‘Frozen 2’ arrive à Disney + trois mois d’avance

Dans cette période vraiment difficile, The Walt Disney Company a décidé de faire ses débuts »Congelé 2‘avec trois mois d’avance sur Disney +. Ainsi, le film à succès est disponible sur la plateforme depuis dimanche 15 mars, alors qu’en Espagne ce sera à partir du 24 mars prochain, jour du lancement de Disney + dans notre pays.

“Frozen 2 a captivé le public du monde entier à travers ses thèmes puissants de persévérance et l’importance de la famille, des messages qui sont incroyablement pertinents pendant cette période. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire émouvante avec nos abonnés Disney + si tôt pour” profitez-en chez vous sur n’importe quel appareil “, a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company.

Nous ne devons pas oublier que ‘Congelé 2«C’est le film d’animation le plus rentable de l’histoire avec 1 449 millions de dollars collectés dans le monde. Super donc la collection du premier film sorti en 2013, bien que la critique continue de rester avec le film original, car il a une note de 90% sur Rotten Tomatoes pour 77% de la suite.

Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad prêtent leur voix à ce film dans sa version originale. La nouvelle histoire est la suivante: pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse l’appelle et menace son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, ils se lancent dans un voyage dangereux et inoubliable. Dans «Frozen», Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop importants pour le monde, dans «Frozen 2», elle souhaitait qu’ils le soient … assez.