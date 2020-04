Frozen 2: Critique Blu-Ray

Nous avons analysé à Cinemascomics le Blu-Ray Frozen 2, le film d’animation le plus rentable de tous les temps.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition Blu-Ray nationale de Frozen 2, qui dans le monde entier, cette suite est officiellement le film d’animation le plus rentable de tous les temps, avec un brut de plus de 1,4 milliard de dollars accumulé au box-office de tout le monde. Seulement en Espagne a levé plus de 20 millions d’euros, avec plus de 3,3 millions de téléspectateurs.

Disney’s Frozen 2, le phénomène mondial qui continue l’histoire des deux sœurs qui ont rasé le box-office et le cœur des enfants (et des poches des parents) en 2013, est désormais disponible en DVD, Blu-ray (1 disque Blu-ray) -ray), Steelbook (1 disque Blu-ray) et aussi pour la location et l’achat numérique. Dans les formats haute définition (Blu-ray de base et boîte métallique) et l’achat numérique, Frozen 2 propose des scènes supprimées, des chansons exclusives et une multitude de contenus supplémentaires, y compris une version Chantez avec nous avec toutes les chansons du film.

La température monte à Arendelle avec le retour d’Anna, Elsa, Kristoff et Olaf dans Frozen 2 de Walt Disney Animation Studios. C’est la suite très attendue de Frozen, lauréate de l’Oscar en 2013, qui nous montrera comment le passé des parents d’Anna et d’Elsa reviendra pour changer leur vie pour toujours, devant affronter l’apparition des quatre élémentaires qui règnent en la forêt enchantée. Kristen Bell (Veronica Mars), ldina Menzel (Ralph Breaks the Internet), Jonathan Graff (The Matrix 4) et Josh Gad (Beauty and the Beast) reprennent leurs rôles; tandis que Chris Buck (Tarzan) et Jennifer Lee (Frozen Fever), l’équipe du premier opus, reviennent occuper les fauteuils des réalisateurs.

Frozen 2 est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. La critique Blu-Ray est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’avez pas encore eu la chance de regarder le film et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

Bande-annonce:

Caractéristiques techniques:

Audio: anglais, DTS-HD MA 7.1; Espagnol et catalan, DTS Digital Surround 5.1; et audio descriptif anglais, en Dolby Digital 2.0.

Sous-titres: espagnol et anglais codé pour les sourds.

Durée: 103 minutes.

Classe d’âge: Convient à tous les publics. Badge spécialement recommandé pour l’enfance et l’égalité des sexes.

Format d’écran: 1080p haute définition.

Format d’image: 16 × 9 / 2,39: 1

Zone: B.

Boîtier: boîte bleue Amaray (1 disque).

Contenu extra haute définition (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol)

Chantez avec nous (103 minutes) (Audio: anglais, espagnol, catalan) (Sous: espagnol, anglais).

Bande-annonce en cours (2 minutes).

Bande-annonce Mulan (2 minutes).

Faux coups (2 minutes):

Nous regardons une compilation des erreurs des acteurs alors qu’ils enregistraient leurs voix pour le film, de soupirer et d’oublier le texte à improviser et répéter des phrases jusqu’à ce qu’ils soient convaincus par le résultat.

Saviez vous (5 minutes):

Saviez-vous que l’eau a une mémoire? Cela et d’autres faits curieux sont révélés par Olaf. Mais ils révèlent également des secrets derrière le film, tels que la forêt enchantée est inspirée de celle qui apparaît dans Sleeping Beauty; où, en plus, il est basé sur la flore qui existe réellement dans une forêt norvégienne. En même temps, ils parlent du processus d’animation des quatre élémentaires et des oeufs de Pâques et des camées; tout comme les apparitions de Dumbo, Bayman et Bolt sous la forme de figures de neige. Sans oublier les hommages à Snow White et Ariel; ainsi que le fait qu’il existe 1 225 plans dans Frozen 2.

Les esprits de Frozen 2 (12 minutes):

La réalisatrice et scénariste Jennifer Lee explique que dans le film, ils ont commencé par un prologue très intéressant, avec les parents des protagonistes et ceux-ci comme des enfants, et jouant ensemble. Pour la forêt enchantée, ils ont été inspirés par la Norvège et l’Islande, par tout le folklore scandinave et les anciens mythes nordiques du pouvoir de la magie dans la nature. Le peuple Nortuldra est basé sur le peuple Sami de Scandinavie, qui sont des éleveurs de rennes.

Pour toute l’équipe, les quatre esprits étaient difficiles, car ils sont si spéciaux, qu’ils devaient être animés à la fois dans leurs aspects éthérés et corporels. Ainsi, nous voyons les dessins des élémentaux, à commencer par l’Esprit de l’air, que Olaf baptise Galerna, et qui est très joueur avec les protagonistes. Quant à l’Esprit de Feu, il s’avère être une salamandre attachante.

Pendant ce temps, l’Esprit de l’eau est un cheval d’eau, basé sur le mythe nordique appelé Nokk. Enfin, les Esprits de la Terre sont d’énormes êtres faits de roches et d’un peu de terre. De cette façon, nous voyons son évolution à travers des croquis alternatifs et des conceptions rejetées. Ils disent que ces géants ne sont pas mauvais, ils sont juste en colère et très grossiers.

Composer la musique (4 minutes):

L’une des choses les plus importantes dans une comédie musicale est de s’assurer qu’ils peuvent prendre les chansons et les mélodies et les interpoler avec la bande sonore, explique Tom Macdougall, producteur exécutif de musique sur la bande. Ainsi, il ajoute qu’ils ont eu la chance d’avoir à nouveau Christophe Beck pour la musique.

Le compositeur lui-même déclare que dans toutes les bandes sonores qu’il compose, son premier travail est de donner à toute l’histoire un sentiment de cohérence, en nous montrant comment ils ont fait le thème principal de chaque esprit élémentaire. Il explique également que les mélodies d’Elsa et d’Anna ont gagné en sophistication et en complexité, car les personnages ont mûri par rapport au premier opus; en l’utilisant principalement des instruments à vent. De plus, il commente que pour la forêt enchantée, ils ont utilisé des instruments d’Europe du Nord, pour évoquer l’ésotérisme et l’exotisme de la région. Un orchestre instrumental composé de 91 musiciens, auxquels s’ajoutent les 30 voix du chœur de Los Angeles.

Scènes supprimées (18 minutes):

Avec une introduction de Chris Buck et Jennifer Lee, co-réalisateurs du film.

Préface

La chambre secrète

Le rêve d’Elsa

Nokk

Une place pour nous

Chansons supprimées (12 minutes):

Avec la présentation des co-directeurs, qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont abandonné les chansons.

Tests de Galerna (3 minutes):

Chris Buck et Jennifer Lee discutent du processus de création de Galerna et des différents tests pour créer un personnage invisible, qui représente l’esprit du vent, ainsi que pour lui donner sa propre personnalité et différente des autres; qui a pris des mois de travail.

Croquis de Galerna (1 minute):

Nous voyons une exploration de Galerna, l’Esprit du vent, et comment le dessinateur Mark Henn l’a donné vie.

Beaucoup plus loin (3 minutes):

Vous pouvez visualiser et écouter la chanson dans 29 langues différentes, simultanément.

Clips:

«Into the Unknown2 (version de Panic! At the Disco) (3 minutes).

“Lost in the Woods” (version Weezer) (3 minutes).

Sélection de chansons:

Avec la version karaoké en espagnol:

Vous trouverez la réponse (2 minutes).

Ce qui ne changera pas (4 minutes).

Vous trouverez la réponse (reprise) (1 minute).

Beaucoup plus loin (3 minutes).

À maturité (2 minutes).

Perdu dans les bois (3 minutes).

Montrez-vous (4 minutes).

Faites les choses correctement (4 minutes).

Enfin, espérons que vous apprécierez l’achat de Frozen 2, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD, Basic Blu-Ray et Blu-Ray Steelbook, ainsi que la location et la vente numériques; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol. Vous avez également le film disponible sur la plateforme Disney + Essayez-le gratuitement 7 jours!

