années auparavant. Joey a été présenté comme l’acteur en difficulté qui vivait en face de Monica. Après avoir accepté Chandler en tant que colocataire, Joey s’est plongé davantage dans la vie du groupe principal de personnages.

Au cours des dix saisons de Friends, Joey a été décrit comme le goofball adorable qui était parfois un peu timide. Il s’est souvent retrouvé coincé dans des situations étranges mais a toujours trouvé une issue à cause de son charme. Joey n’était pas étranger au monde des rencontres et aurait pu être le plus grand coureur de jupons de la série. Pendant une brève période, il est même sorti avec Rachel, qui reste encore un coup de tête pour les fans. Après des années de hauts et de bas centrés sur sa carrière, Joey a finalement eu une opportunité de jouer qui l’a amené à Los Angeles.

Joey sera toujours le rôle le plus mémorable de LeBlanc à ce jour, mais ce n’était presque pas le cas. Hank Azaria (Les Simpsons) voulait vraiment le rôle de Joey – à tel point que l’acteur a auditionné deux fois. Il n’a pas été jugé apte à jouer le rôle, mais il est apparu plus tard dans Friends pour un bref passage en tant qu’amour de Phoebe, David the Scientist Guy. Vince Vaughn a également auditionné pour Joey, et le directeur de casting se sentait comme s’il était un acteur stellaire, mais pas pour ce qui était envisagé pour le rôle spécifique. LeBlanc a ensuite été choisi, mais il n’a pas été immédiatement soutenu par les créateurs de l’émission, David Crane et Marta Kauffman.

Avant la première de Friends en 1994, de nombreux changements ont été apportés à la vision originale, notamment la personnalité des personnages, la dynamique du groupe central et le titre de la série. Crane et Kauffman avaient une idée de qui ils voulaient que Joey soit, mais au début, ils ne voyaient pas LeBlanc comme un match. L’acteur a décrit Joey comme quelqu’un avec un esprit simple mais beaucoup de cœur dans le processus d’audition. Ils ont reconnu les changements qu’il a apportés au personnage, mais ils n’ont pas été conquis.

Ce n’est que lorsque NBC est intervenu et a exigé copains cast LeBlanc a-t-il acquis la pièce. Le réseau a vu l’acteur comme quelque chose de spécial, et les créateurs ont commencé à réaliser que le manque de bon sens de Joey pouvait être à l’origine de nombreux moments comiques. Ils ont finalement soutenu le casting et n’ont jamais regardé en arrière. Joey a ensuite émergé comme l’un des personnages les plus divertissants avec l’humour qu’il a apporté et ses slogans amusants. La foi de NBC s’est maintenue lorsque LeBlanc a reçu le spin-off, Joey, qui a suivi son voyage à travers le pays. La série n’a duré que deux saisons, mais le simple fait qu’elle existe a prouvé que son casting plus d’une décennie auparavant était le bon choix.

