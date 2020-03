Friends Reunion Special sur HBO Max retarde le tournage de deux mois

Dans un autre délai motivé par un coronavirus, HBO Max copains spécial retrouvailles repoussera son tournage de deux mois. L’émission a maintenu sa popularité massive malgré la fin de sa série de 236 épisodes en 2004. Cela aide de nombreux fans à découvrir Friends sur Netflix, qui a déboursé environ 100 millions de dollars pour conserver les droits de diffusion de l’émission jusqu’en 2019. Netflix a ensuite perdu ces droits sur HBO Max dans un méga-contrat de 425 millions de dollars. Le nouveau service de streaming de HBO prévoit d’inclure la réunion de l’émission dans son premier pack de contenu lors de son lancement en mai.

Selon EW, cette spéciale, qui sera une discussion non scénarisée, est maintenant retardée en raison du coronavirus. Le tournage devait avoir lieu lundi et mardi à venir dans l’ancienne maison de l’émission sur la scène 24 du terrain de Warner Bros à Burbank. Le délai de deux mois est considéré comme le meilleur des cas, car il est impossible de savoir avec certitude quand le tournage pourra reprendre à la suite de la pandémie de COVID-19. Cependant, à l’heure actuelle, HBO Max prévoit toujours que l’offre spéciale de réunion sera disponible au lancement.

le copains La réunion devrait mettre en vedette l’ensemble du casting principal de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, aux côtés des créateurs de la série David Krane et Marta Kauffman. Le casting a négocié ensemble des frais élevés pour apparaître dans le spécial, et il a été largement considéré comme l’un des éléments de contenu les plus générateurs d’abonnement de HBO Max.

Source: EW