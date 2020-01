Friends: Pourquoi Courteney Cox a refusé de jouer Rachel

copains était le coup de pouce dont les acteurs principaux avaient besoin dans leur carrière, et il est maintenant difficile d’imaginer d’autres acteurs jouant les rôles ou même les mêmes jouant un autre personnage, ce qui était presque le cas de Courteney Cox, qui allait à l’origine incarner Rachel. Friends a fait ses débuts sur NBC en 1994 et a pris fin en 2004 après dix saisons et beaucoup de hauts et de bas dans la vie du groupe principal. La série a suivi six amis (Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey et Ross) vivant à New York et naviguant du mieux qu’ils pouvaient à l’âge adulte.

Friends est considéré comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, et de nombreux éléments de celui-ci sont devenus partie intégrante de la culture pop, comme Central Perk, un tas de doublures, et les personnages principaux, dont certains sont même devenus des icônes de la mode , comme Rachel Greene (Jennifer Aniston). Chaque amie avait ses propres caprices et traits de caractère, ce qui les rendait assez comparables, en particulier Monica, qui était obsédée par l’ordre et la propreté, et avait une relation difficile avec sa mère. Monica était également l’hôte éternel, son appartement étant l’endroit où tout le monde allait (quand ils ne buvaient pas de café à Central Perk, bien sûr).

Monica était un personnage très important de la série depuis le tout début, car elle a accueilli Rachel dans sa maison et a fait partie du groupe, et c’est elle qui a traité de nombreux sujets et situations qui n’étaient pas présentés à la télévision à l’époque et étaient même considérés comme tabous. Monica a été jouée par Courteney Cox, mais ce n’était pas le plan initial, car elle a été initialement amenée à jouer un personnage très différent: Rachel.

Courteney Cox n’était pas un parfait inconnu avant la naissance de Friends. Elle était surtout connue pour son apparition dans le clip de Bruce Springsteen «Dancing in the Dark» et est apparue dans quelques émissions de télévision et films. Les producteurs de Friends voulaient qu’elle joue le rôle de Rachel, mais Courteney a demandé le rôle de Monica car elle était plus attirée par elle et sa forte personnalité. Avant cela, le choix du créateur pour le rôle était Janeane Garofalo, et Maggie Wheeler a également auditionné pour le rôle mais a fini par jouer un autre personnage: l’inoubliable Janice.

Quant à Rachel, le premier choix a été Téa Leoni, qui a refusé de jouer dans la sitcom The Naked Truth (qui n’a duré que trois saisons). Jennifer Aniston a auditionné pour le rôle après avoir refusé une offre de rejoindre Saturday Night Live, et risquait temporairement d’être refondue car elle était également impliquée dans une autre sitcom, Muddling Through, qui a finalement été annulée. La représentation de Monica par Courteney Cox a fini par avoir un impact sur le personnage et la série plus que ce que les producteurs auraient pu imaginer, avec elle créditée pour avoir réfuté les stigmates de la beauté et des performances comiques, ainsi que le personnage abordant plusieurs sujets qui étaient rarement abordés à la télévision aux heures de grande écoute , comme les rapports sexuels protégés, l’infertilité et les disparités d’âge dans les relations. L’héritage de Monica n’aurait probablement pas été le même si Courteney Cox ne l’avait pas jouée, bien qu’il soit intéressant d’imaginer ce qu’elle aurait apporté au personnage de Rachel.

